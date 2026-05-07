공공생리대 무상 지원 확대와 위생용품 시장의 초저가 경쟁 가속화

정부의 공공생리대 지원 사업 확대와 유통업계의 초저가 PB 제품 출시가 맞물리며 위생용품 시장의 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 따른 품질 관리의 중요성이 대두되고 있습니다.

최근 지속되는 고물가 기조 속에서 정부와 지방자치단체가 협력하여 공공생리대 무상 지원 사업을 대폭 확대함에 따라, 국내 위생용품 업계 내에서의 가격 경쟁이 그 어느 때보다 치열하게 전개되고 있습니다.

이러한 현상은 단순히 복지 차원의 지원을 넘어, 유통 시장 전반에 걸쳐 초저가 제품에 대한 수요가 급증하는 추세와 맞물려 업계의 판도를 바꾸고 있습니다. 특히 다이소와 쿠팡 같은 거대 유통 플랫폼에서 출시한 초저가 생리대 제품들이 소비자들 사이에서 폭발적인 반응을 얻으며 화제가 된 이후, 이제는 민간 시장을 넘어 공공조달 시장이라는 거대 영역까지 저가 경쟁의 불씨가 옮겨붙는 양상입니다. 관련 제조 및 유통 업체들 사이에서는 이제 제품의 브랜드 인지도보다는 누가 더 효율적인 공정을 통해 더 저렴한 가격으로 제품을 공급할 수 있느냐가 시장 점유율을 결정짓는 핵심 관건으로 떠올랐습니다.

구체적인 사업 내용을 살펴보면, 성평등가족부는 지난달 28일 조달청 나라장터를 통해 공공생리대 지원 시범 사업을 위한 일반경쟁입찰 공고를 게시하였습니다. 이번 사업은 오는 7월부터 전국 10여 곳의 지방자치단체를 중심으로 추진될 예정이며, 청소년과 취약계층을 대상으로 총 540만 팩에 달하는 생리대를 무상으로 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 주목할 점은 과거의 지원 방식이 주로 저소득층이라는 특정 대상에 집중되었던 선별적 복지였다면, 이제는 보다 넓은 범위의 청소년과 취약계층을 아우르는 보편적 복지 차원의 논의로 확장되고 있다는 점입니다.

이러한 정책적 방향의 전환은 자연스럽게 공공 조달 시장의 규모를 키우는 결과를 가져왔으며, 이는 곧 더 많은 업체가 입찰에 참여하고 경쟁하는 구조를 만들었습니다. 동시에 쿠팡과 다이소 등에서 선보인 초저가 라인업이 소비자들의 구매 패턴을 바꾸어 놓았습니다. 특히 경제적 부담을 느끼는 소비자들이 여러 개를 한꺼번에 구매해 저장해두는 이른바 쟁여두기 소비 트렌드가 확산되면서, 일부 제품은 출시와 동시에 품절 사태가 반복되는 현상이 나타나고 있습니다. 유통업계 역시 이러한 시장 흐름에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

많은 유통사들이 자체 브랜드인 PB 위생용품의 라인업을 확대하는 방안을 적극적으로 검토하고 있으며, 대용량 묶음 판매 방식이나 온라인 전용 할인 상품을 통해 가격 경쟁력을 극대화하는 전략을 취하고 있습니다. 편의점과 이커머스 업체들 또한 초저가 위생용품에 대한 수요 증가에 맞춰 공급망을 재정비하고 가격 인하 압박을 수용하며 시장 점유율 확보에 사활을 걸고 있습니다. 특히 중소 위생용품 업체들에게 이번 공공생리대 사업 확대는 위기이자 기회로 작용하고 있습니다.

대기업과의 브랜드 경쟁에서는 밀릴 수밖에 없지만, 정부 조달 시장이라는 안정적인 납품처를 확보할 수 있다면 기업의 생존과 성장에 큰 도움이 되기 때문입니다. 이에 따라 일부 중소 제조사들은 공공기관 입찰 가능성을 높이기 위해 기존의 프리미엄 전략 대신 저가형 제품군을 강화하는 방향으로 생산 라인을 조정하고 있는 것으로 알려졌습니다. 하지만 이러한 지나친 가격 경쟁의 가속화에 대해 업계 내외부에서는 우려의 목소리도 높습니다. 생리대는 신체 피부에 직접 닿는 제품이며 장시간 사용해야 하는 특성상, 흡수력과 안전성, 그리고 원재료의 품질 관리가 무엇보다 중요하기 때문입니다.

가격을 낮추기 위해 저가 원료를 사용하거나 제조 공정을 지나치게 간소화할 경우, 피부 트러블이나 알레르기 반응 등 사용자의 건강에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 지적이 나옵니다. 실제로 이번 공공생리대 사업의 선정 기준을 보면, 성평등가족부가 제시한 엄격한 품질 기준을 충족하면서도 가장 낮은 가격을 제시한 업체가 낙찰되는 구조입니다. 특히 정부의 가용 예산이 약 19억 4,400만 원으로 책정되어 있어, 단순 계산 시 1팩당 생산 및 공급 비용이 360원을 초과해서는 안 되는 매우 타이트한 예산 구조를 가지고 있습니다. 이는 제조사들에게 극심한 원가 절감 압박으로 작용할 수밖에 없습니다.

결과적으로 향후 위생용품 시장은 가격의 하향 평준화와 품질의 상향 표준화라는 두 가지 과제를 동시에 안게 되었습니다. 유통업계 관계자들은 가격 부담을 낮추어 소비자들의 접근성을 높이는 것도 중요하지만, 무엇보다 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 최소한의 품질 가이드라인과 안전 기준이 엄격하게 적용되어야 한다고 강조합니다. 앞으로 공공조달 시장과 민간 PB 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것이며, 단순한 저가 전략을 넘어 품질과 가격이라는 두 마리 토끼를 모두 잡는 혁신적인 공정 개선과 소재 개발이 업계의 핵심 경쟁력이 될 전망입니다.

정부 또한 단순한 최저가 낙찰제보다는 품질 점수를 적절히 배분한 종합 평가 방식을 통해, 취약계층이 사용하는 제품의 질이 저하되지 않도록 세심한 관리 감독 체계를 구축해야 할 시점입니다





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