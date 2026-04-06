고유가·고환율·고금리 '3고'에 항공업계 휘청…생존 위한 자구책 분투

글로벌 지정학적 리스크 심화로 인한 고유가, 고환율, 고금리 등 '3고' 현상이 국내 항공업계를 강타하면서 항공사들이 생존을 위한 자구책 마련에 나섰습니다. 신생 항공사와 기존 항공사, LCC 간의 상반된 상황 속에서, 파라타항공은 고객 신뢰를 최우선 가치로 두고 정상 운항을 결정했고, 대형 항공사들은 비상 경영 체제에 돌입했습니다. LCC들은 감편과 비용 절감에 집중하며 위기 극복을 위한 노력을 펼치고 있습니다. 전문가들은 당분간 항공업계의 양극화와 경영난이 심화될 것으로 전망하며, 2분기부터 실적 부진이 본격화될 것으로 예상하고 있습니다. 생존을 위해 유연한 대처와 전방위적인 생존 전략이 필요한 시점입니다.

글로벌 지정학적 리스크가 심화되면서 유가, 환율, 금리가 급등하는 이른바 '3고' 현상이 국내 항공업계 를 덮치면서 항공사들의 생존을 위한 고군분투가 이어지고 있습니다. 특히, 신생 항공사와 기존 대형 항공사, 저비용 항공사( LCC ) 간의 상황은 서로 상반된 양상을 보이며, 각자 생존을 위한 전략을 펼치고 있습니다. 4월과 5월 전 노선 정상 운항을 결정한 파라타항공 의 행보는 주목할 만합니다. 불필요한 비용 지출을 최소화하고, 운항, 정비, 서비스 등 전 부문의 운영 효율성을 극대화하여 고객 신뢰를 지키겠다는 의지입니다. 업계 전반의 감편 및 비운항 조치와는 대조적으로, 적자 발생 우려에도 불구하고 고객 신뢰 확보를 최우선 가치로 삼아 장기적인 생존 경쟁력 확보를 꾀하는 것으로 보입니다. 이는 신생 항공사로서 시장 내 입지를 굳히기 위한 전략적 포석으로 풀이되며, '결항 없는 항공사'라는 신뢰를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다는 판단이 작용한 것으로 보입니다.

고정비 부담이 급증하는 상황에서 수익성이 낮은 노선의 운항을 유지하는 것은 쉽지 않은 결정이지만, 파라타항공은 과감한 결정을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.\반면, 대형 항공사를 비롯한 기존 항공업계는 유가 상승, 환율 급등, 금리 인상이라는 삼중고에 직면하며 비상 경영 체제에 돌입했습니다. 대한항공은 유가 상승에 따른 비용 부담을 상쇄하기 위해 전 부서에 불필요한 지출 억제 지침을 내리고 항공유 가격 변동에 따른 리스크 관리에 총력을 기울이고 있습니다. 아시아나항공 역시 중국, 캄보디아 등 일부 노선을 감편하거나 기재 운용 효율을 높이는 데 집중하며, 환율 급등에 따른 외화 부채 평가 손실 방어를 위한 재무 건전성 확보에 주력하고 있습니다. 수익 구조가 상대적으로 취약한 LCC들은 더욱 어려운 상황에 놓여 있습니다. 대형사들은 화물 운송 확대나 연료 헤징을 통해 충격을 완화하고 있지만, 현금 유동성이 부족한 중소 항공사들은 고금리 기조 속에서 추가 자금 조달마저 쉽지 않습니다. 티웨이항공과 제주항공 등 주요 LCC들은 고환율로 인해 달러로 결제되는 항공기 리스료와 정비비가 급증하자 수익성이 낮은 비인기 노선을 중심으로 대대적인 감편 조치를 시행하고 있습니다. 4~5월 여행 비수기와 맞물려 공급석을 줄이는 방식으로 손실 최소화에 주력하는 한편, 신규 기재 도입 시기를 늦추거나 신규 취항 계획을 전면 재검토하는 등 경영 효율화에 박차를 가하고 있습니다.\전문가들은 당분간 항공업계의 양극화와 경영난이 심화될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 중동 전쟁 발 위기가 본격적으로 지표에 반영되는 2분기부터 항공사들의 실적 부진이 심화될 것으로 예상됩니다. 항공사 영업 비용의 약 30%를 차지하는 항공유 가격 상승분 반영까지 약 1개월의 시차가 존재하는데, 지난달 초부터 시작된 유가 급등세가 이달부터 본격적으로 실적에 영향을 미치기 시작했습니다. 여기에 2분기는 전통적인 여행 비수기인데다, 고유가·고환율에 따른 여행비 부담 증가로 여객 수요까지 위축될 수 있어 상황은 더욱 심각해질 수 있습니다. 유가와 환율이라는 두 마리 토끼를 모두 놓친 상황에서 항공사들은 공급 조절을 통한 손실 방어와 고정비 절감 등 전방위적인 생존 전략을 펼쳐야 합니다. 생존을 위해서는 유연한 대처 능력과 과감한 결단력이 요구되며, 고객 신뢰 확보를 위한 노력 또한 지속되어야 할 것입니다. 항공업계는 현재 매우 어려운 시기를 겪고 있지만, 위기를 극복하고 지속 가능한 성장을 이루기 위해 끊임없이 노력해야 할 것입니다





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