고조되는 북한 도발과 한미 정보 공유 균열, 안보 우려 현실화되나

북한의 정교해지는 미사일 도발 속에서 통일부 장관의 기밀 발언으로 인한 한미 정보 공유 체계의 균열과 그에 따른 안보 공백의 위험성을 지적하는 평론입니다.

북한의 대남 무력 도발이 날로 정교해지고 위험한 수위를 넘나들고 있다. 지난 19일 북한이 발사한 화성포-11라형 전술탄도미사일 은 단순한 무력 시위를 넘어 실전 배치를 염두에 둔 치명적인 무기체계임을 증명했다. 해당 미사일은 집속탄과 파편지뢰 탄두를 장착하여 단 한 발로 축구장 18개 면적을 초토화할 수 있는 강력한 살상력을 갖추고 있다. 북한은 올해 들어서만 벌써 4차례, 총 7차례에 걸쳐 핵 탑재가 가능한 미사일을 발사하며 한반도 긴장을 고조시키고 있다. 특히 사거리 140km에 달하는 광범위한 타격력을 보유한 재래식 무기체계를 연달아 실험하는 것은 북한이 수도권을 겨냥한 맞춤형 살상 의지를 노골적으로 드러낸 것이며 이는 우리 안보에 직결되는 심각한 위협이다. 이처럼 엄중한 안보 위기 상황에서 한미 정보 공유 체계에 이상 기류가 감지되는 것은 매우 우려스러운 일이다.

최근 미국이 대북 위성정보 공유를 일부 제한하겠다는 입장을 보인 것은 양국 간의 신뢰가 흔들리고 있음을 방증한다. 이러한 사태의 발단이 통일부 장관이 지난달 국회에서 북핵 관련 기밀 정보를 공개적으로 발언한 것에 있다는 점은 정부의 정보 보안 의식에 의문을 제기하게 만든다. 정동영 통일부 장관은 문제가 된 평안북도 구성 핵 시설 관련 정보가 미국으로부터 취득한 것이 아니라고 해명하고 있으나 정보전의 관점에서 이는 사태의 본질을 비껴간 변명에 불과하다. 출처 여부를 떠나 아직 공식적으로 확인되지 않은 민감한 정보를 정부 고위 관료가 선제적으로 발설한 것은 우리 정보 자산과 수집 역량을 스스로 적에게 노출한 것과 다름없다. 이는 국제 외교와 정보 협력 관계에서 결코 있어서는 안 될 부주의한 행태이다. 정 장관은 정책 설명을 위한 불가피한 발언이었다며 유감을 표명했으나 국가 안보를 책임지는 위치에 있는 인사가 조금 더 신중했어야 한다는 비판을 피하기 어렵다. 더 큰 문제는 이러한 실수가 단발성 사건이 아니라 그간 쌓여온 한미 간의 불신이 터져 나온 결과라는 점이다. 정 장관은 비무장지대 출입통제권 회수, 한미 연합훈련 축소 주장 등 평소 미국 측의 입장과 배치되는 언행을 반복해왔다. 이러한 일련의 과정에서 쌓인 불신이 이번 정보 유출 사태를 계기로 폭발한 것으로 보인다. 동맹 관계에서의 불신은 단순히 감정의 문제를 넘어 실질적인 안보 공백으로 이어진다. 현재 중동 정세의 불안으로 미국의 방어 자산이 분산 배치되는 상황에서 한미 정보 공유마저 축소된다면 대북 감시태세는 치명적인 약화에 직면할 수밖에 없다. 북한은 이러한 틈새를 기회 삼아 더욱 과감하고 교묘한 방식으로 도발 수위를 높여갈 것이 자명하다. 평화와 남북 대화를 강조하는 정책일수록 튼튼한 한미 동맹이라는 안보의 최후 보루가 흔들리지 않도록 고위 공직자들은 매사에 신중하고 사려 깊은 언행을 보여야 할 것이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

북한도발 한미동맹 안보공백 정보유출 전술탄도미사일

United States Latest News, United States Headlines