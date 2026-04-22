공수처, 무능 논란 심화…수사 지연에 시민사회 비판 고조

고위공직자범죄수사처(공수처)의 수사 지연과 미흡한 성과에 대한 비판이 거세지고 있습니다. 주요 사건에 대한 수사 진척이 더디고, 내부 혼란까지 겹쳐 공수처의 역할과 존재 이유에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

최근 고위공직자범죄수사처 ( 공수처 )에 사건이 급증하고 있지만, 수사 진척이 더디어 공수처 의 역량 부족에 대한 비판이 거세지고 있습니다. 검찰개혁 및 사법개혁 과정에서 판사, 검사 등에 대한 고발이 쇄도하고 있으나, 공수처 는 수사 역량 부족과 리더십 부재로 인해 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있는 실정입니다.

특히, 오는 9월 검찰청 폐지 시 공수처의 역할 확대가 불가피해짐에 따라, 현재의 상황을 방치해서는 안 된다는 우려가 시민사회와 법조계에서 제기되고 있습니다. 지난달 법왜곡죄 관련 형법 개정안 시행 이후, 공수처에는 30건 이상의 관련 사건이 접수되었습니다. 이 중에는 이재명 대통령 공직선거법 위반 혐의 사건을 파기환송한 조희대 대법원장과 쌍방울 대북송금 사건 관련 진술 회유 의혹의 당사자인 박상용 검사 등이 포함되어 있습니다.

그러나 공수처는 '법왜곡죄 고발 1호'인 조 대법원장에 대해 한 달 넘게 어떠한 움직임도 보이지 않고 있으며, '검토 중'이라는 답변만 반복하며 정식 수사 착수 여부를 밝히지 않고 있습니다. 이와 더불어, 공수처는 조 대법원장의 직권남용 고발 사건에 대해서도 사실상 수사를 중단한 상태입니다. 또한, 더불어민주당의 고발로 수사를 시작한 지 1년이 된 지귀연 판사의 '룸살롱 접대 의혹' 사건 역시 뚜렷한 진전이 없는 상황입니다. 첫 압수수색 이후 5개월이 지났음에도 불구하고, 룸살롱에서 지 판사가 접대를 받았는지 여부를 밝히는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 수사 의지 부족 또는 무능함을 시사합니다.

공수처는 브리핑을 통해 '조사 과정이 쉽지 않다'고 밝혔지만, 이는 의지와 능력 모두 부족하다는 인상을 줍니다. 반면, 공수처는 민중기 특검팀의 '통일교 편파수사 의혹'에 대해서는 신속하게 수사를 진행하고 있습니다. 국민의힘의 경찰 고발 이후 사건을 이첩받아 민중기 특검과 특검팀 사무실 압수수색을 진행했으며, 통일교 관련 수사를 이끌었던 부장검사를 조사하고, 최근에는 특검보에 대한 소환을 통보했습니다. 이는 조희대 수사와 지귀연 의혹에 대한 미온적인 태도와는 대조적인 속도입니다.

이러한 공수처의 무능과 미흡한 성과는 여권 내에서도 불신을 야기하고 있습니다. 정성호 법무부 장관은 '윤석열 검찰 조작기소 국조특위'에서 쌍방울 대북송금 사건 수사를 위해 특검 수사가 필요하다는 입장을 밝혔으며, 이는 법무부 장관조차 공수처의 능력과 수사 의지를 신뢰하지 못하고 있음을 보여줍니다. 검찰을 감시하는 수사기관인 공수처가 제 역할을 수행하지 못하고 있다는 점을 시사합니다. 공수처의 미흡한 성과는 출범 이후 6년째에 접어든 현재까지 피의자를 구속한 사례가 2차례에 불과하다는 사실에서 명확하게 드러납니다.

구속된 피의자 역시 윤석열과 문상호 전 정보사령관으로, 계엄 사태와 관련된 사건을 제외하고는 구속 수사 경험이 거의 없습니다. 공수처 내부 역시 혼란스러운 상황입니다. 오동운 공수처장과 이재승 차장은 '제식구 감싸기' 혐의로 기소되어 재판을 받고 있으며, 지난달에는 공수처 수사관 4명의 비위가 적발되어 중징계 및 고발 조치를 받았습니다. 이는 부패 수사를 담당하는 수사기관으로서의 자격에 대한 의문을 제기합니다.

공수처는 공소청·중수청법 제정 논의와 특검 이슈 등으로 인해 국민의 관심에서 멀어진 상태입니다. 이러한 상황에 대한 가장 큰 책임은 공수처의 허약한 리더십과 내부 수사 역량 부족에 있지만, 이를 방치한 정치권에도 책임이 있습니다. 공수처의 탄생은 고위공직자 비리 감시 및 견제라는 시대적 요구에 따른 것이었습니다. 검찰청 폐지 시 공수처는 수사권과 기소권을 행사하는 유일한 수사기관으로서 위상이 더욱 강화될 수밖에 없습니다.

따라서 공수처가 그에 걸맞은 역할을 수행할 수 있도록 정치권이 해결책을 모색해야 합니다. 또한, 새로 만들어질 중수청, 경찰, 공수처 등 수사기관 간의 역할과 권한 조정도 시급한 과제입니다





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