공공기관 차량 2부제 및 공영주차장 5부제 시행: 시행 세부 내용 및 예외 규정

오는 8일부터 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 5부제가 시행된다. 자원 안보위기 격상에 따른 조치로, 유료 공영주차장에 5부제가 적용되며, 장애인 차량, 임산부 동승 차량 등은 예외 대상이다. 기후부의 자료를 토대로 시행 관련 궁금증을 해소하고, 예상되는 혼란을 최소화하기 위한 상세 안내를 제공한다.

공공기관 차량 2부제 시행을 하루 앞둔 7일, 정부서울청사 입구에는 차량 5부제에 따른 출입제한 번호가 부착되어 있다. 정효진 기자 보도에 따르면, 오는 8일부터 공영주차장에 출입하는 승용차를 대상으로 차량 5부제가 전면 시행된다. 이번 조치는 중동 전쟁으로 인한 정부의 자원 안보 위기 단계 격상(‘경계’ 단계)에 따른 긴급 조치로, 자원 절약 및 위기 대응을 목표로 한다. 그러나 장애인 동승 차량, 장거리 출·퇴근자 등 예외 대상 차량의 존재와 더불어, 지방자치단체별로 예외 대상 주차장을 지정해야 하는 상황으로 인해 시행 초기 혼란이 예상된다. 기후에너지환경부(이하 기후부)가 7일 발간한 자료를 토대로, 빈번하게 제기되는 의문점에 대한 상세한 답변을 정리했다. Q. 유료 공영주차장과 무료 공영주차장 모두 5부제를 적용받는가? A. 그렇지 않다. 5부제는 유료 주차장에만 적용되며, 출입 관리가 일반적으로 이루어지지 않는 무료 주차장의 경우, 5부제 대상에서 제외된다. Q.

공공문화시설, 공공체육시설 주차장, 거주자 우선 주차구역, 환승주차장, 관광지 공영주차장, 전통시장 공영주차장, 그리고 대중교통 이용이 불편한 지역에 위치한 공영주차장도 5부제를 적용받는가? A. 공공문화시설 및 공공체육시설 부설주차장은 5부제 적용 대상에 포함된다. 다만, 그 외의 주차장에 대해서는 지방정부가 지역 여건을 고려하여 예외로 지정할 수 있다. 기후부는 거주자 우선 주차구역, 관광지 및 전통시장 공영주차장 등에 대해서는 5부제 시행 대상에서 제외하도록 권고하고 있으며, 구체적인 적용 여부는 각 지방자치단체에 문의해야 한다. Q. 승합차, 트럭, 버스도 5부제 적용을 받는가? A. 아니다. 5부제는 승용차에 한정하여 적용된다. 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차, 이륜자동차 등은 5부제 대상에서 제외된다. Q. 장애인 차량(동승 포함), 미취학 유아 및 임산부 동승 차량 등은 공영주차장 출입 시 어떤 서류를 준비해야 하는가? A. 등록된 장애인 차량의 경우, 지방정부가 차단기에 정보를 입력하거나 주차요원이 등록증 등을 확인하여 출입을 허용한다. 임산부 및 유아 동승 차량은 증명 서류 또는 관련 기관에서 발급한 스티커를 제시하면 된다. 임산부는 보건소에서 발급한 임산부 차량 스티커를, 유아 동승 차량은 어린이집 또는 유치원 재원증명서를 제출하면 된다. 주차요원이 상주하지 않는 주차장의 경우, 해당 공공기관에 제외 신청서를 제출하고 제외차량 비표를 발급받아야 한다. 비표는 제외차량 신청서와 해당 사유를 증빙할 수 있는 증빙자료를 지방정부 등 공공기관에 제출한 후 발급받을 수 있으며, 기관은 증빙서류의 진위 여부를 확인하고, 사유와 기간을 명시한 비표에 기관장 직인을 찍어 발급해야 한다. Q. 비표는 어디에서 발급받아야 하는가? A. 비표는 해당 주차장을 운영하는 공공기관장의 직인을 받아야 한다. 다만, 기관별 여건에 따라 위탁운영기관 관리가 효율적이라고 판단되는 경우에는 위탁운영기관장의 직인으로도 발급이 가능하다. Q. 택배, 배달 차량 등 단기간 주차 차량도 5부제를 적용받는가? A. 제외 대상이 될 수 있다. 해당 차량 운행자는 지방정부 등 해당 공공기관에 공영주차장 5부제 제외차량 신청을 하고, 필요한 증빙을 제출한 후 비표를 발급받아 출입할 수 있다. Q. 전일 입차하여 주차 중인 차량이 5부제에 해당될 경우 출차가 가능한가? A. 전일 규정에 맞게 입차하여 주차 중인 차량이 당일 5부제 적용 대상이 된 경우, 출차는 제한하지 않는다. 다만, 해당 요일의 재출입은 차단된다. Q. 운영시간 외에 무료로 개방되는 노상 공영주차장의 경우, 5부제를 어떻게 운영하는가? A. 출입 제한은 주차장 운영 시간 동안에만 적용된다. 주차장 운영 시간 외에는 관리가 어렵기 때문에 차량 5부제를 적용하지 않는다. Q. 공영주차장 이용 불가로 인해 주변 민영주차장 요금이 인상될 경우, 어떤 조치를 취할 예정인가? A. 기후부는 국가적 위기 상황을 이용하여 부당한 이익을 취하는 행위에 대해 강력한 행정지도를 실시할 방침이라고 밝혔다. 오는 8일부터 공공기관에서는 승용차 2부제(홀짝제)가 시행되며, 공공기관이 운영하는 공영주차장에서는 승용차 5부제(요일제)가 시행된다. 정부는 자원 안보위기 단계를 ‘경계’로 격상함에 따라, 기후에너지환경부(기후부)는 강화된 차량 부제를 운영한다고 발표했다. 시행 대상은 10인승 이하 승용차이며, 전기차와 수소차는 제외되지만, 경차와 하이브리드 차량은 부제 대상에 포함된다





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차량 2부제 공영주차장 5부제 자원 안보 출입 제한 예외 규정

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