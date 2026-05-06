공수처, 현직 부장판사와 변호사 뇌물 혐의로 기소...3300여만원 뇌물 수수 적발

고위공직자범죄수사처(공수처)가 현직 부장판사와 변호사를 뇌물 혐의로 기소했다. 김아무개 부장판사는 고교 동문인 정아무개 변호사의 사건 17건을 유리하게 판결한 대가로 3300여만원 상당의 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있다. 공수처는 이 사건의 수사 결과, 사법부의 신뢰를 저해하는 부패 범죄에 대해 엄격히 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

고위공직자범죄수사처( 공수처 )가 현직 부장판사 와 변호사 를 뇌물 혐의로 기소했다. 공수처 수사2부(부장 김수환)는 김아무개 부장판사 와 정아무개 변호사 를 각각 뇌물수수와 뇌물공여 혐의로 불구속 기소했다고 6일 밝혔다.

수사 결과, 김 부장판사는 전주지법 형사 항소심 재판장으로 재직 중 고교 동문인 정 변호사의 법무법인 사건 21건 중 17건을 유리하게 판결한 혐의를 받는다. 특히, 음주운전 1심 사건에서 징역 5개월을 벌금 500만원으로 감형한 사례가 적발됐다. 이 사건 피고인은 음주운전 전과가 있음에도, 김 부장판사는 원심의 실형을 파기하고 벌금형을 선고했다. 공수처는 김 부장판사가 재판 편의 대가로 2023년 5월부터 2025년 4월까지 배우자의 바이올린 교습소를 무상으로 제공받아 1400여만원 규모의 이익을 취득했다고 밝혔다.

또한, 교습소를 위한 방음시설 공사비 1500여만원과 현금 300만원을 포함한 견과류 선물 상자를 받아 총 3300여만원 상당의 뇌물을 수수한 것으로 판단했다. 공수처는 김 부장판사가 정 변호사 법인의 항소심 수임 사건 중 음주운전, 마약, 온라인도박사이트, 보이스피싱 등 민생 범죄가 다수 포함된 점도 확인했다. 김 부장판사는 2023년 2월 전주지법 부임 이전에는 정 변호사와 거의 연락이 없었으나, 부임 이후 2년 동안 190여회에 걸쳐 통화하고 저녁 식사 자리를 가졌으며, 특히 변론 종결일이나 판결 선고일 등 재판 주요 시점 및 수임료 입금 시점에 집중적으로 연락을 한 것으로 조사됐다.

공수처는 교도소 수용자 접견 녹취록 분석을 통해 김 부장판사와 정 변호사의 친분이 교도소 내에 널리 알려져, 의뢰인들이 소문을 듣고 정 변호사를 선임해 수천만원에서 수억원의 수임료를 약정한 사실을 확인했다. 정 변호사는 재판 과정에서 판결을 예측한 듯 성공 보수 조건을 설정해 막대한 이익을 취한 것으로 파악됐다. 김 부장판사의 직권 보석 결정 전 석방을 조건으로 한 수천만원의 성공 보수를 미리 받거나, 선고 하루 전 갑작스레 추가한 성공보수 조건이 판결에 그대로 반영되는 사례도 적발됐다. 공수처는 지난달 김 부장판사와 정 변호사에 대해 구속영장을 청구했으나, 법원은 뇌물 공여 소명이 부족하다고 기각했다.

이후 공수처는 추가 보완 수사를 거쳐 두 사람을 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 공수처는 현직 부장판사가 재판 진행 중인 담당 사건 변호인으로부터 뇌물을 수수한 사실을 밝혀냈으며, 사법부의 신뢰를 저해하는 부패 범죄에 대해 엄단하겠다는 입장을 밝혔다





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