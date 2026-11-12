공소청 DNA 감정실, 정밀 감정을 통한 성범죄 특정과 국과수와의 역할 구분

공소청 DNA 감정실이 정밀 감정을 통해 동일 부계 DNA 구별에 성공했다. 성범죄 사건에서 법적 책임 규명을 위한 재감정의 필요성과 국과수와의 차별화된 역할을 강조한다.

성폭행 피해자의 속옷에서 발견된 한 남성의 DNA 흔적이 누구의 것인지 가려내기 어려운 상황이 발생했다. 사건 현장에 있던 남성 두 명이 동일 부계의 염색체를 지녔기 때문이다. 이 경우 부계가 같은 남성은 동일한 Y염색체 감정 결과를 얻을 수 있어, 이 결과만으로는 피고인을 특정하기 어려웠다.

곡물 체질유사 정밀 분석으로 증거 확보

감정관들은 속옷에서 시료를 채취하는 범위를 넓혀 다시 살폈다. 박수정 공소청 DNA 감정실 연구관은 여러 흔적이 섞인 증거물을 살피는 과정을 크기가 다른 곡물을 체로 걸러내는 작업에 비유했다. 박 연구관은 13일 사건 현장에는 콩, 팥, 좁쌀처럼 여러 종류의 흔적이 섞여 있다고 설명했다.

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박 연구관은 공소청 감정실이 작은 체를 이용해 정밀 감정이나 재감정을 하는 것을 더 중요하게 여긴다고 강조했다. 이러한 정밀 분석을 통해 혼재된 DNA 흔적을 분리해 내고, 사건의 핵심 진실을 규명할 수 있는 단서를 확보하게 된다.

부산 돌려차기 사건에서의 결정적 역할

이른바 '부산 돌려차기' 사건에서도 당시 대검 DNA 감정실의 재감정 결과가 성범죄 피해를 밝히는 데 활용됐다. 부산 돌려차기 사건은 2022년 5월 22일 오전 5시께 30대 남성 이모 씨가 부산진구 서면에서 귀가하던 피해자를 성폭행할 목적으로 뒤쫓아가 피해자의 뒤통수를 가격해 폭행한 사건이다.

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국과수는 경찰로부터 의뢰받는 증거에서 피의자의 Y염색체 DNA를 발견했지만, 이것만으로 성폭행 혐의는 인정되지 않았다. 연구관들은 바지를 뒤집어 안쪽을 비롯한 여러 부위에서 시료를 채취했고, 허리, 허벅지, 종아리 등의 부분에서 피고인의 DNA를 검출했다.

청바지 안쪽 면에서 피부세포나 체액 같은 DNA도 발견됐다. DNA 감정으로 강간 혐의를 뒷받침하는 증거가 드러나면서 검찰은 강간살인미수 혐의로 공소장 내용을 변경했다. 항소심은 이씨에게 징역 20년을 선고했고, 형은 대법원에서 확정됐다.

다양한 증거물 감정 사례와 최종 확신

이와 유사하게 80점에 달하는 마약 사건 증거물을 감정해 애초 피의자로 지목된 여성 외에 사건 연루자 4명을 추가로 확인한 사례가 있다. 또한 용의자가 범행을 부인하는 주거침입 절도 사건에서 은행에 보관된 수표 한 장을 감정해 범인을 특정한 사례도 보고되었다.

이한철 연구관은 감정관들이 항상 마지막이라는 마음으로 감정한다고 밝혔다. 우리는 우리가 못 찾으면 누구도 DNA를 찾을 수 없다는 신념으로 감정에 임한다고 말했다. 이러한 높은 책임감은 미처 발견되지 못한 결정적 증거를 찾아내는 원동력이 된다.

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국과수와의 역할 차이와 재감정 필요성

과거 검찰의 수사 기능이 폐지되면서 옛 대검찰청 과학수사부의 조직과 기능도 축소되고 개편됐다. 공소청 법과학기획관실에는 현재 DNA 및 법화학 감정, 심리분석 등 법과학 기능이 남아있다. 이 중 DNA 감정은 국과수 기능과 중복된다며 통합해야 한다는 목소리가 정치권 일각에서 나오지만 공소청 DNA 감정실 연구관들은 두 기관의 역할과 목적에 분명한 차이가 있다고 강조했다.

국과수가 경찰의 초동 수사처럼 많은 양의 DNA를 빠른 속도로 확인하는 데 특화된 반면 공소청 DNA 감정실은 정밀 검사 등으로 세부적인 부분을 들여다보는 장점을 발휘할 수 있다는 것이다. 오혜현 연구관은 국과수가 못하고 공소청 DNA 감정실이 잘 한다는 게 아니라 서로 다른 샘플을 채취하는 것이라고 설명하며 서로 다른 관점에서 사건을 들여다보는 게 필요하다고 말했다.

한 사건의 동일한 증거물을 다른 기관이 다시 감정할 필요가 없다는 일부 정치권의 의견에 대해서도 공소청은 재감정의 필요성을 역설했다. 피의자와 피해자가 감정 결과에 이견을 낼 때 더 이상 불만이 나오지 않을 정도로 충분한 감정이 이뤄져야 한다는 것이다. 이한철 연구관은 국과수에서 1차 감정 결과 DNA 불검출 결과가 나왔는데 같은 기관에서 2차 감정 시 검출됐다고 하면 믿을 수 있겠느냐고 반문했다.

이한철 연구관은 1차 감정 결재자가 2차 감정 결재자보다 상급자일 경우에 감정 결과에 영향을 미치지 않을 수 있는지 고민할 필요가 있다고 지적했다. 이러한 절차적 엄격성은 사법 절차에서의 공정성을 확보하고, 피해자의 권리를 최우선으로 보호하는 핵심 수단이다.