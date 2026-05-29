공공부문 비정규직 처우개선 가이드라인 발표…1년 미만 계약·최저임금 채용 원칙적 금지

고용노동부가 공공부문 비정규직의 열악한 처우를 개선하기 위해 '공공부문 비정규직 처우개선 가이드라인'과 '공공부문 비정규직 채용 사전심사제 운영방안'을 마련해 시행한다고 밝혔다. 상시·지속 업무에는 기간제 채용을 원칙적으로 금지하고, 불가피한 경우 최소 1년 계약을 보장하며, 1월2일부터의 계약 체결 관행, 364일 계약, 초단시간 채용 등 퇴직금 회피 수단도 금지한다. 사전심사위원회를 강화하고 공정수당과 적정임금을 도입해 비정규직의 권리를 보호한다. 다만 직접일자리 사업 등은 예외로 한다.

경상남도에 위치한 한 기초자치단체 행정복지센터가 올해 기간제 청소노동자를 채용하면서 계약 기간을 1월2일부터 12월31일까지로 공고한 사실이 드러났다. 이는 1년에서 하루를 뺀 364일로, 퇴직금 지급 의무를 피하기 위한 관행으로 보인다.

해당 지역 주민 ㄱ씨는 "퇴직금을 주지 않기 위해 1년에서 딱 하루를 뺀 364일씩 채용하고 최저임금 정도만 주는 일이 관행처럼 굳어져 있다"고 지적하며, 지자체 담당자에게 문의했더니 퇴직금 예산이 편성되어 있지 않고 보수도 내부 규정에 따른 것이라는 답변만 받았다고 전했다. 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해 고용노동부는 29일 '공공부문 비정규직 처우개선 가이드라인'과 '공공부문 비정규직 채용 사전심사제 운영방안'을 마련해 시행한다고 밝혔다.

이는 지난달 28일 국무회의에서 발표한 공공부문 비정규직 대책의 후속 조치로, 상시·지속 업무에는 기간제 노동자 채용을 원칙적으로 금지하고, 불가피한 경우 사전 심사를 거쳐야 하며, 고용 기간도 최소 1년을 보장해야 한다는 내용을 담고 있다. 특히 노동부는 '1월1일이 휴일이라는 이유로 관행적으로 1월2일부터 근로계약을 체결하는 것을 지양해야 한다'는 점을 명시하며, 퇴직금 회피를 위해 364일 또는 11개월 계약을 하거나 같은 업무에 기간제를 반복 채용하는 행위, 주 15시간 미만 초단시간 근로계약 체결도 원칙적으로 금지했다.

사전심사위원회는 5인 이상으로 구성하고 전체 위원의 40% 이상을 외부위원으로 채워야 하며, 비정규직 채용 필요성과 함께 1년 미만 계약이나 초단시간 근무의 불가피성, 적정임금 및 공정수당 등 처우 개선 예산 편성 여부를 종합적으로 심사하게 된다. 다만 예외적으로 사업이 1년 미만의 일시적 프로젝트이거나 계절성 사업, 휴직 대체 인력이 필요한 경우, 시범사업처럼 지속 여부가 불확실한 경우에는 사전심사를 거쳐 1년 미만 채용이 가능하다.

또한 공정수당 제도가 도입되는데, 이는 1년 미만 기간제 노동자가 계약 만료로 퇴직할 때 근무 기간에 따라 기준금액(전국 생활임금 평균액 254만5천원)의 8.5%에서 10%를 일시 지급하는 것이다. 근무 기간이 짧을수록 보상률이 높아져 1~2개월 근무자는 10%(38만2천원), 11~12개월 근무자는 8.5%(24만8천원)를 받는다. 초단시간 노동자도 근무 시간에 비례해 공정수당을 받을 수 있으며, 같은 기관에서 연내 두 차례 이상 채용된 경우 전체 계약 기간을 합산해 산정한다.

한편 공공부문이 직접 고용한 기간제 노동자 중 월 정액임금이 최저임금의 118% 수준인 '적정임금'에 미치지 못하는 경우 내년부터 최소 적정임금 수준의 임금을 보장받게 된다. 각 공공기관은 관련 예산을 반영하고 내부 규정을 개정해야 한다. 다만 정부가 실업 또는 복지 대책 차원에서 운영하는 직접일자리 사업(청년인턴, 노인일자리, 자원봉사형·재능기부 일자리 등)과 기간제 교원처럼 다른 법령에서 보수와 수당을 별도로 정한 경우는 가이드라인 적용에서 제외된다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

비정규직 공공부문 고용노동부 퇴직금 최저임금 사전심사 공정수당 적정임금

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

1년 365일중 하루만 ‘어린이날’…364일 동안의 어른이날은요?어른들은 어린이날이면 ‘이날만큼은 아이들을 행복하게 해줘야지’ 생각하곤 해요. 그런데 사실 어린이 여러분이 기억하는 어른은 1년 365일 가운데 하루 ‘어린이날’의 어른이 아니라, 364일 동안의 어른이 아닐까요? ⬇️ 6학년생 5명이 말하는 ‘킹 받는’ 어른들 말

Read more »

광주시교육청, 7월1일자 지방공무원 인사 단행광주시교육청, 7월1일자 지방공무원 인사 단행 광주시교육청 정기인사 김형호 기자

Read more »

최근 5년간 LH·민간건설사 건설현장 산재 약 2배 늘었다LH 건설현장 재해자 188명→364명, 민간건설사 산재 1천807건→3천626건...GS건설 ‘최다’

Read more »

'1초 빠른' 남자와 '1초 느린' 여자의 사랑 이야기[넘버링 무비 364] 영화

Read more »

‘무단 점유’ 스카이72 골프장 전기 끊은 인천공항 전 사장 ‘무죄’실시협약이 종료됐는데도 인천공항 토지 364만㎡(110만평)를 무단 점유하고 운영한 스카이72 골프장의 전기와 수도 공급을 끊어 업무방해 혐의로 재판에 넘겨진 김경욱 전 인천...

Read more »

[책과 삶] 어느날 집안으로 들이닥친 전체주의, 뉴스가 현실로예언자의 노래 ｜ 폴 린치 지음 ｜허진 옮김 ｜은행나무 ｜364쪽 ｜1만8000원 여느 날처럼 적당히 피곤하면서도 평화로운 저녁이었다. 미...

Read more »