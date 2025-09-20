고이즈미 신지로, 차기 총재 후보로 ‘안정적 한·일 관계’ 구축 약속

자민당 총재 후보 고이즈미 신지로가 셔틀외교와 정상회담을 통해 한국과의 관계 개선 의지를 밝혔다. 야스쿠니 신사 참배에 대해서는 신중한 입장을 유지하며, 한·일 관계 개선과 정치적 입지 사이에서 균형을 모색하는 모습이다.

일본 집권당인 자민당 의 유력한 차기 총재 후보로 거론되는 고이즈미 신지로 (小泉進次郎·44) 농림수산상이 셔틀외교 등을 통해 ‘안정적 한·일 관계’를 구축하겠다는 의지를 20일 공식적으로 밝혔다. 다음 달 4일에 예정된 자민당 총재 선거 를 앞두고 열린 출마 회견에서 그는 한·일 관계의 중요성과 더불어 한·미·일 3국 간의 협력 강화를 강조했다. 고이즈미 농림수산상은 이날 도쿄에서 열린 회견에서, 한국과의 관계에 대해 구체적인 입장을 표명하며 지지자들의 이목을 집중시켰다. 그는 특히, ‘안정적인 한·일 관계’ 구축을 위해 셔틀외교를 적극 활용하고, 이재명 대통령 과의 정상회담을 지속적으로 추진하겠다는 의지를 강력하게 피력했다. 중앙일보의 질문에 그는 “한국은 국제 사회의 다양한 과제에 대한 대응에 있어 협력해야 할 중요한 이웃 국가”라고 강조하며, 기시다 후미오 정권이 추진해 온 한·일 관계 개선 노력을 이어받을 것임을 시사했다.

2023년 셔틀 외교 재개 이후 양국 관계가 급속도로 개선된 점을 언급하며, 올해가 한·일 국교 정상화 60주년이라는 점을 강조했다. 그는 또한 “이재명 대통령도 정책의 일관성을 중요하게 생각하고 있다”며, “정상 간의 신뢰 관계 구축을 통해 양국 관계를 더욱 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다. 이는 최근 미국을 방문하기 전 일본을 방문한 이재명 대통령이 위안부 문제 등 역사 문제에 대한 기존 합의를 존중하겠다는 입장을 재확인한 데 대한 긍정적인 평가로 해석된다. 이러한 발언들은 고이즈미 신지로가 차기 총재가 되었을 때, 기시다 정권의 대(對) 한국 정책 기조를 유지하고, 한·일 관계 개선에 적극적으로 나설 것임을 암시한다. 고이즈미 신지로의 이러한 입장은 최근 악화된 한·일 관계를 개선하고, 2024년 한·일 국교 정상화 60주년을 맞아 양국 관계의 새로운 전기를 마련하려는 의지로 풀이된다. 그는 한일 관계 개선을 위해 정상회담 및 셔틀 외교를 적극적으로 활용하겠다는 의지를 보이며, 역사 문제에 대한 입장 변화 가능성은 낮지만, 양국 관계 개선을 위한 노력을 지속적으로 기울일 것임을 시사했다. \정계 입문 이후, 고이즈미 신지로의 행보에 꾸준히 따라붙는 ‘야스쿠니 신사 참배’ 문제에 대한 그의 입장은 여전히 유동적인 모습을 보였다. 그는 지난해 총재 선거 당시와 마찬가지로, 야스쿠니 신사 참배 여부에 대해 “적절하게 판단하겠다”는 유보적인 입장을 유지했다. 야스쿠니 신사 참배의 의미에 대해 그는 “어느 나라든 나라를 위해 목숨을 바친 분들에 대한 존경과 감사, 평화를 위한 맹세는 당연한 것”이라고 언급하며, 참배 가능성을 완전히 배제하지 않았다. 이는 그의 부친인 고이즈미 준이치로 전 총리가 재임 기간 동안 야스쿠니 신사를 참배하여 한국 및 중국과의 관계 악화를 초래했던 과거와 대비된다. 고이즈미 신지로의 이러한 신중한 입장은, 과거 부친의 행보가 초래한 부정적 결과를 고려하여, 한·일 관계 개선에 미칠 영향을 신중하게 고려하고 있음을 시사한다. 그는 야스쿠니 신사 참배 문제를 통해 국내 정치적 지지 기반을 다지는 동시에, 한·일 관계 개선이라는 외교적 목표 사이에서 균형을 맞추려는 노력을 기울이는 것으로 보인다. 그는 또한, 야스쿠니 신사 참배와 관련한 일련의 논란과 그 영향력을 충분히 인지하고 있으며, 향후 행보에 대한 신중한 자세를 유지할 것으로 예상된다. 그의 야스쿠니 신사 참배에 대한 입장은, 차기 총재 선거 과정에서 주요 쟁점 중 하나가 될 가능성이 높으며, 당선 이후 한·일 관계에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 고이즈미 신지로의 이러한 모호한 입장은, 그의 정치적 입지와 외교적 목표 사이에서 전략적인 균형을 이루려는 의도로 해석될 수 있다. 이는 자민당 내 다양한 의견을 수렴하고, 최대한 많은 지지를 확보하기 위한 정치적 계산으로도 풀이된다. 그의 행보가 주목받는 이유는, 그의 발언과 행동 하나하나가 한·일 관계뿐만 아니라, 동북아시아 정세 전반에 적지 않은 파장을 불러일으킬 수 있기 때문이다. \이번 발표는, 고이즈미 신지로가 차기 총재 선거에서 승리할 경우, 한·일 관계가 긍정적인 방향으로 변화할 수 있다는 기대를 갖게 한다. 그의 셔틀 외교 재개 의지와 정상회담 추진 의사는, 양국 간의 소통과 신뢰를 강화하고, 관계 개선을 위한 구체적인 노력을 보여주는 지표로 해석될 수 있다. 그의 이러한 외교적 행보는, 양국 간의 경제, 문화 교류를 활성화하고, 궁극적으로 동북아시아 지역의 평화와 안정을 증진하는 데 기여할 수 있다. 고이즈미 신지로의 향후 행보는, 한·일 관계의 새로운 국면을 맞이하는 데 중요한 영향을 미칠 것이다. 그는 특히, 역사 문제에 대한 양국 간의 인식 차이를 좁히고, 미래지향적인 관계를 구축하기 위해 노력해야 할 것이다. 이를 위해, 그는 양국 간의 민간 교류를 확대하고, 상호 이해를 증진하는 다양한 노력을 기울여야 할 것이다. 또한, 그는 주변국과의 외교적 협력을 강화하고, 동북아시아 지역의 안정과 번영을 위한 공동의 노력을 지속해야 할 것이다. 고이즈미 신지로의 이러한 노력은, 한·일 관계의 새로운 미래를 열고, 나아가 동북아시아의 평화와 번영에 기여하는 중요한 발걸음이 될 것이다. 그의 정치적 리더십과 외교적 역량이 시험대에 오를 것이며, 그의 선택이 한·일 관계의 향방을 결정짓는 중요한 요인이 될 것이다. 그의 행보에 대한 국제사회의 관심이 집중될 것이며, 그의 리더십이 얼마나 효과적인지 평가될 것이다. 고이즈미 신지로가 차기 총재로서 한·일 관계 개선을 위해 어떠한 구체적인 정책과 전략을 펼칠지, 그리고 그 결과가 어떻게 나타날지에 대해 많은 이들이 주목하고 있다





고이즈미 신지로 자민당 총재 선거 한일 관계 셔틀 외교 이재명 대통령 야스쿠니 신사

