공군사관학교 예비생도 가혹행위…국가인권위, 관련자 징계 권고

국가인권위원회가 공군사관학교 예비생도 대상 가혹행위와 관련해 관련자 징계, 학교 특별정밀진단, 제도 개선을 권고. 폭행, 폭언, 식고문 등 심각한 인권 침해 사례 확인. 군 훈련 과정의 인권 보호 중요성 강조.

서울 중구에 위치한 국가인권위원회 . 국가인권위원회 제공 국가인권위원회 (인권위)가 공군사관학교 예비생도 에게 ‘ 군기 교육 ’을 핑계로 폭행, 얼차려, 폭언, 식고문 등 가혹행위 를 한 가해자들을 징계할 것을 권고했다. 인권위는 지난달 26일 공군사관학교 예비생도 기초훈련 중 발생한 가혹행위 와 관련해 공군사관학교 장에게 관련자 징계를, 공군참모총장에게 학교 특별정밀진단을, 국방부장관에게 각 사관학교 입교 전 기초훈련 에 관한 법률적 근거와 인권친화적 운영을 위한 대책 수립 마련을 권고했다고 9일 밝혔다. 공군사관학교 예비생도 였던 ㄱ씨는 기초훈련 중 지도생도와 교관들로부터 가혹행위 를 당하고 퇴교 압박 등 일반적 행동 자유권을 박탈당했다며 지난 2월 인권위에 진정을 제기했다. ㄱ씨는 공군사관학교 를 자퇴한 상태다. ㄱ씨는 훈련 중 무릎과 허리를 다쳐 1~2주간 훈련 열외를 권장하는 군병원 진단을 받았지만, 피진정인들이 부상 부위인 왼쪽 무릎을 폭행했다고 주장했다.

또, 피진정인들이 평소 얼차려를 하면서 다수의 예비생도 앞에서 “너네 부모가 그렇게 가르쳤냐”는 등 폭언을 일삼고, 1.5ℓ 음료수와 맘모스 빵을 주고 빨리 먹으라고 강요하는 식고문을 했다고 주장했다. 인권위 군인권보호위원회(소위원장 오영근 상임위원)는 사실 확인을 위해 지난 2월23일부터 25일까지 사흘 동안 예비생도 79명을 대상으로 설문조사와 면담 등 현장조사를 했다. 인권위는 ㄱ씨에 대한 가혹행위를 뒷받침할 증언을 다수 확보하는 한편, 다른 예비생도들도 얼차려, 폭행, 단체기합, 욕설, 폭언, 강제취식, 식사제한 등 인권침해를 당한 사실을 추가로 확인했다. 전체 응답자 중 31명이 ‘인권침해를 당한 사실이 있다’고 답했고, 36명은 ‘식사를 못 하게 한 사실이 있다’고 했다. ‘식고문을 당했다’고 응답한 예비생도도 20명에 달했다. 인권위는 “교육생 신분인 사관생도들이 민간인 신분의 예비생도를 대상으로 사실상의 군기훈련을 하는 교육 형태는 법령 위반의 소지가 크다”며 “기초훈련 제도는 명확한 법률적 근거를 갖고 실시돼야 한다”고 강조했다. 이번 권고는 공군사관학교의 기초훈련 과정에서 발생한 심각한 인권 침해 사건에 대한 인권위의 공식 입장을 보여준다. 인권위는 가혹행위의 심각성을 인지하고, 관련자들에 대한 징계를 통해 재발 방지를 촉구했다. 특히, 기초훈련 제도의 법률적 근거 마련과 인권 친화적인 운영을 위한 국방부의 대책 수립을 권고함으로써, 군 훈련 과정에서의 인권 보호를 강화하려는 의지를 드러냈다. 인권위의 이번 조치는 단순히 특정 사건에 대한 대응을 넘어, 군 훈련 전반에 걸친 인권 의식을 고취하고 제도 개선을 촉구하는 중요한 의미를 갖는다. 인권위는 이번 권고를 통해 군 훈련 과정에서 발생할 수 있는 인권 침해를 예방하고, 모든 군 훈련 대상자들이 존엄성을 보장받을 수 있는 환경을 조성하는 데 기여하고자 한다. 이는 군의 신뢰도를 높이고, 궁극적으로는 국가 안보 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이다. 이번 사건을 통해 드러난 가혹행위의 양상은 단순한 기합이 아닌, 신체적 폭력, 정신적 고통을 수반하는 심각한 수준이었다. 예비생도들은 부상 부위를 폭행당하고, 폭언과 모욕적인 언사를 들었으며, 식사 제한과 강제적인 음식 섭취를 강요받는 등 다양한 형태로 인권 침해를 경험했다. 이러한 행위들은 예비생도들의 자존감을 훼손하고, 훈련에 대한 심리적 압박을 가하는 결과를 초래했을 것이다. 인권위의 조사 결과에 따르면, 피해자뿐만 아니라 다수의 다른 예비생도들 역시 유사한 인권 침해를 경험했다는 사실이 확인되었다. 이는 특정 개인의 일탈 행위가 아닌, 조직적인 문제일 가능성을 시사한다. 이러한 맥락에서, 인권위가 관련자 징계와 더불어 학교 특별 정밀 진단을 권고한 것은 매우 적절한 조치라고 평가할 수 있다. 특별 정밀 진단을 통해 학교 내부에 만연한 인권 침해 문제를 정확히 파악하고, 근본적인 해결책을 마련할 수 있을 것이다. 또한, 국방부의 기초훈련 제도 개선 권고는 군 훈련 과정의 투명성을 높이고, 인권 친화적인 운영을 위한 제도적 기반을 구축하는 데 기여할 것으로 기대된다. 이번 사건은 군 훈련 과정의 인권 문제를 다시 한번 수면 위로 끌어올리는 계기가 되었다. 군은 국가 안보를 책임지는 중요한 기관으로서, 훈련 과정에서의 인권 보호는 매우 중요하다. 인권 침해는 군의 신뢰도를 떨어뜨리고, 군의 사기를 저하시키는 결과를 초래할 수 있다. 따라서, 군은 인권 존중 문화를 확립하고, 인권 침해를 예방하기 위한 다양한 노력을 기울여야 한다. 예를 들어, 훈련 교관에 대한 인권 교육을 강화하고, 인권 침해 발생 시 엄중한 처벌을 내리는 등 제도적 개선을 통해 인권 보호를 강화할 수 있다. 또한, 군 훈련 과정의 투명성을 높이기 위해, 훈련 내용을 기록하고 공개하는 방안을 고려할 수 있다. 궁극적으로, 군은 인권 존중을 통해 국민의 신뢰를 얻고, 강한 군대를 만들어야 한다. 이번 인권위의 권고를 계기로, 군 훈련 과정에서의 인권 보호가 더욱 강화되고, 건강한 병영 문화가 조성되기를 기대한다





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