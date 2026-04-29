고양이 사진작가 이용한, '냥독대'부터 '파묘'까지…일상 속 고양이의 매력 포착

고양이 사진작가 이용한 작가의 특별한 사진들을 소개합니다. 장독대에 줄지어 앉은 고양이, 파밭에서 얼굴만 내민 고양이 등, 그의 사진은 일상 속 고양이의 다양한 모습을 담고 있으며, 많은 사람들에게 감동과 즐거움을 선사합니다.

권혁재의 더 사람+에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 고양이 사진작가 이용한 작가의 특별한 사진들이 많은 사람들의 마음을 사로잡고 있는데요. 장독대에 줄지어 앉은 고양이 들의 모습은 마치 결혼식 하객을 연상시키며, ' 냥독대 '라는 재미있는 별명을 탄생시키기도 했습니다.

하늘을 향해 '비나이다'라고 기원하는 듯한 고양이, 우산 아래서 섀도 복싱을 하는 고양이, 능소화 꽃과 노니는 아이, 눈밭에서 뛰어노는 고양이 등, 이용한 작가의 사진은 일상 속에서 포착한 고양이들의 다양한 모습을 담고 있습니다. 특히 '파묘'라는 제목의 사진은 파밭에서 얼굴만 내민 고양이의 모습을 담아 파밭 고양이 사진찍기 열풍을 일으키기도 했습니다. 이용한 작가는 원래 시인 겸 여행 작가였지만, 2007년부터 블로그에 고양이 사진을 올리기 시작하며 사진작가로서의 면모를 드러냈습니다.

그의 고양이 에세이 『안녕, 고양이는 고마웠어요』는 베스트셀러가 되었고, 이후 15권의 책을 출간하며 고양이 사진 분야에서 독보적인 위치를 차지하게 되었습니다. 2011년에는 ‘고양이 춤’이라는 독립영화도 제작하며 고양이에 대한 그의 애정을 보여주었습니다.

'파묘' 사진 이후 많은 사람들이 파밭 고양이 사진에 도전하면서 이용한 작가의 사진은 더욱 큰 인기를 얻었습니다. 그는 19년 차 캣대디로서 여러 곳의 ‘고양이식당’을 후원하며 시골 길냥이 70여 마리를 보살피고 있습니다. 사람과 고양이가 함께 공존하는 세상에 대한 그의 염원은 사진 속에 고스란히 담겨 있습니다. 이용한 작가는 경기도 여주의 ‘턱시로드’에서 고양이 사진 촬영을 진행했습니다.

‘턱시로드’는 턱시도를 입은 듯한 고양이들이 많아 그가 직접 붙인 이름이라고 합니다. 촬영을 위해 그는 호주머니에서 닭가슴살을 꺼내 비닐봉투를 비벼 소리를 내 고양이들을 불렀습니다. 가장 먼저 나타난 고양이는 가슴팍에 은행잎 모양을 가진 ‘징코’였는데, 시간이 지나면서 은행잎 모양이 하트로 변하고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 또한 황금색 눈을 가진 이름 없는 고양이도 등장했습니다.

이용한 작가는 나뭇잎에 닭가슴살을 올려 고양이 밥그릇을 만들어 주는 등, 고양이들을 위한 세심한 배려를 보여주었습니다. 이용한 작가의 사진은 단순한 고양이 사진을 넘어, 고양이와 사람의 교감, 그리고 자연과의 조화를 담고 있습니다. 그는 사진을 통해 고양이의 아름다움과 개성을 드러내고, 보는 이들에게 따뜻한 감동을 선사합니다. 그의 사진 속에는 고양이의 순수함과 사랑스러움이 고스란히 담겨 있으며, 이를 통해 우리는 고양이를 더욱 깊이 이해하고 사랑할 수 있게 됩니다.

이용한 작가는 19년 동안 고양이 사진을 찍으면서 얻은 경험과 노하우를 바탕으로, 고양이의 가장 자연스러운 모습을 포착합니다. 그는 고양이의 행동 패턴과 습성을 잘 알고 있으며, 이를 활용하여 독창적이고 아름다운 사진을 만들어냅니다. 그의 사진은 고양이 애호가뿐만 아니라, 모든 사람들에게 긍정적인 에너지를 전달하며, 삶의 작은 행복을 느끼게 해줍니다. 이용한 작가의 사진을 통해 우리는 고양이와 함께하는 삶의 아름다움을 다시 한번 깨닫게 됩니다.

그의 사진은 단순한 기록을 넘어, 고양이와 사람의 아름다운 동행을 기념하는 예술 작품이라고 할 수 있습니다





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고양이 사진 이용한 냥독대 파묘 고양이 사진작가 동물 예술

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