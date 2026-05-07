고진수 세종호텔 지부장 구속취소 청구와 사법부의 보복적 구속에 대한 노동계의 비판

민주노총 서비스연맹 세종호텔 지부 고진수 지부장의 대리인단이 서울서부지법에 구속취소 청구서를 제출하며, 도주 우려가 없는 노동자에 대한 부당한 구속과 사법부의 형평성 없는 잣대를 강하게 비판했습니다.

7일 오전, 서울 마포구에 위치한 서울서부지방법원 앞은 간절함과 분노가 교차하는 긴장된 분위기 속에 세종호텔지부 고진수 지부장의 구속 취소를 청구하는 기자회견이 열렸습니다. 현장에는 많은 참가자가 모여 고 지부장의 즉각적인 석방과 구속 취소를 촉구하는 손팻말을 들어 올리며 사법부의 판단에 강력하게 항의했습니다.

고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔 지부장의 공동대리인단은 이날 법원에 구속취소 청구서를 공식적으로 제출하며, 현재 고 지부장이 처한 구속 상태가 법리적으로나 인도적으로 매우 부당하다는 점을 역설했습니다. 이번 사건의 발단은 교내 성폭력 문제를 용기 있게 제기했다가 부당하게 해임된 지혜복 교사의 복직을 요구하는 시위에 고 지부장이 참여하면서 시작되었습니다. 그는 동료의 고통에 공감하고 사회적 정의를 실현하기 위해 행동에 나섰으나, 결과적으로 구속 상태에서 기소되는 상황에 이르게 되었습니다.

세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회와 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회 등은 형사소송법 제93조를 근거로 이번 청구를 진행했습니다. 해당 법 조항에 따르면 구속의 사유가 없거나 이미 소멸한 때에는 법원이 직권으로, 혹은 검사, 피고인, 변호인의 청구를 받아 구속을 취소할 수 있습니다. 서울서부지법은 지난 17일 고 지부장에 대해 '도망할 염려가 있다'는 이유를 들어 구속 영장을 발부했지만, 대리인단은 이러한 판단이 현실과 완전히 동떨어진 자의적인 해석이라고 주장했습니다.

특히 고 지부장의 경우 일정한 주거가 없거나 증거를 인멸할 가능성, 또는 도주할 우려가 있다는 구속 요건 중 그 어느 것에도 해당하지 않는다는 점을 분명히 했습니다. 변호를 맡은 황호준 변호사는 고 지부장이 지난 336일 동안 세종호텔 앞에 설치된 10미터 높이의 철제 구조물 위에서 자신의 얼굴과 실명을 공개한 채 고공 투쟁을 벌여왔다는 점을 강조했습니다. 이는 자신의 신분을 숨기지 않고 당당하게 투쟁해온 노동자가 갑자기 도망칠 이유가 전혀 없음을 보여주는 가장 명백한 증거라는 설명입니다.

또한 인도적인 차원에서 고 지부장의 어머니가 현재 패혈성 쇼크로 인해 생명이 위독한 상태이며 중환자실에서 투병 중이라는 안타까운 상황을 전달하며, 가족의 곁을 지켜야 할 권리를 호소했습니다. 더불어 이미 수많은 언론 보도와 영상 자료, 그리고 수많은 목격자의 진술이 확보되어 있어 수사기관이 우려하는 증거 인멸의 가능성은 사실상 제로에 가깝다고 주장했습니다.

법원이 실질적으로 우려하는 부분은 재범의 위험성일 가능성이 높지만, 황 변호사는 헌법재판소의 결정 사례를 들어 범죄의 중대성이나 재범 위험성은 구속 여부를 판단할 때 부수적으로 고려하는 사항일 뿐, 그 자체가 독립적인 구속 사유가 될 수 없음을 명확히 했습니다. 이날 기자회견에 참석한 지혜복 교사는 울먹이는 목소리로 권력을 견제해야 할 사법부마저 합심하여 구속 요건에 전혀 부합하지 않는 동지를 감옥에 가뒀다며 비판했습니다. 특히 336일간의 처절한 고공 농성을 마치고 지상으로 내려온 지 얼마 되지 않은 시점에 이루어진 구속은, 투쟁에 대한 자본과 국가의 명백한 보복 조치라고 강하게 성토했습니다.

함께 참여한 세종호텔 해고자 김란희 조합원은 사법부의 형평성 문제를 제기하며 강한 분노를 표했습니다. 김 조합원은 인터넷 검색을 통해 120억 원대의 임금 체불을 저지른 기업 대표, 극우 유튜버, 성폭행범, 가로세로연구소 관계자, 그리고 정치권의 고위 인사들이 구속 영장 기각 사례를 나열하며, 고진수 지부장의 행위가 과연 이들보다 더 무거운 죄인지 되물었습니다. 이는 노동자의 정당한 권리 주장과 연대 활동에 대해서만 유독 엄격한 잣대를 들이대는 사법부의 선택적 정의를 꼬집은 것입니다.

앞서 서울서부지검은 고 지부장을 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 위반 혐의, 즉 공동건조물침입과 공동재물손괴 혐의 등으로 재판에 넘긴 바 있습니다. 구체적으로는 지난 15일 새벽, 지혜복 교사의 농성을 돕기 위해 다른 시민 11명과 함께 서울시교육청 내부에 무단으로 진입해 일부 기물을 파손했다는 혐의를 받고 있습니다. 이외에도 지난 2월 세종호텔 로비 농성 중 경찰의 퇴거 요청에 불응한 점과 4월 1일 서울시교육청 앞에서 공무집행을 방해했다는 혐의가 함께 기소되었습니다.

하지만 지지자들은 이러한 혐의들이 노동자와 시민의 기본권인 표현의 자유와 집회 결사의 자유를 억압하기 위한 과잉 기소라고 주장하며, 법원의 현명한 판단을 통해 고 지부장이 하루빨리 가족과 동료의 품으로 돌아오기를 간절히 바라고 있습니다





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고진수 세종호텔지부 구속취소 민주노총 노동인권

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