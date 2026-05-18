공교육 체질 개선을 위한 교권 보호 강화 필요성

현재 교육 현장은 교사의 문제될 때부터 몰락하는 침체감을 느끼고 있는 실정이다. 교권이 침해됐다는 민원이나 일부 교사의 고충으로만 공교육을 문제 삼는 것은 이제 그만으로 새겨야 한다. 공교육 신뢰 회복을 위해서는 교권의 적극적인 보호와 함께 학생을 위한 지원 체계를 마련해야 한다.

교실이 흔들리고 있다. 단순히 교사 몇 사람의 어려움 때문이 아니다. 최근 학교 현장에서 나타나는 생활 지도 위축, 체험 학습 축소, 교직 이탈 증가는 공교육 시스템 전체의 균열을 보여주는 신호에 가깝다.

지금 교권 문제를 단순한 민원 갈등이나 일부 교사의 고충 정도로 접근한다면 문제의 본질을 놓칠 수밖에 없다. 교권 보호는 이제 공교육 지속 가능성의 문제다. 교육부의 '2024학년도 교육활동 침해 실태 조사'에 따르면 지난해 지역 교권보호위원회 개최 건수는 4,234건이었다. 이 가운데 실제 교육 활동 침해로 인정된 사례는 3,925건으로 전체의 약 93%에 달한다.

교권보호위원회 개최 건수는 2020년 1,197건에서 2023년 5,050건까지 급증했고, 지난해 다소 감소했지만 여전히 코로나 이전과 비교하면 매우 높은 수준이다. 이를 통해 교권이 학교 현장의 일상적 위험으로 자리 잡고 있다는 것을 알 수 있다. 교사들의 이탈 역시 심상치 않다. 정년 전 퇴직 교원은 2020년 6,512명에서 2024년 9,194명으로 늘어 역대 최대 수준을 기록했다.

최근 5년 간 중도 퇴직한 초·중·고 교원은 3만 6천 명을 넘어섰다. 특히 저연차 교사뿐 아니라 15~25년 차 중견 교사들도 퇴직하는 경향이 최근 늘고 있다는 것으로 나타났다





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