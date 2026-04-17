고숙련·정주형 이민으로 전환 필요…한국, 이민 전략 설계 유리한 위치

김현철 연세대 인구와인재연구원장 등 전문가들은 한국이 고령화와 AI 전환 시대에 고숙련·정주형 이민 정책으로 전환해야 한다고 주장하며, 서유럽과 달리 한국이 이민 전략을 유리하게 설계할 수 있다고 진단했습니다. 또한, 이민자 범죄에 대한 우려와 최저임금 동일 적용 문제에 대해서도 현실적인 데이터와 경제학적 관점을 제시하며 신중한 접근을 당부했습니다.

한국의 고령화와 인공지능(AI) 전환이라는 시대적 과제 속에서, 서유럽 국가들과는 달리 이민 정책 을 전략적으로 설계할 수 있는 유리한 위치에 있다는 전문가들의 진단이 나왔습니다. 김현철 연세대 인구와인재연구원(IPHC) 원장, 이종관 연세대 경제학과 교수, 무시피크 모바락 예일대 경제학과 교수는 지난 15일 매일경제신문과의 인터뷰에서 단순 노동력 공급을 넘어 ‘고숙련· 정주형 이민 ’으로 정책의 패러다임을 전환해야 한다고 한목소리를 냈습니다. 이들은 16~17일 IPHC가 개최한 ‘제19회 국제 이민 및 개발 컨퍼런스’ 참석차 한국을 방문했으며, 이 자리에는 아시아개발은행(ADB)과 미주개발은행(IDB), 예일대, 한국은행의 공동 후원으로 이주 관련 분야 최정상급 해외 학자 20여 명이 참여하여 심도 있는 논의를 펼쳤습니다. 인터뷰에 참여한 세 명의 교수는 이민자를 단순한 ‘노동력’이 아닌 우리 사회의 일원인 ‘이웃’으로 통합하기 위한 전략적 접근의 중요성을 강조했습니다.

특히, 방글라데시 출신으로 미국에서 학업을 마친 모바락 교수는 이민이 선진국과 개발도상국 모두에게 ‘윈-윈’이 되는 전략임을 경제학적 관점에서 설명했습니다. 개발도상국은 풍부한 젊은 인구가 일자리를 찾아 해외로 나가 송금액으로 GDP를 높이는 반면, 한국과 같은 동아시아 선진국은 치솟는 부양비 속에서 젊은 노동력 확보가 시급하다는 것입니다. 모바락 교수는 1985년 일본의 사례를 들며, 고령화 사회에서 젊은 노동자를 받아들이지 않은 것이 경제 정체의 원인이 되었다고 지적하며 한국이 같은 실수를 반복하지 않기를 당부했습니다. 이종관 교수는 코로나19 팬데믹 기간 동안 고용허가제 외국인 노동자 유입이 막히면서 오히려 내국인 임금이 하락했던 한국의 사례를 언급하며, 이민자가 내국인을 대체하는 것이 아니라 내국인의 일자리를 지켜주는 ‘보완재’ 역할을 한다고 강조했습니다. 이들은 특히 고숙련 이민자의 경제적 역할에 주목했습니다. 모바락 교수는 역사적으로 성공한 국가들은 전 세계의 뛰어난 인재를 흡수한 국가들이며, 일론 머스크, 순다르 피차이, 사티아 나델라와 같은 세계적인 IT 기업 CEO들이 모두 이민자 출신임을 언급했습니다. 그는 한국과 일본이 치안, 공공 인프라, 생활 수준 면에서 서구를 앞서고 있으며, 지금이야말로 정치적으로 혼란을 겪고 있는 서구 대신 고숙련 인재를 유치할 최적의 타이밍이라고 주장했습니다. 김현철 원장 역시 김봉진 배달의민족 창업자의 말을 인용하며, 한국이 외국인의 DNA를 받아들여 사회를 혁신해야 한다고 역설했습니다. 그는 고숙련 인력은 처음부터 정주형으로 받아들여야 하며, 연구자, 의료인, 공학자, 디지털 기술 인력 등을 위해 장기 체류, 가족 초청, 경력 성장 경로를 열어주는 것이 중요하다고 밝혔습니다. 한편, 이민자 범죄에 대한 우려에 대해 이종관 교수는 한국 내 중국 국적자(조선족 포함)의 범죄율이 한국인보다 낮다는 통계를 제시하며, 미디어가 이민자 범죄를 집중 부각함으로써 현실과 다른 불안감을 조성한다고 지적했습니다. 모바락 교수 역시 미국에서도 이민자 범죄를 강조하지만 데이터는 반대이며, 이민자 2세들의 범죄율이 내국인 자녀보다 낮고 학업 성취도는 더 높다고 덧붙였습니다. 그는 프랑스, 스웨덴의 통합 실패 사례는 이민 자체의 문제가 아니라 통합 정책 실패의 문제이며, 이민을 잘 관리하는 나라는 ‘좋은 선별(good selection)’ 시스템을 갖추고 있다고 분석했습니다. 이민 노동자에 대한 최저임금 동일 적용 문제에 대해서는 신중한 접근이 필요하다는 의견이 제시되었습니다. 모바락 교수는 ‘내국인과 동일한 임금을 주는 것’만이 윤리가 아니라며, 똑같은 높은 임금을 강제할 경우 고용주가 외국인을 고용할 유인이 사라져 오히려 고용이 일어나지 않을 수 있다고 경고했습니다. 이는 해당 노동자가 고향 마을에서 훨씬 적은 돈을 벌며 살아야 하는 결과를 초래할 수 있다고 지적했습니다. 그는 카타르나 UAE의 사례를 들며, 이주 노동자에 대한 완벽한 대우는 아니더라도 인구의 상당 부분을 외국인으로 채우며 수많은 이들의 빈곤 탈출에 기여했음을 언급했습니다. 한국 또한 자선이 아닌 ‘일자리 기회’ 제공이라는 관점에서 접근해야 하며, 본국 가족을 부양하기에 충분히 매력적인 수준에서 임금이 결정되는 것이 합리적이라고 주장했습니다. 선한 의도의 동일 임금 정책이 오히려 외국인 노동자의 삶의 질을 떨어뜨릴 수 있다는 점을 강조하며, 한국의 이민 정책은 고숙련 인재 유치를 위한 생활 기반 개선, 저숙련 노동력의 이동의 자유와 최소한의 권리 보장, 그리고 일정 기간 성실하게 근무한 이들에게 영주권 기회를 부여하는 ‘이웃’으로의 통합을 목표로 해야 한다고 강조했습니다. 또한, 국내 대학 외국인 유학생의 정착 지원이 고숙련 이민의 핵심 통로가 될 수 있으며, 현재 졸업 후 행정 부담과 인프라 부족으로 낮은 정착률은 엄청난 손실이라는 점도 지적했습니다





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