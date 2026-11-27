고용노동부는 국가자격시험 부정행위 근절을 위해 징역형 상향, 응시제한 10년 확대 등 강력한 제재 방안을 발표했다. 관세청과 세무사 협업을 통한 일관된 기준 마련도 주요 내용이다.

고용노동부 는 27일 오후 서울 영등포구 금산빌딩에서 국가자격시험 의 공정성을 강화하고 부정행위 를 원천 차단하기 위한 종합 대책을 발표하며 정부의 강력한 의지를 재확인했다. 권창준 고용노동부 차관은 '국가자격제도 종합점검 및 대책수립 태스크포스(TF)' 2차 회의를 주재하며 시험 전·중·후 전 과정에 대한 관리 강화와 관계부처 간 긴밀한 협력을 약속했다.

시험 전후 전 과정에 대한 철저한 관리 시스템 구축

권 차관은 국가자격시험 부정행위 방지 대책의 핵심 기조가 시험 시작부터 도중, 그리고 시험이 끝난 뒤까지 이어지는 전 과정의 관리 강화에 있다고 명시했다. 이는 과거 단편적인 감독을 넘어, 범죄가 발생했을 때 철저히 추적하고 즉각 조치할 수 있는 체계적인 준비를 의미한다.

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구체적으로 정부는 시험 과정에서 발생할 수 있는 모든 변수를 가정하고 사례별로 대응 방안을 마련할 계획이다. 즉각 실행 가능한 사안은 즉시 시행하되, 예산 증액이나 조직 개편, 법령 개정 등 제도적 뒷받침이 필요한 부분은 실행 계획을 구체화하여 신속하게 추진하겠다는 방침이다. 이는 시험 부정 행위가 사회 근간을 흔들 중대 범죄임을 인지하고 이에 대한 실효성 있는 조치들을 속속들이 검토하라는 이재명 대통령의 국무회의 지시를 반영한 것이다.

주요 부처 협업과 통일된 기준 마련을 통한 일관성 확보

이날 회의에는 국가자격시험의 위탁 운영을 맡은 한국산업인력공단 관계자들이 주요하게 참석했다. 이와 함께 재정경제부 산하 세무사, 국토교통부 산하 감정평가사, 관세청 산하 관세사, 지식재산청 산하 변리사 등 주요 국가시험 주관 부처의 관계자들이 함께했다. 전파 및 통신 분야의 전문가들도 동석하여 기술적 측면의 보완점을 논의했다.

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핵심 과제는 각 부처마다 다른 관리 기준을 일관되고 통일된 수준으로 조정하는 것이다. 정부는 관계부처 간 협력을 강화하여 세무사, 감정평가사, 관세사, 변리사 등 각기 다른 소관 부처에서 시행하는 국가전문자격 시험에 동일한 엄격함과 공정성 원칙을 적용할 계획이다. 이는 시험장의 관리 수준 차이로 인한 형평성 문제를 해소하고, 전체 국가자격시험 제도의 신뢰도를 높이기 위한 필수적인 조치이다.

강화된 형사처벌과 응시 제한 기간 확대 방안 구체화

지난 24일 국무회의에서 보고된 '국가자격시험 공정성 확보 방안'의 핵심 내용은 응시 제한 기간과 형사처벌 수위를 대폭 상향 조정하는 것이다. 기존에는 자격시험 부정행위 적발 시 3년간 응시가 제한되었으나, 이 기간이 10년으로 늘어났다. 형사 처벌 역시 최대 2년 이하 징역에서 5년 이하 징역으로 강화되어, 부정행위에 대한 사회적·법적 책임이 크게 커졌다.

또한 신고포상금 제도가 도입되어 내부 고발자를 적극 지원하고, 부정행위 감시망을 확대한다. 폐회로티브이(CCTV)가 설치되지 않은 임차 시험장의 감독관은 '보디캠'을 착용하여 시험장 내부의 모든 행위를 기록하도록 의무화했다. 이는 사후 관리의 공백을 없애고, 시험장 내 불법 촬영 또는 대필 등 은밀한 부정 행위를 적발하기 위한 실질적인 장치이다.

초소형 카메라 방지 및 사후 관리 강화된 실행 지침

시험장 내 초소형 카메라 등 불법 촬영 기기의 유입을 막기 위한 physical(물리적) 제한 조항도 신설되었다. 시험장 내 모든 응시자는 일회용 앞치마를 착용하도록 의무화되어, 사각지대에서 카메라를 숨기거나 외부로 정보를 전달하는 행위가 차단된다. 이러한 조치는 시험의 공정성을 해치는 첨단 기술 기반 부정 행위에 대한 정부의 철저한 대비를 보여준다.

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참석자들은 이날 회의에서 시험 과정에서 발생할 수 있는 구체적인 문제점들과 이에 대한 대책을 하나하나 점검했다. 추가적으로 보완해야 할 과제들과 향후 일정, 그리고 법제화 등에 필요한 후속 조치들을 논의하며, 실효성 있는 대책 마련에 주력했다. 고용노동부는 이러한 다각도의 노력을 통해 국가자격시험 제도의 신뢰성을 회복하고, 사회적 형평성을 지키는 데 최선을 다할 것이라고 강조했다.