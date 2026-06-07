고환율·물류비·원자재 가격 폭등 '삼중고'에 국내 산업 전반 발등

원·달러 환율이 외환위기 이후 최고치를 기록하며 고환율 시대가 지속되고 있다. 중동 전쟁으로 인한 물류비 상승과 원자재 수입 단가 급등이 더해지면서 제조업, 의료, 제약, 식품 등 다양한 분야에서 비용 부담이 가중되고 있다. 특히 해외 의존도가 높은 중소·중견기업들은 납품 가격 인상에 어려움을 겪으며 이중고에 시달리고 있으며, 제약사는 원료 수입 비용 급등으로 수익성이 악화될 것으로 우려된다.

원화 가치의 급락과 중동 전쟁으로 인한 물류비 폭등 , 원자재 수입 단가 상승이 겹치면서 국내 산업 전반에 심각한 경제적 부담이 가해지고 있다. 원·달러 환율이 1550원대를 기록하며 외환위기 이후 최고치를 경신한 가운데, 제조업, 의료, 제약, 식품 등 다양한 분야에서 원가 상승 압박이 극심해지는 양상이다.

특히 해외에서 원료나 부품을 수입하는 기업들은 환율 변동에 직접적인 영향을 받으며, 대기업에 납품하는 중소·중견기업들은 가격 인상이 어려워 이중고를 겪고 있다. 한 중소기업 A사는 베트남에서 수입하는 알루미늄 소재 가격이 올초 대비 24% 올랐음에도 불구하고, 납품 단가 조정에 한계가 있어 경영 압박이 가중되고 있다. 배관용 파이프 제조업체 B사도 PVC 레진 가격이 60% 이상 상승하자 제품 가격을 30~40% 인상했으나, 이는 일시적인 대응에 불과하다. 의료 장비와 치료재, 수술 소모품 역시 대부분 수입에 의존하기 때문에 대학병원 등에서 수술 비용이 10% 이상 상승하는 사례도 나타났다.

제약 업계는 원료의약품 자급률이 30% 수준에 그쳐 달러 결제 비용 증가를 고스란히 부담해야 하는 상황이다. 주요 제약사들은 해외 의약품 매입 규모가 크기 때문에 고환율로 인해 연간 수백억 원의 추가 지출이 예상된다. 식품 업계는 올리브유, 닭고기, 밀가루 등 주요 원자재 가격 상승에 직면했으나, 가맹점과 소비자에게 부담을 전가하지 못해 본사가 비용 부담을 떠안는 상황이다. 이러한 삼중고 속에서 기업들은 가격 연동 조항 도입이나 비용 절감을 모색하고 있으나, 대기업과의 거래 구조나 시장 경쟁으로 인해 한계에 부딪히고 있다. 정부와 업계는 환율 안정과 원자재 수입 다변화 등 근본적인 대책이 시급하다고 지적한다





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고환율 원자재 가격 상승 물류비 폭등 제조업 부담 제약사 비용 증가 수입 의존도

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