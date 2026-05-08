골드만삭스, 삼성전자 2028년 영업이익 494조 원 전망…일본 상장사 상위 100개사 합계 넘어선다

골드만삭스가 삼성전자의 2028년 영업이익 전망치를 494조 원으로 대폭 상향하면서 일본 누리꾼들 사이에서 격렬한 반응이 이어지고 있다. 삼성전자의 1개사 영업이익이 일본 상장기업 상위 100개사의 영업이익 합계를 넘어선다는 전망이 나오면서 일본 투자자들은 당황하는 분위기다.

골드만삭스 가 삼성전자 의 2028년 영업이익 전망치를 대폭 상향하면서 일본 누리꾼들 사이에서 격렬한 반응이 이어지고 있다. 최근 골드만삭스 가 발표한 보고서에 따르면, 삼성전자 의 2028년 영업이익 전망치는 3445억 달러(약 494조 원)로, 이는 삼성전자 의 올해 예상 실적의 10배가 넘는 수준이다.

이 전망치는 일본 시가총액 1위 기업인 도요타자동차의 2025회계연도 영업이익 약 4조 7000억 엔(약 43조 원)의 약 11배에 해당하는 수치로, 일본 상장기업 상위 100개사의 영업이익 합계를 넘어서는 것으로 추정된다. 일본 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 삼성전자 1개사의 영업이익이 일본 상장기업 상위 100개사의 합계를 넘어선다는 비교가 화제가 되고 있다.

한 그래프에는 골드만삭스가 전망한 삼성전자의 2028년 영업이익 53조 엔과 일본 상장기업 상위 100개사의 영업이익 합계인 42.3조 엔을 비교한 내용이 담겨 있으며, 일본 누리꾼들은 이 자료를 접하고 '누가 거짓말이라고 말해 달라', '기사가 오타인 줄 알았다', '왜 일본에서는 삼성전자 같은 기업이 나오지 않는가' 등의 반응을 보이고 있다. 삼성전자는 올해 1분기 연결 기준 매출 133조 9000억 원, 영업이익 57조 2000억 원을 기록하며 분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다.

특히 반도체 사업을 담당하는 DS 부문은 매출 81조 7000억 원, 영업이익 53조 7000억 원을 달성하며 삼성전자의 실적 향상에 큰 기여를 했다. 업계에서는 메모리 반도체가 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 인해 향후 몇 년간 '수퍼사이클'을 맞을 수 있을 것으로 전망하고 있다. 반면 일본은 반도체 소재·장비 분야에서는 여전히 경쟁력을 유지하고 있지만, AI 시대 핵심으로 떠오른 메모리와 첨단 반도체 양산 경쟁에서는 예전만 못한 존재감을 보이고 있다.

일본 증시가 사상 최고치를 경신하고 있음에도 삼성전자의 전망치가 일본 상장기업 상위 100개사의 영업이익 합계를 넘어선다는 전망이 나오면서 현지 투자자들은 적잖이 당황하는 분위기다





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