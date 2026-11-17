인사혁신처가 AI를 활용해 9급 공무원에 합격했다는 누리꾼 글을 경찰에 수사 의뢰했다. 공무원 시험 AI 부정행위 전수조사 여부도 내부 검토 중이다.

인사혁신처 가 17일 온라인 댓글에서 인공지능(AI)을 이용해 9급 공무원 시험에 합격했다고 주장한 누리꾼을 경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔다. 인사처는 세무사 시험 수석 합격자의 AI 활용 부정행위 자백 영상에 달린 댓글이 공무원 시험 전반의 부정행위 논란으로 번지자, 최근 치러진 공무원 시험에 대한 전수조사 여부도 내부적으로 검토하기로 했다.

앞서 최교진 교육부 장관은 16일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 최근 세무사 시험에서 발생한 부정행위 관련 자료를 보고 받은 것으로 알려졌다. 세무사 시험의 AI 부정행위 파장이 공무원 시험으로 옮겨 붙으면서, 인사처는 이번 사안을 행정 절차와 수사를 병행해 점검하는 방향으로 움직이고 있다.

Also read 승조원 '0명'… HD현대, 600t급 자율수상함 띄웠다

인사처, AI 합격 주장 댓글 작성자 경찰 수사 의뢰

인사혁신처는 세무사 시험 수석 합격자의 AI 활용 부정행위 자백 영상 댓글에 전자기기를 이용해 9급 공무원 시험에 합격했다는 글을 남긴 누리꾼을 경찰청에 수사 의뢰했다. 해당 누리꾼은 댓글에서 공무원 시험에 적당한 선에서 합격해 현재 9급 공무원으로 근무하고 있다고 밝혔다.

이 누리꾼은 2~3년 동안 공부했지만 계속 떨어지기만 했다고 적었다. 또한 전자기기를 사용해 합격하니 허무하면서도 좋았다는 취지로 썼고, 전자기기를 빌려줘 지인 3명까지 합격시켰다고 주장했다. 다만 이는 누리꾼이 댓글에 적은 주장일 뿐이며, 사실 여부는 확인되지 않은 상태다.

Advertisement

인사처는 수사를 통해 진위 여부가 가려지면 그에 따라 조치할 예정이라고 밝혔다. 인사처 관계자는 수사를 통해 글의 주장이 사실인지부터 확인한 뒤 적절한 조치를 하겠다는 입장을 전했다.

공무원 시험의 관리 주체는 국가직과 지방직으로 나뉜다. 국가직 시험은 인사혁신처가, 지방직 시험은 행정안전부가 각각 담당한다. 정부가 파악한 올해 공무원 시험의 AI 활용 부정행위 적발 등 특이사항은 현재까지 없는 것으로 전해졌다.

인사처, 최근 공무원 시험 전수조사 내부 검토

인사혁신처는 최근 치러진 공무원 시험을 대상으로 한 전수조사 여부를 내부적으로 검토하고 있다. 이는 AI 커닝 논란이 공무원 시험 전반으로 확산한 데 따른 조치다. 다만 인사처 관계자는 전수조사 방침이 정해진 것은 아니라고 선을 그었다.

인사처 관계자는 현재 내부 검토가 진행 중이며, 전수조사 방침이 정해지더라도 범위와 대상을 어떻게 구분할지는 아직 알 수 없다고 말했다. 조사 범위가 정해지지 않은 상태에서 시험 전체를 점검할지, 특정 시험이나 특정 응시자군만 점검할지는 결정되지 않았다.

앞서 인사처는 지난 6월 말 치러진 5급 공개경쟁채용시험 2차 시험에서 안경 착용자 전원을 대상으로 스마트글라스 여부를 확인하는 절차를 담은 매뉴얼을 만든 바 있다. 매뉴얼에 따르면 수험생은 안경을 직접 벗어 손에 든 채 앞뒤를 돌려 감독관에게 보여줘야 한다. 매뉴얼에는 스마트안경과 부정행위 행동 유형, 적발 시 감독관의 대처 방식 등이 담겼다.

Advertisement

행정안전부는 지난달 지방직 7급 필기시험을 앞두고 이 매뉴얼을 지방정부에 공유했다. 다만 매뉴얼에 스마트안경과 관련된 지침만 담겨 있어 실효성이 떨어진다는 지적이 나온다.

김선태 생중계 시연과 인사처 매뉴얼 개선 계획

'충주맨'으로 알려진 공무원 출신 유튜버 김선태씨는 전날 초소형 카메라가 부착된 것으로 보이는 넥타이와 AI 안경을 착용한 채 공무원 시험 문제를 푸는 모습을 생중계했다. 김씨가 푼 문제는 전체 20문항 가운데 정답이 5개에 그쳤다. 그럼에도 김씨는 AI 기기를 활용한 부정행위를 감독관이 적발하기 쉽지 않을 것이라고 지적했다.

인사처 관계자는 AI 커닝과 관련한 다양한 사례와 문제들이 제기되고 있는 만큼 정부의 종합대책 등을 참고해 매뉴얼을 개선할 계획이라고 밝혔다. 현행 매뉴얼이 안경 착용 여부 확인 등 특정 기기 확인에 머물러 있어, 넥타이형 카메라 같은 다른 기기에 대한 대응 기준이 어떻게 보완될지가 향후 쟁점이 될 전망이다.

현재 확인된 사실은 경찰 수사 의뢰, 공무원 시험 AI 부정행위 적발 사례 없음, 전수조사 내부 검토라는 세 가지다. 수사 결과에 따라 댓글 주장의 진위가 가려지고, 전수조사 범위와 대상이 정해지면 공무원 시험 관리 방식에 변화가 생길 수 있다.