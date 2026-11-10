공무원 정년-연금 차액 해결, 정년연장 시 임금피크제 한계 지적

공무원 퇴직 후 최대 5년 간 소득공백이 발생하는 실정이자, 퇴직공무원 절반이 월 200만원 부족을 호소함. 정년 연장 시 임금 삭감 방식의 한계와 청년 채용 균형 방안 논의.

정년퇴직 후 공무원 연금을 수령하기 전까지 발생할 수 있는 최대 5년의 소득공백 문제를 해결하기 위한 방안으로 정년 연장이 가장 유력하게 거론되고 있다. 하지만 정년을 연장하더라도 기존 임금 체계를 단순 삭감하는 임금피크제 방식은 오히려 퇴직 후의 빈곤화를 초래할 수 있다는 경고가 나오고 있다.

국회에서 열린 정책 토론회와 최근 진행된 설문조사 결과를 종합하면, 현직 공무원들의 다수인 91.9%가 정년퇴직 이후 연금 수령 전 소득공백이 발생할 것이라고 예상하고 있다. 실제 퇴직 경험을 가진 공무원들 중에서는 필수 생활비를 충당하는 데 매달 200만 원 이상이 부족하다고 답한 비율이 50.8%에 달할 정도로 생계 부담이 심각한 상태다.

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정년 60세와 연금 65세 불일치 구조

소득공백이 발생하는 근본적인 원인은 현행 정년인 60세와 연금 지급 개시 연령인 65세 간의 불일치에 있다. 2015년 공무원연금 개혁으로 인해 연금 수령 나이는 단계적으로 늦춰지고 있어, 퇴직 시점에 따라 연금 수령 시작 시점이 62세에서 65세까지 차이가 난다.

2024년부터 2026년 사이 퇴직하는 공무원들은 62세부터 연금을 받을 수 있으나, 2027년부터 2029년 사이 퇴직자들은 63세부터 수령이 시작된다. 2033년 이후 퇴직자들부터는 지급 개시 연령이 65세로 고정되므로, 정년퇴직 시점과 연금 수령 시점 사이에 최대 5년 동안의 소득 공백 기간이 발생할 수 있는 구조다.

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지난 8월 13일부터 9월 30일까지 현직 공무원 2657명과 퇴직공무원 158명을 대상으로 진행된 설문조사에서 현직 공무원 91.9%가 소득공백 발생을 우려했다. 퇴직공무원 중에서는 24.1%가 현재 진행 중인 소득공백을 경험 중이며, 15.8%는 과거 1개월 이상의 소득공백을 겪은 바 있다고 응답했다.

소득공백으로 인한 경제적 고통은 nyata하다. 연금 소득공백을 경험했거나 겪고 있는 퇴직공무원 63명 중 50.8%는 가구의 월평균 소득이 필수생활비보다 200만 원 이상 부족하다고 밝혔다. 또한 60.3%의 퇴직공무원이 퇴직수당이 예상보다 빨리 소진되었다고 답했다.

채준호 교수가 추산한 재정부담 규모

채준호 전북대 경영학과 교수가 발표한 정책연구 결과에 따르면, 일반직 공무원과 교원의 정년을 각각 65세까지 단계적으로 연장할 경우 연간 3조 7600억 원에서 6조 300억 원의 추가 인건비가 발생할 것으로 추산된다. 이는 임금 조정 방식에 따라 재정 부담의 크기가 크게 달라질 수 있음을 시사한다.

임금피크제 적용 시 감액 수준과 재고용 도입 여부를 둘러싼 논쟁은 정년 연장 정책의 난제다. 기존 업무량과 책임은 유지한 채 임금만 삭감하는 방식은 퇴직 후의 소득공백을 저소득 상태로 대체하는 결과를 초래할 수 있다는 비판이 제기된다.

김영건 대한민국공무원노동조합총연맹 정책기획연구소 임금연금분과 위원은 일본의 정년 연장 사례를 인용하며, 정년 연장 시 임금을 현저히 낮추면 오히려 퇴직 후의 경제적 안정을 해칠 수 있다고 경고했다. 이는 단순한 정년 연장이 아닌 포괄적인 보상 체계 재편이 필요함을 의미한다.

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청년 채용 위축과 직무 재설계 필요성

정년 연장이 청년층의 신규 채용을 위축시킬 것이라는 우려도 존재한다. 이에 따라 김인태 한성대 사회과학부 교수는 동일한 직무를 계속 수행하는 경우와 책임이 다른 직무로 이동하는 경우, 근무시간을 줄이는 경우 등을 구분해 각각의 직무와 책임, 근무시간에 맞는 보수체계를 설계해야 한다고 제언했다.

박중배 공무원노조 수석부위원장은 조기퇴직연금 또한 근본적인 해결책이 될 수 없다고 지적했다. 조기퇴직연금은 당장의 소득공백을 메울 수 있지만 최대 25%의 감액이 평생 적용될 수 있기 때문에 이를 유일한 대안으로 삼는 것은 적절하지 않다는 입장이다.

정년과 연금 지급 개시 연령을 연계하는 입법 추진이 필요하며, 이미 정년퇴직했거나 정년 연장 입법 이전에 퇴직하는 공무원을 위한 경과조치 마련도 강조되었다. 정부는 기관별·직렬별 결원과 인공지능, 과학기술, 사회복지 등 신규 수요가 발생하는 직무를 파악해 채용 규모를 결정하고 재원을 부담해야 한다는 조언도 나왔다.

이날 토론회는 더불어민주당 이용우 의원과 국민의힘 이달희 의원이 공동 주최하고 전국공무원노동조합과 대한민국공무원노동조합총연맹이 공동 주관했다. 정부는 퇴직공무원 중 36.7%가 퇴직 후 소득활동 경험이 없고, 공공부문 재고용사업 참여 경험은 16.5%에 그친다는 점에 주목하며 실질적인 재고용 지원 방안 마련의 시급성을 인식했다.