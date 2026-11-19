고용노동부는 세무사 시험 부정행위를 계기로 국가자격시험의 공정성을 회복하기 위해 AI 활용 부정행위 근절 방안을 발표했다. 휴대전화 전원 차단 확인, AI 인스펙터 투입, 응시 제한 기간 연장 등 구체적인 시행 계획을 공개했다.

고용노동부 는 19일 서울남부고용노동청에서 열린 회의에서 인공지능과 초소형 카메라를 이용한 국가자격시험 부정행위를 근절하기 위한 전면적인 대책을 발표했다. 김진표 장관은 회의에서 국가자격시험 의 신뢰성과 공정성을 회복하기 위한 단계별 대응 방안을 제시했다. 이는 최근 세무사 시험에서 수석 합격자가 생성형 AI와 카메라를 사용해 부정행위를 시인한 사건에 대한 즉각적인 대응 조치이다.

시험 전 휴대전화 전원 차단 및 무작위 전화 확인

고용노동부는 시험 시작 전 모든 전자기기의 전원 차단 여부를 감독관이 직접 확인하고 일괄 수거하기로 했다. 기존에 응시생이 직접 휴대전화를 꺼서 가방에 넣던 방식과 달리, 이제는 감독관이 모든 기기를 직접 관리하여 유출을 원천 차단한다. 또한 매 시험 과목 시작 전 응시생에게 무작위로 전화를 걸어 전원이 꺼졌는지 여부를 재차 확인한다.

Also read AI 부정행위 우려에 수능 연기 요구, 헌법소원 및 가처분 신청

이와 함께 반입 금지 물품을 소지하는 것만으로도 부정행위로 간주한다는 점을 명확히 안내하여 예방 효과를 높인다. 이전 세무사 시험에서는 응시생이 휴대전화를 직접 꺼서 보관하도록 했지만, 이번 조치로 감독의 주체와 책임이 고용노동부 측으로 완전히 이전되었다. 이러한 조치는 시험장 내 전자기기 오작동이나 의도적 사용을 근본적으로 막기 위한 것이다.

전문 감독관 확대 및 전파탐지기 즉시 도입

시험 중 감독 인력을 대폭 확충하고 전문성을 강화한다. 지난달 25일부터 투입된 '인공지능 인스펙터'를 단순 일회성 아르바이트 인력이 아닌 전문 인력으로 육성한다. 김 장관은 감독관 면책 조항을 마련하고 부정행위 적발 시 인센티브를 검토하겠다고 밝혔다. 이를 통해 감독관의 책임감을 고취하고 감시망을 강화한다.

Advertisement

또한 한국방송통신전파진흥원이 개발 중인 전파탐지기가 개발되는 즉시 모든 시험장에 도입한다. 이 장치는 숨겨진 전자장치의 전파 신호를 탐지하여 초소형 카메라나 통신 기기의 사용을 실시간으로 차단한다. 이는 기존 CCTV만으로는 파악하기 어려운 디지털 부정행위 방식을 효과적으로 제지할 수 있는 기술적 대책이다.

응시 제한 기간 연장 및 CCTV 감시 확대

부정행위자에 대한 사후 처벌과 관리도 한층 강화된다. 국가기술자격 부정행자의 응시 제한 기간이 기존 3년에서 10년으로 늘어났다. 이는 부정행위가 개인의 커리어에 장기적으로 치명적인 영향을 미치도록 하여 재발 방지를 극대화한다. 국가전문자격 부문에서도 관계부처와 협의하여 응시 제한 확대와 형사처벌 근거를 마련할 예정이다.

또한 한국산업인력공단 자체 시험장에 설치된 폐회로텔레비전(CCTV) 감시를 임차 시험장까지 확대한다. 이는 시험장 환경의 불균형을 해소하고 모든 응시생을 공정하게 모니터링하기 위한 조치다. 합격자 발표 전 점수 패턴 분석을 실시하고 수석 및 차석의 점수를 의무적으로 공개하여 결과의 투명성을 확보한다.

AI 시대 국가자격제도 종합 개편 추진

김진표 장관은 AI 시대에 단 한 번의 시험만으로 개인의 역량을 평가하는 방식에는 한계가 있다고 지적했다. 고용노동부는 이러한 문제를 해결하기 위해 국가자격제도 종합 개편 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 이는 정해진 날짜에 한 번의 시험으로 결과를 결정하는 현재의 시스템을 재설계해야 함을 의미한다.

Advertisement

이번 대책은 권창준 노동부 차관의 주재로 한국산업인력공단과 세무사, 감평사, 관세사, 변리사 등 관계부처가 참여하는 티에프(TF)를 통해 추진된다. 전문가들과의 협력을 통해 시험의 공정성뿐만 아니라 평가 방식의 다양성도 모색할 전망이다. 이는 향후 국가자격시험이 단순 지식 평가에서 실제 역량 평가로 전환되는 중요한转折点이 될 것이다.