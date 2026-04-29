고양자유학교: 아이들의 성장과 배움이 함께하는 특별한 공간

경기도 고양시에 위치한 12년제 대안교육기관, 고양자유학교의 교육 철학과 아이들의 성장 과정을 담은 이야기입니다. 스마트폰 없는 학교생활, 아웃턴십, 학놀자 등 다양한 프로그램을 통해 아이들이 스스로 생각하고 배우며 성장하는 모습을 살펴봅니다.

경기도 고양시에 자리 잡은 12년제 대안교육기관, 고양자유학교 는 아이들의 성장과 학교생활을 가까이에서 지켜보는 부모들의 깊은 신뢰를 받고 있습니다. 이곳에서는 아이들이 한 학기 동안 '꼴그리기'를 배우며, 모래 놀이터에서 거북이 집을 짓는 등 자연스러운 놀이와 체험을 통해 배움을 얻습니다.

중학교 2학년까지는 스마트폰 없이 생활하며, 또래와는 조금 다른 속도로 성장해 나갑니다. 이러한 모습은 때로는 안타까움과 함께 기특함과 부러움을 자아냅니다. 아이들이 자연스럽게 성장하는 과정 속에서 부모 또한 함께 성장하며, 아이의 본질을 이해하고 서로를 존중하며 기다리는 법을 배웁니다.

'사랑'이라는 감정이 학교와 가정의 일상 속에서 조용히 자리 잡는 경험을 하게 됩니다. 이 글은 고양자유학교의 특별한 교육 방식과 그 안에서 성장하는 아이들과 부모들의 이야기를 담고 있습니다. 최근 한 어머니는 중학교 3학년 아들이 여름방학 이후 매일 아침 배가 아프다고 호소하는 것을 경험했습니다. 단순한 꾀병이 아니라는 것을 오랜 시간 아이를 지켜본 어머니의 직관은 확신했습니다.

오스트리아 철학자 이반 일리치가 '가르침'을 배움의 환경을 조성하는 것이라고 정의했듯이, 고양자유학교는 소규모(학년당 10명 내외)로 운영되며, 초등 과정에서는 놀이와 체험, 중등 과정에서는 질풍노도의 시기를 극복하며 성장, 고등 과정에서는 주도적인 계획과 결정을 통해 깊이 있는 배움을 추구합니다. 학교는 평가의 장소가 아닌, 아이들이 스스로 생각하고 배움을 확장해 나가는 공간입니다. 공교육을 벗어나 대안학교를 선택한 많은 부모들처럼, 이 가족 또한 고양자유학교에서 특별한 경험을 하고 있습니다. 어떤 교육 시스템도 완벽할 수는 없지만, 고양자유학교는 아이들에게 새로운 가능성을 열어주고 있습니다.

고양자유학교 고등과정 '숲터'의 핵심 프로그램인 '아웃턴십'은 학생들이 자신의 관심 분야를 탐구하고 사회에 직접 참여하여 배움을 얻는 기회를 제공합니다. 학생들은 목적글 작성부터 기관 연결, 현장 활동까지 전 과정을 직접 경험하며 자신의 적성과 진로를 탐색합니다. 또한, 하교 후 아이들이 자유롭게 놀 수 있는 '학놀자' 프로그램을 운영하여, 방과 후 돌봄과는 차별화된 진정한 놀이 공간을 제공합니다.

학교는 초등학생들에게 스마트폰과 TV 사용을 제한하는 '미디어 약속'을 실천하며, 아이들이 미디어를 비판적으로 이해하고 활용하는 능력을 키워줍니다. 1년에 두 번씩 진행되는 '들살이' 프로그램은 아이들이 자연 속에서 직접 생활하며 계절의 변화를 온몸으로 느끼도록 돕습니다. 이러한 다양한 활동들을 통해 고양자유학교는 아이들이 스스로 성장하고 자신을 찾아가는 경험을 제공합니다. 과거의 경험을 통해 얻은 교훈은 현재에도 유효하며, 아이들의 미래를 위한 소중한 밑거름이 될 것입니다





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