고전문학과 한국어 교육을 융합해 다문화 사회에 맞는 교육 콘텐츠를 창출하는 남은경 교수의 연구·강의·학생 지원 활동을 조명한다.

남은경 교수는 고려 사이버대학 교 한국어·다문화학부에서 교육과 연구를 동시에 수행하며 한국어 교육 과 다문화 콘텐츠 분야를 선도하고 있다. 이화여자대학교에서 국어국문학 학사·석사·박사를 차례로 취득한 뒤, 2001년부터 전임교수로 재직하면서 조선시대 한문학, 여성 문학, 고전문학의 현대적 변용, 한국어 교육 콘텐츠 등 다양한 주제를 탐구해 왔다.

박사학위논문에서는 병자호란 전후 문인들의 시대상을 분석하였고, 최근에는 〈심청전〉과 '대장금' 등 전통 이야기가 현대 문화예술 콘텐츠로 재구성되는 과정을 연구해 한국 문화의 가치를 재해석하였다. 또한 국제 학술대회와 해외 세미나에 활발히 참여해 한국문학과 한국어 교육의 세계화에도 기여하고 있다. 남 교수는 고전문학이 단순히 과거의 유산에 머무는 것이 아니라 현대 문화예술 속에서 지속적으로 재창조되고 있음을 강조한다. 한국어를 배우려면 한국 문화와 가치관을 이해하는 것이 필수이며, 고전문학의 현대적 변용을 분석하면 전통 사회와 현대 사회를 모두 조망할 수 있다고 설명한다.

강의에서는 '한류' 현상을 사례로 삼아 BTS와 같은 K‑Pop 현상의 성공 요인을 탐구하고, 노벨문학상 수상 작가 한강의 작품을 읽고 독후감을 쓰는 과제를 통해 학생들의 비판적 사고를 길러준다. 또한 한국어 어휘의 70%가 한자어라는 점을 고려해 한자 교육에도 중점을 두고 있다. 학부는 진로 탐색 특강과 역량 강화 특강을 통해 학생들의 실무 능력을 향상시키고, '바른 한국어 멘토 봉사대'를 13년째 운영하며 외국인을 대상으로 일대일 한국어 교육 봉사를 진행한다. 필리핀, 러시아, 베트남 등에서 해외 한국어 교육 실습을 실시하고, 앞으로 더 다양한 국가로 실습 범위를 확대할 계획이다.

학부에 입학한 학생들은 한국어교원자격증(2급)과 다문화사회전문가 수료증(2급)을 동시에 취득할 수 있으며, 해외 거주 학생들과 국내 다문화 가정 여성, 외국인 근로자까지 폭넓은 학습자가 참여하고 있다. 교수는 학생들에게 인간에 대한 관심과 다른 문화에 대한 열린 시각을 갖추어 '민간 외교관'이자 '세계시민'으로 성장하길 독려한다. 마지막으로 사이버대학의 시간·공간 제약을 뛰어넘는 교육 혁신을 강조하며, 2026학년도 2학기 일반대학원과 경영전문대학원 신입생 모집 정보를 안내한다





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