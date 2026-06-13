고유가와 경기 둔화 속 경·소형차 인기 상승... 더 2027 모닝과 BYD 돌핀 주목

고유가와 경기 둔화로 경·소형차 수요가 증가하고 있다. 기아 더 2027 모닝 출시와 BYD 돌핀의 가격 경쟁력이 시장을 이끌고 있다.

고유가 와 경기 둔화 속에서 국내 경차 및 소형차 시장이 다시 주목받고 있다. 올해 1~4월 누적 경차 신차 등록 대수는 2만8417대로 지난해 같은 기간보다 12.8% 증가했으며, 전체 자동차 시장에서 경차 비중은 5.6%로 확대됐다.

소형차 역시 같은 기간 5만7416대가 등록되며 3.9% 증가했다. 특히 4월 경차 등록은 8263대로 전년 동월 대비 32.7% 급증했다. 업계는 고물가와 고금리 장기화로 인해 초기 구매 비용과 유지비 부담이 낮은 차량에 소비자 관심이 집중된 결과라고 분석한다. 고유가 기조도 영향을 미쳐 연비 효율이 높은 경·소형차 수요가 증가했다.

취등록세 감면, 공영주차장 할인, 고속도로 통행료 할인 등 각종 혜택도 소비자 선택을 이끄는 요인으로 작용했다. 기아는 대표 경차 모닝의 상품성을 강화한 더 2027 모닝을 출시하며 시장 공략에 나섰다. 이 모델은 단순 연식변경을 넘어 안전·편의 사양을 대폭 기본화한 것이 특징이다. 전 트림에 LED 맵램프를 기본 적용해 야간 시인성을 높였고, 1.0 가솔린 승용 모델 전 트림에는 운전석 무릎 에어백을 기본 탑재했다.

이는 최근 소비자들이 차량 구매 시 안전 사양을 중시하는 흐름을 반영한 것이다. 상위 트림에는 10.25인치 디지털 클러스터를 적용하고, 신규 내장 색상 아이스 그린을 추가해 젊은 소비층을 공략한다. 가격은 트렌디 1421만원, 프레스티지 1601만원, 시그니처 1816만원, GT라인 1911만원으로 책정돼 1000만원대 초반부터 구매 가능한 점이 강점이다. 업계에서는 경차가 단순히 저렴한 차가 아니라 안전과 편의성을 갖춘 합리적 이동수단으로 재평가받고 있다는 분석이 나온다.

소형 SUV 시장에서도 현대차 캐스퍼와 코나, 기아 셀토스 등이 꾸준한 인기를 얻고 있다. 셀토스는 올해 5월 기준 약 3169대 판매되며 점유율 25.7%로 1위를 기록했고, 코나도 1643대를 기록했다. 캐스퍼 역시 경형 SUV 수요를 흡수하며 존재감을 키우고 있다. 상대적으로 가격 부담이 낮고 도심 주행 활용도가 높으며, 첨단 운전자보조시스템(ADAS), 대형 디스플레이 등이 기본화되면서 상품성이 크게 개선됐다.

업계는 고유가와 경기 둔화 속에서 유지비 부담이 낮은 실속형 차량 선호가 강해지며 2030 젊은층과 세컨드카 수요가 소형 SUV 시장을 떠받치고 있다고 분석한다. 전기차 시장에서는 중국 BYD가 소형 전기 해치백 돌핀을 앞세워 존재감을 키우고 있다. BYD코리아는 올해 2월 돌핀을 국내 출시하며 2000만원대 가격을 전면에 내세웠다. 환경부 인증 기준 1회 충전 주행거리는 복합 상온 354km이며, 회전식 10.1인치 디스플레이와 OTA 무선 업데이트 등을 기본 적용했다.

돌핀은 유로 엔캡 5스타를 획득했고 전 트림에 7개 에어백과 첨단 운전자 보조 시스템을 탑재했다. 다만 브랜드 인지도와 사후 서비스(AS) 인프라는 여전히 과제로 남아 있다. 업계 관계자는 고금리와 고물가 상황에서 소비자들이 유지비 부담이 낮은 경·소형차로 눈을 돌리고 있으며, 전기차까지 실속형 라인업이 확대되면서 소형차 선호 흐름은 당분간 이어질 것이라고 전망했다. 한편, 경차와 소형차 시장의 성장은 단기적인 현상이 아니라 구조적인 변화로 볼 수 있다.

고유가와 경기 불확실성이 지속되는 가운데, 소비자들은 차량 구매 시 총소유비용(TCO)을 더욱 중요시하고 있다. 경차의 경우 연비가 우수하고 보험료와 세금 부담이 낮아 장기적으로 경제적이다. 또한, 도심 주차 공간 부족 문제를 해결하는 데도 유리하다. 최근 출시되는 경차와 소형차들은 과거에 비해 안전과 편의 사양이 크게 개선되어 실용성을 갖췄다는 평가를 받는다.

예를 들어, 더 2027 모닝은 이전 모델 대비 첨단 안전 사양을 대폭 강화했으며, 소형 SUV인 셀토스와 코나는 넓은 실내 공간과 다양한 편의 기능으로 가성비를 높였다. 전기차 시장에서도 경·소형차의 경쟁력은 점차 부각되고 있다. BYD 돌핀 외에도 현대차 캐스퍼 일렉트릭 등이 출시되며 소형 전기차 라인업이 확대되고 있다. 전기차의 높은 초기 구매 비용이 부담으로 작용하지만, 정부 보조금과 유지비 절감 효과를 고려하면 중장기적으로 경제적 이점이 크다.

특히 소형 전기차는 도심 주행에 적합하며, 충전 인프라가 점차 확충됨에 따라 대중화 가능성이 높아지고 있다. 종합적으로, 고유가와 경기 둔화는 소비자들의 자동차 구매 패턴을 변화시키고 있다. 실속형 차량에 대한 선호가 강화되면서 경·소형차 시장은 앞으로도 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 완성차 업체들은 이러한 트렌드에 맞춰 다양한 모델과 가격대의 경·소형차를 출시하며 경쟁을 벌이고 있으며, 소비자들에게는 선택의 폭이 넓어지고 있다.

업계 전문가들은 경·소형차의 인기가 단기적인 현상에 그치지 않고, 장기적으로 자동차 시장의 중요한 축으로 자리잡을 것이라고 내다보고 있다





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