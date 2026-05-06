공사비 급등과 자재난으로 지방 중소건설사 폐업 급증…수주 양극화 심화

최근 건설업계는 공사비 급등과 자재난이 겹치면서 지방 중소건설사 폐업이 급증하고 있다. 한국건설기술연구원에 따르면 지난 3월 건설공사비지수는 전월 대비 0.49% 상승한 134.42를 기록하며, 작년 같은 달보다 2.52% 오른 것으로 나타났다. 특히 폴리프로필렌수지, 폴리에스터수지, PVC수지, 아스팔트, 에폭시수지 등 석유화학계 품목 가격이 큰 폭으로 상승하면서 중소건설사의 경영 여건이 더욱 악화되고 있다. 고금리와 미분양 누적으로 이미 취약한 상태였던 중소건설사들은 중동전쟁 장기화로 인한 추가 부담에 직면해 있으며, 자재 구매력과 협상력이 열위에 있는 중소업체들은 자재 수급 불안정의 영향을 더 크게 받고 있다.

최근 건설업계 는 공사비 급등 과 자재난 이 겹치면서 지방건설사 폐업이 급증하고 있는 상황이다. 한국건설기술연구원에 따르면 지난 3월 건설공사비지수는 전월 대비 0.49% 상승한 134.42를 기록하며, 작년 같은 달보다 2.52% 오른 것으로 나타났다.

특히 폴리프로필렌수지, 폴리에스터수지, PVC수지, 아스팔트, 에폭시수지 등 석유화학계 품목 가격이 큰 폭으로 상승하면서 중소건설사의 경영 여건이 더욱 악화되고 있다. 고금리와 미분양 누적으로 이미 취약한 상태였던 중소건설사들은 중동전쟁 장기화로 인한 추가 부담에 직면해 있으며, 자재 구매력과 협상력이 열위에 있는 중소업체들은 자재 수급 불안정의 영향을 더 크게 받고 있다. 전문가들은 재고로 버티던 업체들도 5월부터는 어려움이 본격화될 것으로 전망하고 있다. 이러한 악재가 겹치면서 지방 중소건설사를 중심으로 폐업 사례가 늘고 있다.

건설산업지식정보시스템(KISCON) 기준 올해 1분기 건설업 폐업 신고 건수는 1088건으로, 2021년 718건 대비 51.5% 증가했다. 이 가운데 하도급 업체인 전문공사업체가 85.2%를 차지하며, 대형건설사와 중소건설사 간 수주 양극화가 심화되고 있는 실정이다. 대형건설사는 자금력과 사업 구조 다변화를 바탕으로 건설 경기 침체와 전쟁 여파에 따른 손실을 일부 흡수할 수 있지만, 중소건설사는 즉각적인 타격을 받는 구조이다.

또한, 대형기업과 중소기업 간 수주 양극화도 심화되고 있다. 2025년 기준 국가데이터처 수주통계와 대한건설협회 통계 간 수주액 차이는 약 15조7000억원으로, 2021년 34조2000억원 이후 감소세를 이어가고 있다. 이는 중소규모 기업의 수주 실적이 상대적으로 줄어들고 있음을 의미한다. 수도권과 지방 간 수주 격차도 확대되고 있다. 수도권 수주액은 2023년 87조4000억원, 2024년 114조3000억원, 2025년 128조4000억원으로 증가했지만, 같은 기간 지방 수주는 89조원, 81조2000억원, 77조원으로 감소했다.

한국건설산업연구원 연구위원은 대형기업 중심의 수주 확대와 중소업체 수주 위축이 동시에 나타나고 있다고 지적하며, 공공시장 내 수주 구조 양극화를 완화하고 중소업체 참여 기반을 넓히는 발주 전략이 필요하다고 강조했다





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건설업계 공사비 급등 자재난 지방 중소건설사 폐업 수주 양극화

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