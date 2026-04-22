고위당정협의회, 중동전쟁·고유가 대응 및 추경 신속 집행 논의

김민석 국무총리, 정청래 민주당 대표, 강훈식 대통령실 비서실장 등이 참석한 고위당정협의회에서 중동 전쟁에 따른 경제 비상 상황, 고유가 대책, 추경 예산 신속 집행 방안 등이 논의되었습니다. 특히 고유가 피해 지원금 지급 계획과 에너지 공급망 안정 방안이 중점적으로 다루어졌습니다.

김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령실 비서실장이 22일 서울 종로구 국무총리 공관에서 열린 제8차 고위당정협의회 에 참석했다. 이번 회의는 중동 전쟁으로 인한 경제적 비상 상황에 대한 보고와 논의, 그리고 추경 예산의 신속 집행 방안을 주요 안건으로 다루었다.

특히 고유가 상황에 대한 대책 마련에 집중하며, 석유 최고가격제 4차 시행 여부를 국제 유가 동향, 시장 영향, 국민 부담 등을 종합적으로 고려하여 결정하기로 했다. 또한, 이달 중 대중교통 혼잡 완화 대책을 마련하고, 자동차 5부제 참여 차량에 대한 보험료 할인 혜택을 제공하는 보험 상품을 다음 달 출시할 예정이다. 민주당은 손해보험 업계가 에너지 절약 운동에 동참하는 국민에게 혜택을 제공하기로 했다고 밝혔으며, 추경 예산 26조 2000억원 중 25조원을 관리 대상으로 선정하고, 고유가 피해지원금 등 신속 집행 사업에 필요한 10조 5000억원을 상반기 중 85% 이상 집행할 계획이다.

고유가 피해지원금은 취약 계층과 차상위 계층에 4월 27일부터 지급될 예정이며, 2차 지급은 5월 18일에 이루어질 것이다. 중동 전쟁과 관련된 호르무즈 해협의 안전한 통항 확보 및 에너지 공급망 안정 방안도 심도 있게 논의되었다. 강훈식 비서실장이 이끈 전략경제협력특사단이 확보한 원유 2억 7300만 배럴과 나프타 210만 톤의 원활한 도입을 위한 공급망 관리 강화 방안이 제시되었으며, 대체 항로인 사우디 얀부항을 통한 원유 도입도 적극적으로 추진할 계획이다.

또한, 나프타, 요소수, 주사기 등 필수 품목의 가격 안정을 위한 현장 점검을 강화하고, 긴급 지원이 필요한 가구에 대해서는 담당 공무원이 직권으로 생계급여를 신청할 수 있도록 하는 방안을 이달 중 시행할 예정이다. 김민석 국무총리는 당정 간의 긴밀한 협력을 통해 민생 개선에 집중할 것을 강조하며, 소부장법, 전략수출금융지원법, 국립의전원법, 전기통신사업법, 전세 사기 피해자 지원법 등 주요 법안의 상반기 내 국회 처리를 촉구했다. 정청래 민주당 대표는 이재명 대통령의 외교적 성과가 국민의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 당정 간의 협력을 강화할 것을 당부했다.

장기보유특별공제(장특공) 폐지 논란에 대해서는 이번 회의에서 구체적인 논의가 이루어지지 않았다. 민주당은 국민의힘이 1주택자 혜택 폐지에 대한 가짜 뉴스를 유포하고 있다고 비판하며, 1주택자 혜택을 전면 폐지하려는 의도는 없다고 해명했다. 다만, 다주택 임대 사업자나 비거주 주택 보유를 통한 과도한 혜택은 제한해야 한다는 방향성을 제시했다. 또한, 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 기밀 유출 논란에 대해서는 한·미 동맹을 와해시키려는 의도가 담긴 가짜 뉴스라고 반박했다.

야당은 정 장관이 북한 핵시설의 위치에 대한 정보를 잘못 언급하여 한·미 당국 간 정보 공유에 차질이 발생했다고 주장하며 정 장관의 사퇴를 요구하고 있다. 이번 고위당정협의회는 고유가 및 경제 위기 상황에 대한 정부와 여당의 공동 대응 방안을 모색하고, 민생 안정과 경제 활성화를 위한 협력 의지를 다지는 중요한 계기가 되었다





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