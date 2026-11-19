법제처는 공무원 복지포인트를 비과세로 해석했으나 대법원은 민간 및 공기업 직원의 포인트를 근로소득으로 판정해 과세 형평성 논란이 확산되고 있다.

소속 기관에서 제공하는 복지포인트의 과세 여부가 수령자의 직군에 따라 달라지는 기현상이 나타나 조세 형평성 에 심각한 논란을 빚고 있다. 특히 공무원은 비과세 혜택을 받는 반면, 민간 기업 및 공기업 임직원은 동일하거나 유사한 혜택을 받아도 소득세 과세 대상으로 분류되는 대조적인 상황이 조성되고 있다.

이 같은 현상은 세법이 명확히 규정하지 않은 사각지대에서 행정 당국이 법령을 임의로 해석하면서 발생했다. 국민들의 조세 신뢰도를 흔들 수 있는 이 구조는 정부가 예산을 집행하는 방식과 사법부의 판단 기준 사이에 간극이 존재함을 드러내며, 즉각적인 제도적 정비가 필요한 시점이다.

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법제처와 대법원의 해석 충돌

현재 공무원 복지포인트에 세금을 매기지 않는 가장 유력한 근거는 2018년 법제처가 내린 법령 해석이다. 현행 소득세법은 근로소득을 '근로를 제공함으로써 받는 봉급과 이와 유사한 성질의 급여'로 포괄적으로 정의하고 있으나, 복지포인트가 이에 해당하는지 명시적으로 구분하기 어려운 상태였다.

법제처는 당시 '민간 기업과 달리 공무원 맞춤형 복지비에는 소득세가 부과되지 않는다'는 민원인의 문제 제기에 따라, 공무원 복지포인트가 근로소득에 해당하지 않는다고 판단했다. 법제처는 이 결론을 도출하기 위해 세 가지 주요 근거를 제시했다.

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첫째, 공무원 복지포인트는 '공무원 후생복지에 관한 규정'에 근거해 지급되는 예산상 '물건비'여서 보수 성격으로 보기 어렵다고 보았다. 둘째, 실질적으로 기관 운영을 위한 복리후생 경비의 성격을 띤다는 점에서 소득으로 볼 수 없다고 판단했다.

마지막으로, 정해진 용도로만 사용할 수 있고 현금화가 불가능하며, 해당 연도에 사용하지 않으면 소멸된다는 제한 사항이 근로소득의 본질과 맞지 않는다고 해석했다. 이러한 논리는 공무원에게 부여된 혜택이 단순한 금전적 이득이 아님을 강조하는 방향으로 작동했다.

대법원 판결이 뒤집는 논리

하지만 2024년 12월 대법원이 민간 기업 복지포인트를 근로소득으로 판단하며 제시한 논거는 법제처의 이전 해석을 상당 부분 뒤집는다. 대법원은 근로소득을 판단할 때 '지급형태나 명칭을 불문'한다고 명시했다. 이는 '물건비'로 분류하든 현금이 아닌 포인트로 주든, 근로의 대가로 얻는 경제적 이익이면 모두 소득으로 본다는 취지다.

김동욱 고려대 법학전문대학원 교수는 '예산 항목을 무엇으로 잡든 정부가 얼마든지 정할 수 있는 것이어서, 그걸로 소득인지 아닌지를 달리 볼 수는 없다'고 지적했다. 복지제도로 도입됐다는 점도 근로소득이 아닌 이유가 되지 못한다고 봤으며, 복지와 근로의 대가는 서로 배타적인 개념이 아니라는 것이다.

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사용 제한에 대해서도 대법원은 '정해진 사용기간과 용도 내에서는 필요한 재화나 용역을 자유롭게 구매할 수 있으므로' 상당한 경제적 이익을 얻는다고 판단했다. 용도가 정해져 있고 이월 또는 양도가 안 된다 해도, 실질적인 구매력은 근로소득으로 간주되어야 한다는 것이 법원의 견해다.

대법원은 지난해 9월 한국철도공사 직원들의 복지포인트 사건에서도 같은 판단을 내렸다. 이는 민간 기업뿐 아니라 정부가 출자한 공기업 직원의 복지포인트도 근로소득이라는 명확한 선을 그은 것으로, 공기업 직원은 물론 민간 기업의 모든 임직원이 과세 대상임을 확인시킨 사례다.

정부의 소극적 대응과 파장

그럼에도 정부는 대법원 판결이 나온 뒤 공무원 복지포인트에 대한 해석을 다시 하지 않았다. 재정경제부 관계자는