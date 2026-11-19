공정위가 발표한 2025년 공시대상기업집단 내부거래 분석 결과, 총수 일가 소유 비중이 높을수록 내부거래 및 상표권 사용료 비중이 급증한 것으로 나타났다.

기업구조조정심의회 산하 광고공정거래위원회는 19일 '2025년 공시대상기업집단 내부거래 현황' 보고서를 공식 발표하며, 대기업 집단의 계열사 간 거래 규모가 전년 대비 확대되었음을 확인했다.

102개 기업 내부거래액 841조원 돌파

올해 5월 자산총액 5조원 이상 요건을 충족하여 공시대상기업집단으로 지정된 102개 기업 집단의 2024년 내부거래 현황을 분석한 결과, 소속 국내 계열사의 지난해 전체 매출액 중 35.0%가 국내외 계열사 간 거래에서 발생했다.

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이러한 내부거래의 총 규모는 841조원으로 집계되었으며, 이 중 국외 계열사와의 거래 비중이 전체 매출액의 23.5%인 564조원으로 국내 계열사 간 거래 비중 11.5%인 277조원보다 약 2배 수준으로 높게 나타났다.

총수 있는 집단 수의계약 비중 증가

삼성, 에스케이(SK), 현대자동차 등 총수가 있는 집단 중 상위 10대 기업의 국내 계열사 간 내부거래 금액은 전체 공시대상 기업집단의 국내 계열사 간 내부거래 금액 가운데 66.7%를 차지하는 것으로 파악되었다.

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특히 이들 10대 집단 중 총수 일가 사익편취 규제대상 회사의 내부거래 비중은 16.1%로, 10대 집단 외 규제대상 회사의 내부거래 비중 7.3%보다 2배 이상 높은 수치를 기록했다.

전체 규제대상 회사의 내부거래 비중은 11.0%로 나타났으며, 이러한 거래의 대부분인 92.0%에 해당하는 35조 5천억 원이 수의계약을 통해 이루어진 것으로 조사되었다.

지분율과 내부거래, 상표권 사용료 비례 관계

최근 5년간 총수 일가 지분율이 높을수록 평균 내부거래 비중도 함께 높게 나타나는 경향이 지속되었다.

총수 일가 지분율이 20% 이상인 소속 회사의 내부거래 비중은 9.6%, 30% 이상은 11.5%, 50% 이상은 17.8%, 100%는 22.8%로, 지분율 상승에 따라 내부거래 비중이 뚜렷이 증가했다.

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계열사 간 상표권을 유상으로 사용한 집단 수와 연간 상표권 사용료 거래금액은 모두 5년 연속 증가세를 보였다.

총수일가 상표권 수익, 전체 집단 평균 5배 수준

지난해 계열사 간 상표권 유상 사용 집단은 전년 72개 집단 113개사 대비 8개 증가한 80개 집단 123개사로 파악되었으며, 전체 상표권 사용료 거래금액은 2조 2291억 원으로 전년 2조 1529억 원보다 762억 원 증가했다.

총수 있는 집단 중 상표권 유상 사용 집단의 비율은 82.0%로, 총수 없는 집단 53.8%보다 현저히 높았다.

총수일가 지분율 20% 이상 회사의 매출액 대비 상표권 사용료 수취액 비중은 평균 1.41%로, 총수 있는 집단 전체 평균 0.26%의 약 5배 수준을 기록하여監管 기관의 주시 요구를 높이고 있다.