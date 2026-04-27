고유가 피해지원금 1차 신청 시작… 혼란과 제한적 사용처 논란

취약계층 대상 고유가 피해지원금 1차 신청이 시작되었으나, 요일제 적용, 사용처 제한 등으로 혼란이 가중되고 있습니다. 주유소 사용 불가 문제와 2차 지급 대상 확대 계획도 함께 확인하세요.

4월 27일부터 5월 8일까지 진행되는 고유가 피해지원금 1차 신청이 시작되었지만, 수급자 및 한부모 등 취약계층 대상에 한정되고, 연 매출 30억원 이하 매장에서만 사용 가능하다는 조건 때문에 혼란이 발생하고 있습니다.

특히 전국 주유소의 약 36%만이 해당 조건에 부합하여 실제 사용에 어려움을 겪는 사례가 잇따르고 있습니다. 행정복지센터에서는 접수 요건을 확인하지 못해 발길을 돌리는 국민들이 발생했으며, 출생연도 끝자리에 따른 요일제 적용으로 인해 신청 절차에 대한 사전 인지가 부족한 경우도 많습니다. 이번 1차 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 약 321만명이며, 지역별로 1인당 45만원에서 60만원이 차등 지급됩니다. 신청은 온·오프라인으로 가능하며, 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있습니다.

정부는 신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제를 적용했지만, 5월 1일 노동절에는 요일제 없이 누구나 신청할 수 있습니다. 1차 신청 기간을 놓친 경우, 5월 18일부터 7월 3일까지 진행되는 2차 지급 기간에 재신청이 가능하며, 2차 지급은 1차 대상자를 포함하여 국민 약 70%로 대상이 확대될 예정입니다. 2차 지급의 구체적인 선정 기준은 다음달 초에 공개될 것으로 예상됩니다. 2차 지급 대상은 월 소득 800만원 이하의 3인 가구 또는 384만원 이하의 1인 가구로 예상되며, 금융소득이 연간 2000만원을 초과하거나 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과할 경우 지원 대상에서 제외될 가능성이 높습니다. 고유가 피해지원금은 8월 31일까지 사용해야 하며, 기한 내 미사용 잔액은 자동 소멸됩니다.

사용 가능 지역은 주민등록상 주소지로 제한되며, 온라인 쇼핑몰, 배달앱, 유흥·사행업종, 환금성 업종 등에서는 이용이 제한됩니다. 이러한 제한 사항을 인지하지 못해 어려움을 겪는 국민들도 있으며, 주유소의 경우 연 매출 30억원 이하인 곳이 36%에 불과하여 결제가 불가능한 경우도 발생하고 있습니다. 금융권은 이러한 지원금 지급을 계기로 고객 유치 경쟁에 나서고 있으며, 신규 가입 고객에게 다양한 혜택을 제공하는 마케팅 활동을 펼치고 있습니다





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고유가 피해지원금 취약계층 요일제 주유소 2차 지급

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