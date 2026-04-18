고양 소노, 창단 첫 4강 진출의 기적… 정희재 “손창환 감독님은 행운”

고양 소노가 프로농구 6강 플레이오프에서 서울 SK를 꺾고 창단 첫 4강 진출에 성공했다. 주역 정희재는 손창환 감독과의 시너지를 강조하며, 어려운 시간을 이겨내고 맞이한 봄 농구의 기쁨을 팬들과 함께 나누고 싶다는 포부를 밝혔다.

고양 소노 의 주장 정희재 는 서울 SK와의 6강 플레이오프 에서 3전 전승을 거두며 창단 첫 4강 플레이오프 진출을 이끈 기쁨을 나누었다. 과거 오리온 매각, 데이원 사태 등 아픈 역사를 겪었던 고양에서 봄 농구의 즐거움을 되찾은 것은 소노 선수단과 팬들에게 큰 의미를 지닌다. 정희재 는 팀의 리더십을 발휘하며 손창환 감독 과 선수단 사이의 끈끈한 유대감을 형성하는 데 핵심적인 역할을 했다. 그는 감독의 지도력에 대한 의구심을 표했던 이들에게 단호하게 대처하며 팀의 믿음을 지켰고, 선수들이 감독을 행운으로 여기게끔 이끌었다.

정희재는 과거 KCC와 LG에서 5번의 봄 농구를 경험했지만, 고양 소노에서의 플레이오프는 그에게 더욱 특별하게 다가왔다. 팀이 겪었던 어려움과 선수들의 아픔을 누구보다 잘 알기에, 현재의 성공이 더욱 값지게 느껴진다고 그는 밝혔다. 특히 시즌 초반 성적이 좋지 않았을 때 감독이 자책하는 모습을 보며, 정희재는 선수들과 함께 감독에게 용기를 북돋아 주었던 일화를 소개했다. 그는 손창환 감독이 추구하는 농구가 훌륭하지만 적응 시간이 필요했음을 강조하며, 결국 팀이 지금의 성과를 낼 것이라고 믿었다.

손창환 감독은 정희재의 리더십을 높이 평가하며, 팀 전체가 하나의 마음으로 나아가기 위해 주장의 역할이 얼마나 중요한지 역설했다. 팀을 이끄는 감독과 선수단을 대표하는 주장이 같은 방향을 바라보며 나아갈 때, 팀은 4강까지 진출할 수 있다는 것을 소노가 증명했다. 정희재는 LG를 떠나 소노에 합류했을 때, 새롭게 시작하는 팀에서 자신의 역할을 다하고 싶었다고 말했다. 많은 이들이 그의 주장 역할에 감사함을 표했지만, 그는 늘 하던 대로 했을 뿐이라며 겸손함을 보였다. 프로 세계에서 성적이 중요하지만, 그는 항상 같은 자세로 자신의 역할을 수행하려 노력했다고 덧붙였다.

소노 선수들은 손창환 감독의 열정적인 모습에 깊은 신뢰를 보냈다. 창원 원정 버스 안에서 단 한 순간도 쉬지 않고 경기 영상을 분석하는 감독의 헌신적인 태도를 보며, 선수들은 그를 믿을 수밖에 없었다. 정희재는 선수들에게 손창환 감독과 같은 훌륭한 지도자를 만난 것은 행운이자 복이라고 항상 강조한다고 말했다. 선수들이 스스로 하루 일찍 훈련에 복귀하겠다는 의지를 보인 것은 이러한 신뢰와 감독에 대한 존경심의 발현이었다. 4강 진출 확정 후 3일의 휴식이 주어졌음에도, 선수들은 일찍 훈련에 복귀하여 다음 경기를 준비하는 남다른 열정을 보여주었다. 정희재는 선수들과 함께 3일보다 2일의 휴식을 선택하며 다음 단계를 준비하자는 의견을 모았고, 이는 감독에게 큰 감동을 안겨주었다. 손창환 감독은 선수들의 이러한 의지에 깊은 감사를 표하며, 그들의 열정을 칭찬했다.

이제 고양 소노는 디펜딩 챔피언 LG와 4강 플레이오프에서 맞붙는다. 이는 정희재에게는 친정 팀과의 특별한 대결이기도 하다. 그는 소노로 이적하며 꿈꿔왔던 순간이라고 말하며, LG가 완성된 팀이라면 소노는 완성으로 가는 과정에 있기에 이번 4강 시리즈가 팀에게 큰 의미를 지닌다고 밝혔다. 비록 언더독의 입장이지만, 6강 플레이오프와 같은 마음가짐으로 경기에 임한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라고 기대했다. 정희재는 LG의 농구 스타일에 대해 잘 알고 있지만, 손창환 감독이 자신보다 더 LG를 잘 알고 있다고 신뢰를 보이며, 감독의 지도를 통해 승리하겠다는 의지를 다졌다.





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고양 소노 프로농구 플레이오프 정희재 손창환 감독

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