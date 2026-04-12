고양시 산황산 골프장 확장 갈등, 시장 예비후보들 녹지 정책 및 해결 방안 제시

고양시 산황산 골프장 확장을 둘러싸고 시민들의 반대가 거센 가운데, 시장 예비후보들이 녹지 정책 및 갈등 해결 방안을 제시했다. 범시민대책위원회와 기독교연대가 후보들에게 질의한 결과, 녹지 보전 가치, 인허가 절차 재검토, 주민 의견 반영 등에 대한 공감대가 형성되었다.

경기 고양시 일산동구 산황산 을 둘러싼 산황동 마을은 골프장 확장을 둘러싸고 격렬한 갈등을 겪고 있다. 마을 곳곳에 골프장 확장을 반대하는 현수막이 걸려 있으며, 주민들의 우려와 반발이 거세지고 있다. 이러한 상황 속에서 ' 산황산 골프장 백지화 범시민대책위원회'(범대위)와 기독교연대는 고양시 장 예비후보 들에게 녹지 정책과 산황산 골프장 갈등 해결 방안에 대한 질의서를 보내고 답변을 취합했다. 12일에 발표된 결과에 따르면, 더불어민주당 명재성, 민경선, 이영아, 장제환, 최승원 예비후보 와 진보당 송영주 후보에게 질의가 이루어졌으며, 명재성과 장제환 후보를 제외한 네 명의 후보가 답변을 제출했다. 이번 질의는 고양시 녹지 정책에 대한 기본 인식, 산황산 골프장 증설에 따른 시민 피해, 그리고 갈등 해결 방안에 대한 후보들의 입장을 묻는 방식으로 진행되었다.

특히, 기후 위기 시대에 부합하는 녹지 정책 방향을 검증하고, 후보들의 입장을 공개하여 유권자들의 현명한 판단을 돕고자 하는 의도가 담겨 있다. 산황산 골프장 증설 사업은 일산동구 산황동 일원 골프장의 9홀을 18홀로 확대하는 것을 골자로 한다. 2014년 국토교통부의 개발제한구역 관리계획 변경 승인을 받았지만, 2023년 고양시의 한 차례 미승인 결정 이후 요건 보완을 거쳐 인가가 이루어졌다. 이로 인해 녹지 훼손, 환경 침해, 그리고 시민들의 생활권 침해에 대한 논쟁이 끊이지 않고 있다. 답변에 참여한 후보들은 산황산을 녹지 보전 가치가 높은 공간으로 인식하고, 사업 재검토의 필요성을 강조했다. 인허가 절차 재검토, 주민 의견 적극 반영 등에 대한 공감대도 형성되었다. 더불어민주당 민경선 예비후보는 산황산을 도시숲 공원으로 전환하고, 고양시 탄소흡수원으로 공식 편입하겠다는 구체적인 계획을 제시했다. 또한, 실시계획인가의 절차적 위법성에 대한 법률 재검토를 즉각 실시하고, 인가 효력 정지, 직권취소 또는 변경까지 검토하겠다고 밝혔다. '산황산 시민공론화위원회'를 구성하여 주민, 환경단체, 전문가, 시의회 등 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하고, 부지 전환 및 보상 협의 등 사업자와의 합리적인 해결 방안을 모색하겠다는 의지를 드러냈다. 같은 당 이영아 예비후보는 시장 취임 후 한 달 내 민관협의기구를 설립하여 시의 허가 절차상 문제, 사업 계획, 인근 주민 피해 및 정수장 오염 가능성 등을 면밀히 점검하겠다는 계획을 발표했다. 또한, 주민 공론장을 통해 관련 정보를 공유하고, 토론과 협의를 거쳐 대안을 마련할 계획이다. 산황산 골프장 인허가와 관련한 자체 조사 및 감사 청구, 공론장 결과를 바탕으로 한 행정 결정 검토, 그리고 직권취소나 사업 전면 재검토까지 고려하겠다는 입장이다. 진보당 송영주 후보는 시장 당선 후 해당 증설에 대한 인가 절차 정지와 전면 재검토를 실시하고, 공공성을 재평가하겠다는 강한 의지를 밝혔다. 시장 결재 1호로 관련 절차 정지와 전면 재검토를 진행하고, 상설 주민 협의체를 구성하여 관련 정보를 투명하게 공개하겠다는 방침을 내세웠다. 이러한 후보들의 입장 발표는 산황산 골프장 확장을 둘러싼 갈등 해결에 대한 시민들의 기대감을 높이는 동시에, 앞으로 고양시의 녹지 정책 방향에 대한 중요한 시사점을 제공할 것으로 보인다





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고양시 산황산 골프장 확장 녹지 예비후보

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