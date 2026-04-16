고환율·고유가에 수입 먹거리 가격 급등…소비자, PB·할인 상품으로 눈 돌려

고환율과 고유가로 인해 수입 먹거리 가격이 크게 오르면서 소비자들의 부담이 가중되고 있다. 특히 수산물과 과일 가격 상승이 두드러지며, 소비자들은 PB 상품이나 할인 상품으로 눈을 돌리고 있으며 유통업계는 산지 다변화와 물량 확보, 할인 행사 확대 등으로 대응하고 있다.

수입 먹거리 가격이 고환율 과 고유가 등의 영향으로 천정부지로 치솟으면서 소비자들의 부담이 커지고 있다. 특히 수입 비중이 높은 수산물과 과일 가격이 직격탄을 맞으며 장바구니 물가 상승 을 견인하고 있다. 소비자들은 높아진 가격에 선뜻 지갑을 열지 못하고 자체브랜드(PB) 상품이나 할인 상품으로 눈길을 돌리는 모습이다. 업계에서는 산지 다변화와 선제적인 물량 확보, 할인 행사 확대 등으로 대응하고 있다.

16일 이마트 경기 부천점의 수산물 코너에서 노르웨이산 간고등어 한 손 가격이 1만4980원에 달하자, 한 소비자는 구매를 망설이다 결국 내려놓았다. 그는 예전에는 고민 없이 구매했지만, 최근에는 가격부터 확인하게 된다며 수입산 생선은 부담스러워 할인 제품이나 PB 상품으로 눈을 돌리게 된다고 토로했다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 중동 전쟁이 본격화한 지난달부터 이달 13일까지 수입산 염장 고등어 1손 평균 소매가격은 1만832원으로, 평년(7644원) 대비 3188원 올랐다. 미국산 소갈비살도 이달 100g당 4850원으로 전년(4008원)보다 약 21% 상승하는 등 수입 육류 가격도 크게 올랐다.

과일 코너에서도 상황은 마찬가지다. 필리핀산 바나나는 한 송이에 4980원으로 5000원에 육박했고, 에콰도르산 바나나도 3680원에 판매됐다. 뉴질랜드산 골드키위는 한 팩에 1만6980원, 이스라엘산 자몽(4~5개입)은 1만980원, 태국산 망고(2입) 역시 1만980원에 진열되어 소비자들의 구매를 망설이게 했다. 수입 식품 가격 상승의 주된 원인으로는 고환율과 국제 유가 급등이 꼽힌다. 최근 중동 지역의 군사적 긴장 고조로 유가와 해상 운임이 동반 상승하면서 수입 단가가 전반적으로 상승했으며, 여기에 달러 대비 원화 약세가 겹치면서 수입업체들의 비용 부담이 더욱 커진 상황이다. 한 업계 관계자는 유가와 운임 상승은 수입 단가에 직접적인 영향을 미치며, 높은 환율까지 유지되고 있어 당분간 가격 부담이 쉽게 낮아지기는 어려울 것이라고 전망했다.

이러한 물가 상승으로 인한 가격 부담에 소비자들은PB 상품이나 할인 행사 상품으로 눈을 돌리고 있다. 이에 발맞춰 대형마트들도 산지 다변화와 선제적인 물량 확보에 나서고 있으며, 할인 행사와 기획전도 확대하고 있다. 이마트는 노르웨이산 고등어 수입선을 다변화하여 가격이 약 50% 저렴한 칠레산 태평양 참고등어를 추가 도입하고, 오는 6월부터 전체 물량의 20~30%를 대체할 계획이다. 또한 ‘상큼달콤 토마토 균일가전’ 등 다양한 할인 행사를 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있다. 롯데마트·슈퍼는 연어 가격 상승에 맞춰 광어회 등 대체 횟감 할인에 나서고, 신선식품은 적정 물량 중심으로 운영하며 냉동 과일·채소는 최대 6개월치 재고를 확보했다. 소고기 역시 캐나다산 비중을 늘리는 등 산지 다변화를 추진 중. PB 상품 경쟁력 강화에도 힘쓰고 있으며, 전문 베이커리 수준의 ‘오늘 좋은 숨결통식빵’을 저렴한 가격에 출시하며 품질과 가격을 동시에 잡았다. 업계에서는 환율과 유가 변동성이 커짐에 따라 특정 수입 품목에 대한 의존도를 낮추고, 대체 상품 확대와 PB 상품 강화를 통해 현재의 어려움을 헤쳐나갈 것이라고 밝혔다





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수입 먹거리 물가 상승 고환율 고유가 PB 상품

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