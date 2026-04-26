고유가 피해지원금 신청 시작: 최대 60만원 지급

국민 70% 대상, 1인당 10~60만원 고유가 피해지원금 신청이 시작되었습니다. 신청 방법, 지원 금액, 사용 기간 등 자세한 내용을 확인하세요.

고유가 피해지원금 신청이 4월 27일 오전 9시부터 시작되어 5월 8일까지 1차 신청을 받습니다. 이번 지원금은 국민 70%를 대상으로 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 지급될 예정입니다. 1차 신청 대상은 국민기초생활보장 급여 수급자, 차상위 계층, 그리고 한부모 가구입니다.

나머지 대상자들은 5월 초에 확정된 후 5월 18일부터 2차 신청을 진행할 수 있습니다. 행정안전부는 원활한 신청을 위해 출생 연도 끝자리에 따라 신청 가능일을 분산하여 운영합니다. 4월 27일에는 출생 연도 끝자리가 1과 6인 경우에만 신청이 가능하며, 이후 4월 28일(2, 7), 4월 29일(3, 8), 4월 30일(4, 9, 5, 0) 순으로 신청이 가능합니다. 지원금은 신용카드, 체크카드, 지역사랑상품권(모바일, 카드, 종이형), 그리고 선불카드를 통해 받을 수 있습니다. 각 지방자치단체의 상황에 따라 지급 방식이 다를 수 있으므로, 반드시 확인해야 합니다.

모든 지자체는 종이형 지역사랑상품권이나 선불카드와 같은 오프라인 지급 수단을 최소 하나 이상 준비하도록 했습니다. 신용카드나 체크카드로 지원금을 받으려면 해당 카드사의 웹사이트, 앱, 콜센터, 또는 연계된 은행 영업점을 통해 신청할 수 있으며, 신청 다음 날 바로 지원금이 지급됩니다. 모바일 또는 카드형 지역사랑상품권을 선택하면 각 지자체의 상품권 앱이나 웹사이트를 통해 신청할 수 있으며, 이 역시 신청 다음 날 지급됩니다. 종이형 지역사랑상품권이나 선불카드를 원하는 경우, 주민등록상 주소지 관할 읍면동 행정복지센터를 방문하여 신청 및 수령이 가능합니다.

지원금액은 소득 수준과 거주지에 따라 달라집니다. 국민기초생활보장 급여 수급자는 1인당 55만원을, 차상위 계층과 한부모 가구는 1인당 45만원을 받게 됩니다. 또한, 비수도권 및 인구 감소 지역(89곳)에 거주하는 경우 1인당 5만원이 추가됩니다. 지원금은 올해 8월 31일까지 사용해야 하며, 사용하지 않은 잔액은 환수될 예정입니다.

특별시, 광역시(세종, 제주 포함)에 거주하는 경우 해당 지역에서만 사용이 가능하며, 도 지역 거주자는 주소를 둔 시군에서만 결제가 가능합니다. 원칙적으로 연 매출액 30억원 이하의 매장에서 사용이 가능하며, 행정안전부는 민간 지도 앱을 통해 사용처를 확인할 수 있는 서비스를 4월 말부터 제공할 예정입니다. 지원 자격이나 지원 금액에 이의가 있는 경우, 5월 18일부터 7월 17일까지 이의신청을 할 수 있습니다.

국민신문고 웹사이트 또는 읍면동 행정복지센터를 통해 신청할 수 있으며, 지원금 관련 문의는 정부민원안내콜센터(국민콜 110), 전담 콜센터(1670-2626), 또는 각 지자체 콜센터를 통해 안내받을 수 있습니다. 또한, 행정안전부는 고유가 피해지원금 1, 2차 신청 기간 동안 주민등록표 등·초본 발급 수수료를 면제한다고 밝혔습니다. 이는 온라인 발급은 이미 무료이지만, 주민센터나 무인민원발급기를 통해 발급받을 때 발생하는 수수료를 면제하는 조치입니다





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