공영방송 이사 추천권의 정당성과 언론학회의 기회주의적 침묵에 대한 고찰

방송3법 개정으로 공영방송 이사 추천권이 학회로 확대되는 상황에서, 언론 3학회가 보여온 권력 앞의 침묵과 자본에 편승한 행태를 비판하며 이들이 추천권을 독점하는 것이 적절한지 묻는다.

방송미디어통신위원회가 오는 13일부터 공영방송 의 지배구조 개선과 운영의 독립성을 확보하기 위한 핵심 단계인 이사 추천단체 선정을 위한 본격적인 의견 청취 과정에 돌입한다. 이번 선정 과정의 핵심 쟁점은 KBS와 EBS, 그리고 MBC의 대주주인 방송문화진흥회(방문진)의 이사 추천권을 구체적으로 어느 학회와 시민단체, 그리고 전문가 집단에 부여할 것인가에 있다.

이는 최근 추진된 방송3법의 개정 취지에 따른 것으로, 그동안 정치권과 국회가 사실상 독점해왔던 공영방송 이사 추천권을 방송미디어 관련 학회와 다양한 사회적 단체들에게 분산 배치함으로써, 정치적 외풍으로부터 공영방송을 보호하고 추천 과정의 민주적 절차성과 투명성을 강화하겠다는 의도가 담겨 있다. 현재 추천권 부여 대상자로 유력하게 거론되는 곳은 이른바 '언론 3학회'라 불리는 한국언론학회, 한국방송학회, 한국언론정보학회이다.

이들은 오랜 역사와 학문적 권위를 바탕으로 그간 방송사 재승인 심사위원이나 선거방송심의위원회 심사위원 등 공적 영역의 주요 인사 추천권을 상당 부분 점유해 왔으며, 이는 학계 내에서도 일종의 관행처럼 굳어져 왔다. 하지만 이러한 추천권 확대가 진정한 의미의 민주화로 이어지기 위해서는, 추천권을 행사할 주체가 과연 그에 걸맞은 도덕적 자격과 사회적 책임감을 갖추었는지에 대한 냉철한 검증이 선행되어야 한다. 우리는 여기서 윤석열 정부 출범 이후 대한민국 언론 지형에서 벌어진 일련의 사태들을 되짚어볼 필요가 있다.

지난 정부 기간 동안 언론사와 기자들을 향한 전례 없는 강도의 압수수색이 자행되었고, 공영방송의 재정적 근간을 뒤흔드는 KBS 수신료 분리징수가 속전속결로 추진되는 등 언론 자유의 위기가 심화되었다. 특히 방송통신위원회는 합의제 기구라는 본연의 취지를 무시한 채 대통령 추천 위원들만의 결정으로 보도전문채널 YTN의 대주주가 중견기업 유진으로 변경되는 것을 승인했으며, 이는 이후 법원으로부터 위법하다는 판결을 받기에 이르렀다. 또한 MBC를 향한 집요한 장악 시도와 비판 보도를 수행한 언론인들에 대한 무더기 중징계는 민주주의의 핵심 가치인 표현의 자유를 심각하게 훼손하는 행위였다.

더욱 충격적인 점은 이러한 국가적 언론 위기 상황 속에서, 이론적으로 언론의 자유와 공공성을 연구하고 가르쳐야 할 언론학계가 보여준 태도다. 많은 언론노조원들과 시민단체, 그리고 소신 있는 공영방송 이사들이 거리로 나와 성명을 발표하고 집회를 열며 저항했을 때, 정작 학문의 상아탑에 머물러 있던 언론 3학회는 집단적 침묵으로 일관했다. 일부 개별 교수들이 개인 자격으로 목소리를 낸 적은 있으나, 학회라는 공식 조직 차원에서의 비판적 견제나 학문적 양심에 기반한 성명 발표는 찾아보기 힘들었다.

이는 언론학자들에게 부여된 사회적 소명, 즉 권력의 횡포로부터 언론의 독립성을 수호해야 한다는 의무를 방기한 것이나 다름없다. 더욱 심각한 문제는 이러한 침묵이 단순한 소극적 태도를 넘어 기회주의적인 행태로 이어지고 있다는 점이다. 최근 한국언론학회와 한국방송학회는 YTN의 새로운 대주주인 유진 측의 후원을 받아 토론회를 개최하는 행보를 보였다.

YTN 내부 구성원들이 대주주 변경 과정의 위법성을 지적하며 강력히 반발하고 있고, 사법부조차 그 절차적 정당성에 의문을 제기한 상황에서, 학계의 대표적 단체들이 자본의 후원을 받아 세미나를 여는 것은 사실상 'YTN 유진 체제'에 학문적 면죄부를 주고 정당성을 부여하려는 시도로 해석될 수밖에 없다. 이는 학문적 중립성이라는 허울 좋은 명분 뒤에 숨어 권력과 자본의 눈치를 보는 기회주의적 속성을 드러낸 것이다. 비록 한국언론정보학회가 일부 비판적인 세미나를 개최하며 다른 행보를 보이고는 있으나, 전반적인 언론학계에 드리운 이 기회주의의 그림자를 완전히 걷어내기에는 역부족인 상황이다.

이처럼 권력 앞에서는 침묵하고 자본 앞에서는 손을 내미는 단체들이 공영방송의 미래를 결정짓는 이사 추천권을 갖는 것이 과연 타당한가에 대해 강한 의문을 제기하지 않을 수 없다. 결국 공영방송의 이사 추천권은 단순히 규모가 크거나 역사가 오래되었다는 이유만으로 주어지는 특권이 되어서는 안 된다. 방송법이 규정하고 있는 방송의 자유와 독립, 그리고 공적 책임이라는 입법 취지를 실현하기 위해서는 추천 주체가 평소에 얼마나 언론 자유의 가치를 수호해 왔으며, 권력의 부당한 압력에 맞서 학문적 양심을 지켰는지가 최우선 기준이 되어야 한다.

언론의 위기 앞에서 눈을 감고, 결정적인 순간에 방관자로 남았던 이들이 이제 와서 추천권이라는 거대한 권한을 독점하려 하는 것은 명분이 부족하다. 이제는 관행이라는 이름의 카르텔을 깨고, 진정으로 공영방송의 독립성을 보장할 수 있는 도덕적 결단력과 용기를 가진 단체들이 추천 과정에 참여할 수 있는 길이 열려야 한다. 스스로 그 자격을 증명하지 못한 학회들이 추천권을 행사한다면, 이는 공영방송의 독립성을 강화하는 것이 아니라 또 다른 형태의 권력 나눠먹기나 자본의 영향력 아래 공영방송을 두는 위험한 결과를 초래할 수 있다.

따라서 방송미디어통신위원회는 이번 추천단체 선정 과정에서 단순한 외형적 지표가 아닌, 해당 단체들의 사회적 책임 이행 여부와 민주적 가치 수호 의지를 엄격하게 심사해야 할 것이다





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