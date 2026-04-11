고유가·고물가 시대, 국민 70%에 최대 60만원 지원

정부, 중동 전쟁으로 인한 고유가·고물가에 대응하여 국민 70% 대상 최대 60만원 '고유가 피해지원금' 지급 결정. 기초생활수급자 등 취약계층 우선 지원, 지역별 차등 지원 및 해외 체류자 포함. 신청 방법 및 지급 기준 안내.

정부가 중동 전쟁으로 인한 고유가 및 고물가 로 어려움을 겪는 국민들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 대규모 지원금 지급을 결정했습니다. 이번 지원은 국민의 70%를 대상으로 하며, 1인당 10만원에서 최대 60만원까지의 ' 고유가 피해지원금 '이 지급됩니다. 이는 최근 국제 유가 급등과 물가 상승으로 인해 가계 경제가 어려움을 겪는 상황을 고려하여 마련된 조치입니다. 특히, 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층 에게는 더 많은 지원이 제공될 예정이며, 지역별 차등 지원을 통해 인구 감소 지역 주민들의 어려움도 덜어줄 계획입니다. 이번 지원금은 단순한 금전적 지원을 넘어, 국민들의 심리적 안정과 경제 회복에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 지급 대상 선정 기준, 신청 방법, 지급 시기 등에 대한 자세한 정보는 아래와 같습니다.\지원금 지급은 두 단계로 나누어 진행될 예정입니다.

1차 지급은 취약계층을 우선 지원하기 위해 4월 27일부터 시작되며, 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족에게는 각각 55만원, 45만원이 지급됩니다. 특히, 이들이 비수도권 및 인구감소지역에 거주하는 경우에는 5만원이 추가로 지급됩니다. 2차 지급은 5월 18일부터 소득 기준 등을 통해 70% 국민을 대상으로 진행됩니다. 이들에게는 거주 지역에 따라 10만원(수도권), 15만원(비수도권), 20만원(인구감소지역 중 우대지원지역), 25만원(인구감소지역 중 특별지원지역)이 지급됩니다. 지원금 신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하며, 온라인의 경우 본인 명의의 신용/체크카드, 모바일/카드형 지역사랑상품권으로 신청할 수 있습니다. 미성년 자녀는 주민등록상 세대주 명의로 신청 가능합니다. 오프라인 신청은 은행 창구 및 읍면동 주민센터에서 가능하며, 선불카드 및 지류/카드형 지역사랑상품권은 읍면동 주민센터에서 신청해야 합니다. 해외 체류 중인 국민의 경우, 3월 30일 이후 7월 17일 사이에 귀국하는 경우 이의신청을 통해 지원금을 받을 수 있습니다. 또한, 지급 기준일 이후 기초수급자가 된 경우에도 이의신청을 통해 해당 지원금을 수령할 수 있습니다. 이러한 다각적인 지원 방안은 고유가 및 고물가 시대에 국민들의 경제적 어려움을 완화하고, 사회적 약자를 보호하는 데 기여할 것으로 보입니다.\이번 고유가 피해지원금 지급에 대한 궁금증을 해소하기 위한 추가 정보도 제공됩니다. 인구감소특별지역은 인구감소지역(89개) 중 균형발전 하위지역(58개), 예비타당성조사 낙후도 평가 하위지역(58개)에 공통으로 해당하는 40개 시군으로 지정되었습니다. 지원금 지급액을 미리 확인하고 싶다면, 4월 20일부터 네이버앱, 카카오톡, 토스 등 20개 모바일 앱 또는 국민비서 홈페이지를 통해 사전 알림 서비스를 신청할 수 있습니다. 이를 통해 지급 신청일 이틀 전에 지급 금액, 신청 방법, 사용 기한 등 자세한 정보를 미리 확인할 수 있습니다. 외국인의 경우, 원칙적으로 지원 대상에서 제외되지만, 내국인과 연관성이 높은 경우 예외적으로 지원이 가능합니다. 예를 들어, 외국인이 내국인 1인 이상 포함된 주민등록표에 등재되어 있고, 건강보험 가입자, 피부양자, 의료급여 수급자인 경우 또는 영주권자(F-5), 결혼이민자(F-6), 난민인정자(F-2-4)가 건강보험 가입자, 피부양자, 의료급여 수급자인 경우에는 지원 대상에 포함됩니다. 1차와 2차 신청 기간 사이의 중단은 신청 시스템 안정화 및 카드사 테스트 기간을 위한 불가피한 조치이며, 1차 기간에 신청하지 못한 취약계층은 2차 기간에 신청할 수 있도록 배려했습니다. 이러한 세부적인 사항들은 지원금 지급의 효율성을 높이고, 국민들이 혜택을 빠짐없이 누릴 수 있도록 하기 위한 노력의 일환입니다





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