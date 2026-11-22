김영훈 고용노동부 장관은 정년 연장 특별위원회가 오는 27일 회의에서 결론을 내지 못할 경우, 정부의 공식 입장을 발표할 준비를 하고 있다고 밝혔다. 이는 10개월간의 무산된 논의에 대한 정부의 적극적 개입 방침을 시사한다.

김영훈 고용노동부 장관 은 정년 연장 문제와 관련해 오는 27일로 예정된 더불어민주당 정년 연장 특별위원회 회의에서 합의가 이루어지지 않을 경우, 정부가 직접적인 입장 발표를 검토 중이라고 밝혔다.

김 장관은 22일 KBS '일요진단'에 출연하여 향후 일정과 정부의 태도를 명확히 했다. 그는 27일 소위원회에서 가시적인 결과물이 도출되기를 기대하면서도, 논의가 진척되지 않을 경우 정부가 방관자 입장에서 벗어나 책임 있는 조치를 취할 것이라고 전했다.

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정부 입장 발표 시점 및 특위 활동 현황

김영훈 고용노동부 장관은 다음 특별위원회 회의가 27일에 열리는 것으로 알고 있으며, 이 시기를 전후해 정부의 공식 입장을 발표할 때가 다가왔다고 언급했다. 그는 현재 특별위원회가 작은 노사정 대화 협의체처럼 구성되어 있어 정부가 성급하게 안을 제시하는 것을 자제해 왔다고 설명했다.

그러나 그동안의 논의가 충분히 숙성되었기 때문에 이제 결단만이 남은 상태라고 강조한 김 장관은, 정부가 노사 합의 뒤에 숨어 방관하거나 비겁하게 행동하지 않겠다고 선을 그었다. 노동부는 노사 합의를 최대한 지원하고 특위 결과를 반영하여 책임 있는 역할을 다하겠다는 방침을 보도자료를 통해 다시 한번 확인했다.

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노사 갈등 해소 및 임금 체계 이중구조 문제

김영훈 고용노동부 장관은 정년 연장에 따른 일자리 충돌 가능성에 대해 구체적인 데이터를 제시하며 논의를 정리했다. 그는 우리나라 임금 체계에서 호봉제가 차지하는 비중은 약 14%에 불과하며, 나머지는 호봉제 임금 체계 자체가 존재하지 않을 정도로 이중구조가 극심하다고 분석했다.

이와 관련해 김 장관은 정년 연장이 단순히 연금 수령 연령 문제만이 아니라, 실제 노동 시장의 구조적 지원과 병행되어야 함을 주장했다. 그는 100세 시대를 맞아 정년 연장이 이루어지지 않을 경우, 1964년부터 1974년생인 2차 베이비부머들이 자발적이지 않게 자영업 시장으로 몰려들 것으로 우려했다.

이로 인해 이미 포화 상태에 이른 자영업 및 소상공인 시장은 소비자는 줄고 경쟁자는 늘어나는 악순환을 맞을 것이라고 경고했다. 이는 정년 연장 정책이 단순한 법적 조항 변경을 넘어, 노동 시장의 전반적인 구조 조정과 지원책이 수반되어야 함을 시사하는 대목이다.

사회적 대화 추진 및 초광역특구 노동 특례

김영훈 고용노동부 장관은 현재 진행 중인 노사정 사회적 대화의 일환으로 초광역특구 노동 특례 적용 문제에 대해서도 긍정적인 전망을 제시했다. 그는 좋은 일자리와 기업의 혁신이 결코 대립하는 개념이 아니라고 단언하며, 노사 양측이 이미 이를 공감하고 있다고 강조했다.

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특히 김 장관은 노사 모두 합리적 대안을 도출할 수 있을 것으로 믿는다고 밝혔다. 이는 정부와 여당이 추진해 온 정년 연장 논의가 궁극적으로 노동자의 소득 안정과 기업의 경쟁력 강화라는 상충되지 않는 목표를 지향하고 있음을 나타낸다. 정부는 27일 예정된 특별위원회 소위원회에서 이러한 맥락에서 가시적인 진전이 있기를 기대하고 있다.