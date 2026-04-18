고양 소노, 창단 첫 봄 농구 기념 티셔츠와 팬심으로 4강 진출... “최고의 선물”

고양 소노가 서울 SK를 꺾고 2025-26 시즌 6강 플레이오프에서 3전 전승으로 4강에 진출했다. 구단은 창단 첫 봄 농구를 기념하며 고품질의 하늘색 기념 티셔츠를 팬들에게 제공했으며, 이는 뜨거운 응원과 함께 선수들에게 큰 힘이 되었다. 팬들과 함께 만들어가는 감동 스토리가 주목받고 있다.

2025-26 LG전자 프로농구 6강 플레이오프 에서 서울 SK 를 상대로 3전 전승을 거두며 4강에 진출한 고양 소노 의 승리 뒤에는 팬들을 향한 구단의 특별한 마음이 담겨 있었습니다.

고양 소노 아레나에서 열린 3차전에서 66-65, 단 1점 차의 짜릿한 승리를 거머쥔 소노는 창단 첫 봄 농구를 기념하며 팬들에게 잊지 못할 순간을 선물했습니다.

'위너스'라 불리는 소노의 열정적인 팬들은 SK의 홈인 잠실을 뜨거운 응원으로 물들였고, 마침내 고양 소노 아레나 첫 만원 관중이라는 기록을 세우며 선수들에게 엄청난 힘이 되어주었습니다.

손창환 감독은 경기 후 인터뷰에서 팬들의 뜨거운 성원에 깊은 감사를 표했으며, 주장 정희재 역시 KBL 어느 팀에도 뒤지지 않는 팬들의 응원에 힘입어 4강 상대인 LG와의 맞대결에 대한 기대감을 드러냈습니다.

특히 정희재는 선수단 간의 매치업만큼이나 '위너스'와 LG의 응원단 '세바라기' 간의 응원전이 흥미로울 것이라며 팬들의 중요성을 강조했습니다.

이번 소노의 성공적인 플레이오프 진출에는 팬들이 착용한 수천 장의 고품질 하늘색 티셔츠가 큰 역할을 했습니다. 단순히 응원하는 것을 넘어, 창단 첫 봄 농구를 기념하는 특별한 티셔츠를 제작하여 팬들에게 제공함으로써 구단과 팬들의 유대감을 더욱 강화했습니다.

황명호 사무국장은 홈 3차전 일정보다 앞당겨 티셔츠를 제작, 원정 응원단에게도 제공할 수 있었던 것에 대한 만족감을 표현하며, 잠실과 고양을 가리지 않고 열정적으로 응원하는 팬들의 모습에 깊은 감명을 받았다고 밝혔습니다.

또한, 첫 스폰서십을 맺은 스파이더의 전폭적인 지원 덕분에 1만 장이라는 대량의 고품질 티셔츠를 제작할 수 있었음을 언급하며 감사를 표했습니다.

이기완 단장은 팬들에게 최고의 선물을 하고자 하는 구단의 의지를 피력하며, 이번 기념 티셔츠가 팬들에게 특별한 의미를 선사할 것이라고 말했습니다.

소노는 이제 LG와의 4강 시리즈를 앞두고 창원으로 향하는 팬들을 위해 또 어떤 감동적인 선물을 준비할지 귀추가 주목됩니다. 이는 단순히 경기의 승패를 넘어, 팬들과 함께 성장하고 소통하는 고양 소노의 진정성을 보여주는 사례라고 할 수 있습니다.

앞으로도 소노가 팬들과 함께 만들어갈 감동적인 순간들이 기대됩니다.





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