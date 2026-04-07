공공기관 차량 2부제 시행, 교사들 '출퇴근 대란' 우려…현실 외면 정책 비판

중동 에너지 수급 문제 대응을 위한 공공기관 차량 2부제 시행에 대해, 장거리 출퇴근 교사들을 중심으로 출퇴근 어려움 호소하며 정부 정책의 실효성 및 현실 반영 부족 비판. 대중교통 취약 지역 및 예외 규정 미비로 인한 사각지대 발생, 강압적 단속 방식 지적, 유연근무 등 실질적 대안 필요성 제기.

공공기관 차량 2부제 시행을 하루 앞둔 7일, 정부서울청사 입구에 관련 안내문이 설치된 모습이다. 중동 전쟁 장기화에 따른 에너지 수급 불안정 문제를 해결하기 위해 정부가 8일부터 공공기관 차량 5부제를 2부제로 강화 시행하겠다고 발표했다. 이러한 조치에 대해, 도심 외곽 및 지방에서 장거리 출퇴근 을 하는 교사들을 중심으로 불만의 목소리가 커지고 있다. 경향신문은 6일과 7일, 여러 교사들과의 인터뷰를 통해 2부제 시행에 따른 어려움을 심층적으로 보도했다. 특히, 5부제 시행 이후에도 통근에 어려움을 겪었던 교사들은 2부제 시행으로 인해 더욱 심각한 불편을 겪을 것으로 예상된다. \부산 사상구의 한 초등학교 교사인 김모씨(27)는 경남 김해에서 출근하는 동료의 사례를 언급하며, 5부제 시행으로 인해 대중교통 이용 시간이 1시간 40분으로 늘어났다고 밝혔다. 평소 30분이면 도착하던 거리를 두 번의 환승을 거쳐야만 하는 상황이 된 것이다.

김씨 본인 역시 출퇴근 시간이 3배 이상 증가했다며 어려움을 토로했다. 정부는 5부제 시행 시 임산부 및 유아 동승 차량, 장애인 사용 차량, 대중교통 취약 지역 및 장거리 출퇴근 차량, 전기차·수소차 등은 제외하는 예외 규정을 뒀다. 또한, 출퇴근 거리가 30km 이상인 경우에도 예외를 적용했다. 하지만 지방의 경우, 30km가 넘지 않더라도 대중교통이 열악하여 정책의 사각지대에 놓이는 사례가 발생하고 있다. 특히, 읍·면 단위의 소규모 지역에서는 이러한 어려움이 더욱 심각하게 나타난다. 학교로 가는 버스 노선이 적고, 카풀을 할 동료 교사 수도 부족하기 때문이다. 전북 순창의 한 초등학교 교사 임진우씨(42)는 대중교통 취약 지역으로 지정되지 않아 2부제 시행으로 인해 더욱 난감한 상황에 처할 수 있다고 말했다. 일부 교사들은 학교 인근에 불법 주차를 하는 등 현실적인 어려움을 겪고 있으며, 이는 정부의 정책이 현실을 제대로 반영하지 못한다는 비판으로 이어진다.\경북 경산의 한 중학교 교사 김유진씨(36)는 과도한 희생을 강요하는 것처럼 느껴진다고 토로했다. 학교는 2부제 위반 차량 단속을 강화하고 있지만, 교사들은 이러한 강압적인 방식에 대해 비판적인 입장을 보이고 있다. 서울 금천구의 한 고등학교 교사 손모씨(26)는 학교 행정실에서 매일 위반 차량 단속을 하고 경고 메시지를 보내는 것에 대해, 학생들에게 벌점을 주는 것과 같은 방식으로 학교 구성원들 간의 갈등만 심화시킨다고 지적했다. 교사들은 단속과 제재보다는 실효성 있는 대책 마련을 촉구하고 있다. 부산의 한 초등학교 교사는 유연근무 실시 권고가 제대로 이행되지 않는 상황을 언급하며, 강압적인 방식보다는 회유적인 방법을 통해 실효성을 높여야 한다고 주장했다. 중학교 교사 김유진씨는 공공기관 근로자들에게만 2부제를 강제하는 것은 꼼수를 양산할 뿐이라며, 주 1~2회 재택근무를 시행하는 것이 에너지 절약에 더욱 효과적일 것이라고 제안했다





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