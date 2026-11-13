공소청 법화학실, 마약 제조 및 밀수 차단 핵심 감정 기관으로 부상

공소청 법화학실이 정밀 원산지 감정을 통해 동남아 저가 마약 유입을 차단하고 있다. 필로폰 제조 과정 규명과 마약지문 감정을 통해 기소에 결정적 증거를 제공하며 수사 방향을 주도하는 핵심 역할을 수행하고 있다.

공소청 법화학실 은 마약 범죄 수사와 기소 과정에서 과학적 증거를 확보하는 핵심 기관으로 자리 잡고 있다. 법의학 전문가들은 마약 제조 사실을 숨기려 해도 과학적 논리와 물리적 증거를 통해 절대 속일 수 없다고 강조한다. 이러한 감정 결과는 기소에 결정적인 역할을 하며, 단순히 성분 검출을 넘어 사건의 본질을 규명하는 데 필수적이다.

마약 수사는 압수된 물품에서 성분만 검출되는 것으로 끝나는 것이 아니다. 해외에서 밀수해 온 것인지, 국내에서 직접 제조한 것인지에 따라 수사 방향이 크게 달라지기 때문이다. 이에 따라 압수물과 기자재에 대한 정밀 감정이 필수적으로 요구되며, 이는 사건의 성격과 범인의 의도를 파악하는 결정적 단서가 된다.

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정밀 감정으로 필로폰 제조 과정 규명

공소청 법화학실은 2024년 수원역 인근 오피스텔에서 필로폰 약 9.4㎏을 제조한 사건에서 결정적 증거를 밝혀냈다. 이 사건은 약 31만명이 투약할 수 있는 양으로, 한 명은 제조 과정을 자백했지만 나머지 한 명은 관련 사실을 전혀 모른다고 부인했다.

자문 의뢰를 받은 공소청 법화학실은 압수된 물질과 기구 등을 상세히 분석하여 필로폰 제조 공정과 방법을 확인했다. 정재철 감정관은 당시 압수된 기구나 기자재 등을 감정해 제조 과정을 밝혀냈다고 설명하며, 합성 마약의 성분을 자료로 설명하고 제조 공정 등을 밝혀낸 것이 결정적인 근거가 되었다고 밝혔다.

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이처럼 복잡한 사안에서 피의자의 부인에도 불구하고 과학적 분석을 통해 진실을 규명하는 사례는 꾸준히 증가하고 있다. 공소청의 감정 결과는 단순한 검증을 넘어, 수사 단계에서 놓치기 쉬운 제조 방법과 경로를 드러내는 중요한 수단으로 작용하고 있다.

마약지문감정 및 모발 분석으로 기소 근거 확보

공소청 법화학실은 서로 다른 사건에서 압수된 마약 사이의 연결고리를 찾는 '마약지문감정' 기능도 수행한다. 법화학실에 따르면 마약 감정은 연간 약 700∼800건 진행되며, 이와 별도로 마약지문감정은 약 60건가량 이루어진다.

또한 모발을 활용한 분석 기술도 고도화되어 있다. 머리카락이 한 달에 약 1㎝씩 자라는 점을 근거로 구간별로 시기를 분석하여, 모발의 어느 구간에서 마약 성분이 검출되었는지 확인함으로써 투약 시기를 정확히 파악한다.

2023년 서울 용산구의 한 아파트에서 마약 모임에 참석한 경찰관이 추락해 숨진 사건에서도 법화학실의 감정이 추가 기소의 근거가 되었다. 이 과정에서 신종 마약류 표준품을 해외에서 긴급 공수하여 감정하는 등 다양한 방법을 동원하여 과학적 증거를 완성했다.

반대로 마약류 투약 오해를 샀다가 법화학실의 감정 끝에 누명을 벗는 사례도 존재한다. A씨는 자신이 가지고 있던 물품이 마약이 아니라 비강 세척에 쓰는 베이킹소다와 소금의 혼합물이라고 주장했고, 이를 과학적으로 입증하여 무죄를 입증하기도 했다.

동남아 저가 마약 유입 차단과 원산지 감정의 중요성

해외에서 유입되는 마약류 차단과 국제공조를 통한 마약범죄집단 추적에 공소청 법화학실의 역할은 필수 불가결하다. 특히 최근 한국과 지리적으로 가까운 동남아시아 국가들을 중심으로 제조·유통되는 마약류가 크게 늘어나면서 마약지문감정의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

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유엔 마약범죄사무소(UNODC)에 따르면 지난해 동남아 국가에서 압수된 메스암페타민(필로폰)은 태국 159.15t, 미얀마 71.9t, 라오스 26.6t, 말레이시아 44.6t 등으로 막대한 양이 밀수되고 있다.

이처럼 동남아 국가들이 마약 제조·유통의 새 거점으로 떠오른 것은 저렴한 가격 때문이다. 미얀마에서 판매되는 합성마약의 가격은 1㎏당 450달러(약 60만원)에 불과하지만, 태국으로 가면 10배에 육박하는 4천330달러(약 579만원), 호주로 가면 400배인 18만달러(약 2억4천62만원)로 폭등한다.

감정 기능 통합 우려 및 국제적 대응 방안

이러한 배경 속에 공소청 감정관들은 정치권 일각에서 제기하는 공소청과 국과수의 마약 감정 기능 통합에 우려를 표명한다. 기관 통합으로 그동안 쌓아온 감정 노하우와 기술력이 퇴보할 수 있다는 우려가 주요 이유다.

국과수의 양성 판정에 이의를 제기하던 마약 사건 피의자가 공소청 법화학실의 재감정에서도 양성 판정이 나오자 결과를 수용한 사례도 있어, 공소청의 감정 신뢰도는 이미 검증되었다. 정재철 감정관은 중국에서 열린 학회에서 중국 내 마약 감정기관이 400개 넘음을 확인하며, 인구에 맞게 적용하면 우리나라도 20∼30개의 기관이 필요하다고 주장했다.

공소청 법화학실은 1천600여종의 마약 샘플 정보를 데이터베이스에 저장하여, 마약 의심 물품 분석 시 대조 자료로 활용하고 있다. 이러한 체계적인 데이터 구축과 정밀 분석 능력은 국내외 마약 범죄 네트워크를 차단하고 국민 안전을 지키는 중요한 축으로 작용하고 있다.