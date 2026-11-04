공공분양주택 지분적립형, 12월 고양창릉서 첫 공급…이익공유형Ⅱ도 도입

국토교통부가 4일 한국토지주택공사 공공분양주택의 지분적립형과 이익공유형Ⅱ 시행 방안을 발표했다. 분양가의 25%만 내고 입주해 나머지 지분을 20년에 걸쳐 취득하는 방식으로, 청년층 등 실수요자의 내 집 마련 부담을 낮추는 것이 핵심이다.

국토교통부 는 4일 한국토지주택공사 (LH)의 공공분양주택 에 적용되는 지분적립형 과 이익공유형Ⅱ 시행 방안을 발표했다. 지분적립형 공공분양주택 은 올해 12월 고양창릉 S-2BL에서 처음 공급된다.

이번 공급은 8·13 도심 공급 신속화 방안에서 발표된 부담가능한 공공분양주택 도입 계획의 후속 조치다. 고양창릉S-2BL은 총 1057가구 가운데 284가구를 지분적립형으로 분양하는 단지다.

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지분적립형은 25% 지분으로 입주하고 4년마다 잔여 지분을 사들이는 구조

지분적립형은 최초 입주 시 25%의 지분만 취득한 뒤, 4년마다 15%씩 다섯 차례에 걸쳐 나머지 지분을 사들이는 유형이다. 추가 지분 취득가격에는 최초 분양가에 기간 이자가 반영된다.

아직 취득하지 않은 지분에 대해서는 주변 전세 시세의 90% 수준에 해당하는 별도 임대료를 내야 한다. 지분 취득은 의무이지만, 경제적 여건 등을 고려해 최대 1년간 유예할 수 있다.

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전매제한은 10년이고 실거주 의무는 5년이다. 정부는 아직 모아둔 자산은 적지만 앞으로 주택 구입 여력이 나아질 것으로 예상되는 청년층 등 실수요자를 주요 대상으로 보고 있다.

국토교통부는 전용면적 55㎡ 기준 수도권 평균 공공주택 분양가를 5억1천만원, 주변 전세 시세를 4억원으로 가정했다. 이 경우 초기 지분 취득에는 약 1억2800만원(분양가의 25%)이 필요하다고 설명했다.

이익공유형Ⅱ는 분양가 70%를 저리로 빌리고 자유롭게 매각하는 구조

이익공유형Ⅱ는 분양가의 70%, 최대 5억원을 주택도시기금에서 저리로 의무 대출받는 방식이다. 주택을 팔거나 대출을 상환할 때 대출 평균 잔액 비율에 따라 시세차익을 기금과 나누는 구조다.

대출금리는 디딤돌 대출 기본금리보다 1%포인트 낮게 설정되며, 우대금리도 최대 0.5%포인트까지 지원된다. 현재 검토 단계에 있는 대출을 주택담보대출비율(LTV) 40%까지 받는 경우 초기 필요자금은 7700만원 수준으로 줄어들 수 있다고 국토교통부는 밝혔다.

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기존 이익공유형(나눔형)은 한국토지주택공사 등 공공사업자에게만 집을 되팔 수 있었다. 이에 비해 이익공유형Ⅱ는 전매제한 기간이 끝난 뒤 시장에 자유롭게 매각할 수 있고, 집을 팔지 않아도 대출 상환으로 차익 정산을 마칠 수 있다.

연내 내년 분양계획 발표와 김이탁 제1차관의 기대

국토교통부는 연내 발표할 한국토지주택공사의 내년 분양계획에 초기 자금 부담을 낮춘 공공분양주택 공급 단지를 포함할 예정이다. 이익공유형Ⅱ는 공공주택 특별법령 개정을 거쳐 도입할 계획이다.

지분적립형 기준으로 이후에는 4년마다 분양가의 15%인 약 7650만원씩 잔여 지분을 취득해야 한다. 임대료를 전액 월세로 낼 경우 월 79만원 수준이라는 것이 국토교통부의 설명이다.

김이탁 국토교통부 제1차관은 부담가능한 공공분양주택이 내 집을 마련하고 싶어도 분양가가 부담되었던 이들에게 실효적인 지원 방안이 될 것으로 기대한다고 밝혔다. 김 차관은 국토교통부가 앞으로도 실수요자의 주거안정을 위해 부담가능한 주거 선택지를 적극 확대해 나가겠다고 덧붙였다.