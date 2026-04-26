고용노동부, 계약직 ‘공정수당’ 도입 및 장기 계약직 예외 규정 축소 추진

김영훈 고용노동부 장관은 단기 계약직 노동자에게 추가 수당을 지급하는 ‘공정수당’ 제도 도입과 2년 이상 장기 계약직 고용에 대한 예외 규정 축소를 통해 정규직과 비정규직 간의 격차를 줄이고, 계약직 남용을 막겠다는 의지를 밝혔습니다.

김영훈 고용노동부 장관은 최근 인터뷰를 통해 노동 시장의 불균형을 해소하고 비정규직 노동자의 권익을 보호하기 위한 획기적인 정책 방향을 제시했습니다. 핵심 내용은 단기 계약직 노동자에게 추가적인 수당을 지급하는 ‘ 공정수당 ’ 제도 도입과, 2년 이상 장기 계약직 고용에 대한 예외 규정을 축소하여 정규직 전환을 유도하는 방안입니다.

이는 정규직과 비정규직 간의 임금 격차를 줄이고, 기업들이 계약직을 남용하는 관행을 개선하기 위한 적극적인 노력의 일환으로 해석됩니다. 김 장관은 불가피하게 계약직을 활용해야 하는 경우에도, 고용의 불안정성이 높을수록 더 많은 수당을 지급함으로써 실질적인 보상을 제공하고자 한다고 밝혔습니다.

‘공정수당’은 단순히 일시적인 지원금을 넘어, 계약직 노동자의 근로 가치를 인정하고 정규직과의 형평성을 맞추는 데 초점을 맞추고 있습니다. 과거 이재명 대통령이 경기도지사 시절 도입했던 유사한 정책을 참고하여, 프랑스와 스페인 등 유럽 국가들의 사례를 분석하여 한국 노동 시장에 적합한 형태로 구체화할 계획입니다. 이러한 ‘공정수당’ 제도는 민간 기업에 즉각적으로 강제하기보다는, 정부 주도로 시범 사업을 추진하고 효과를 검증한 후 점진적으로 확대 적용하는 방안을 고려하고 있습니다.

또한, 김 장관은 현재의 기간제법이 지나치게 많은 예외 규정을 허용하고 있어, 실질적인 정규직 전환을 가로막고 있다고 지적했습니다. 특히 55세 이상 고령자의 경우, 2년 이상 장기 계약직으로 고용될 수 있는 예외 규정이 남용되는 경향이 있다고 밝혔습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해, 기간제법 개정을 통해 예외 규정을 축소하고, 정규직 전환 의무를 강화하는 방안을 적극적으로 검토하고 있습니다. 구체적으로는 주 15시간 미만으로 근무하는 초단시간 노동자를 예외 사유에서 제외하거나, 고령자 예외 연령을 55세에서 60세로 상향 조정하는 방안이 논의되고 있습니다.

이러한 조치를 통해 초단시간 노동자와 55~59세 고령자는 2년 이상 장기 계약직으로 고용될 수 없게 되어, 정규직 전환의 가능성이 높아질 것으로 기대됩니다. 하지만 법과 시행령 개정이 필요한 만큼, 정책 시행까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다. 현재 기간제법과 시행령에는 19가지의 예외 사유가 명시되어 있으며, 이러한 예외 규정들은 기간제 노동자의 불안정한 고용 환경을 심화시키는 주요 원인으로 지적되어 왔습니다. 한국노동사회연구소 김유선 이사장은 ‘예외 사유’의 과도한 허용이 기간제 노동자 증가의 원인 중 하나라고 강조하며, 시급한 조정의 필요성을 역설했습니다.

정부는 6월까지 기간제 노동자의 실태를 조사하고, 사회적 대화를 통해 다양한 의견을 수렴하여 합리적인 개정안을 마련할 계획입니다. 이번 정책 변화는 한국 노동 시장의 구조적인 문제를 해결하고, 모든 노동자가 공정하고 안정적인 환경에서 일할 수 있도록 하는 중요한 발걸음이 될 것으로 전망됩니다. 또한, 기업들은 이러한 변화에 발맞춰 인력 운영 방식을 재검토하고, 정규직 전환을 위한 적극적인 노력을 기울여야 할 것입니다





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