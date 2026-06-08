골드만삭스, 한국 증시 급락을 기술적 조정으로 해석…코스피 목표치 12,000으로 상향

골드만삭스는 한국 증시 급락을 일시적인 기술적 조정으로 보고, 반도체 슈퍼사이클 기대감에 힘입어 코스피 목표치를 12,000으로 올렸다. 레버리지 투자 확대와 개인 투자자들의 투기성 매매가 변동성을 키우고 있지만, 기업 펀더멘털은 여전히 강해 장기 투자 매력은 유지된다.

골드만삭스 의 아시아·태평양 지역 주식 전략 책임자인 티모시 모는 8일 한국 증시 가 급락한 상황을 두고, 이번 하락은 일시적인 기술적 조정에 불과하며 곧 안정세를 회복하고 새로운 고점을 경신할 것이라고 전망했다.

그는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 "장기 상승 흐름 속에서 나타난 급락은 당혹스러울 수 있지만, 결국은 기술적 조정으로 판단된다"면서 "한국 기업들의 근본적인 펀더멘털은 여전히 강력하다"고 강조했다. 이날 코스피 지수는 8,000선을 깨고 7,400선까지 하락했으며, 아시아 주요 시장도 동반 하락세를 보였다. 이번 급락은 인공지능(AI) 기술에 대한 과도한 기대감으로 급등했던 반도체·IT 관련 주식이 레버리지 상품을 이용해 과도하게 매수된 뒤 매도 압력이 몰아친 결과로 분석된다.

모 책임자는 특히 개인 투자자들 사이에서 레버리지 ETF를 활용한 투기적 거래가 급증했으며, 이로 인해 매수세가 과도하게 확대된 후 청산되는 현상이 나타났다고 지적했다. 그는 "현재 나타나는 매도세는 레버리지 효과가 사라지면서 증폭된 매수세가 정리되는 과정"이라며, 단기적인 변동성에도 불구하고 장기적인 펀더멘털은 변함없다고 덧붙였다.

한편 골드만삭스는 최근 반도체 '슈퍼사이클'이 장기화될 것이라는 전망을 바탕으로 코스피 목표치를 9,000에서 12,000으로 대폭 상향 조정하고, 투자 비중 확대를 권고했다. 3일 발표된 보고서에 따르면, 메모리 반도체 사이클이 시장 예상보다 길어질 것으로 예상되면서 한국 반도체 기업들의 선행 주가수익비율(PER)이 약 5배 수준에 머무르고 있다. 모 애널리스트는 "반도체 주가가 아직 상승 여력이 충분하다"며 "시장 예상과 달리 이번 사이클은 과거보다 더 오래 지속될 가능성이 크다"고 분석했다. 그러나 그는 반도체 섹터에 대한 투자가 집중되면서 단기적인 조정 가능성도 존재한다고 경고했다.

"단기 조정이 발생하더라도 기업 실적이 견고하게 뒷받침되고 있기 때문에, 오히려 매수 기회로 활용할 수 있다"는 점을 강조했다. 전반적으로 골드만삭스는 한국 시장의 밸류에이션이 여전히 매력적이며, 내재적 이익 성장 동력이 지속될 것으로 보고 있다. 레버리지 거래에 의한 변동성을 감안하더라도, 장기적인 관점에서 보면 한국 주식은 견고한 펀더멘털과 성장 잠재력을 바탕으로 투자 매력도가 높다. 따라서 투자자들은 단기적인 가격 조정에 일희일비하기보다는, 기업 실적과 반도체 사이클 흐름을 면밀히 검토하며 장기적인 투자 전략을 재정비할 필요가 있다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한국 증시 골드만삭스 반도체 슈퍼사이클 레버리지 ETF 코스피 목표치

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

오늘 14,000명 안팎 확진...'거리두기 강화 없이 대응'[앵커]어제도 밤 9시까지 12,000명에 육박하는 확진자가 나왔습니다.정부는 오미크론 대유행에도 거리 두기 강화 없이 대응하는 게 기본 방향이라고 밝혀 당분간 확산세는 계속될 것으로 보입니다.김다연 기자가 보도합니다.[기자]어젯밤 9시 기준 코로나 확진자는 11,804명입니다.그제 같은 시간 집계...

Read more »

'이게 12,000원 보쌈정식' 푸드코트 가격 두고 갑론을박최근 물가가 하루가 다르게 치솟는 가운데 한 푸드코트 식사 메뉴를 두고 가격이 적절한지, 갑론을박이 벌어지고 있습니다. 돼지고기 수육 일곱 점에 김치가 한 접시에 담겨 있습니다.

Read more »

최저임금 2차 수정안...노동계 '12,000원' vs 경영계 '9,700원'내년도 최저임금 수준을 논의하기 위해 열린 최저임금위원회 제11차 전원회의에서 노사 양측이 2차 수정안을 제시했습니다.근로자위원 측은 최초요구안보다 210원 적은 12,000원을 요구했고, 동결을 주장했던 사용자위원 측은 올해보다 80원 오른 9,700원을 제시했습니다.지난 회의 때 제시한 1차 수정안과 비교하...

Read more »

게국지의 진짜 정체... 꽃게가 안 들어간다고?서산이 고향인 친구는 극혐한다던 게국지를 호기심에 맛보기 위해 서산 여행길에 오른 필자. 이름과 달리 꽃게가 아닌 젓갈 국물과 김장 배춧잎으로 끓인 게국지는 호불호가 강한 맛이었지만, 그 지방에서만 먹을 수 있는 진짜 향토 음식의 가치를 느끼게 했다. 12,000원에 세 가지 찌개가 나오는 가성비 좋은 노포 '진국집...

Read more »

골드만삭스 '코스피 목표치 9,000→12,000…강한 실적 모멘텀'(서울=연합뉴스) 김유아 기자=글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 높은 실적 성장과 메모리 업황의 여전한 저평가 등을 근거로 코스피 목표치를...

Read more »

Goldman Sachs “Heading to 12,000” Experts “The chip rally is not over”···As optimism grows in the domestic market, is now the time to jump in?Overseas investment banks (IBs) and domestic brokerages are raising their KOSPI targets into the 10,000s one after another, adding momentum to market optimism. Despite continued uncertainty over th...

Read more »