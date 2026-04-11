고령화 시대, 파킨슨병 주의보: 초기 증상 및 조기 진단의 중요성

고령화 사회에 접어들면서 파킨슨병 환자가 증가하고 있으며, 초기 증상과 조기 진단의 중요성을 강조합니다. 손 떨림, 보행 변화, 변비, 렘수면행동장애 등 파킨슨병의 징후를 자세히 설명하고, 조기 진단을 통해 병의 진행 속도를 늦추고 삶의 질을 유지할 수 있음을 강조합니다.

사진 pixabay 만약 고령인 부모님의 걸음걸이가 눈에 띄게 느려졌거나, 손 떨림, 변비, 잠꼬대 등이 심해졌다면 파킨슨병 이 진행되고 있는 건 아닌지 의심해볼 필요가 있습니다. 11일 의료계에 따르면, 고령화 가 심화하면서 치매, 뇌졸중과 함께 ‘3대 노인성 뇌 질환 ’으로 꼽히는 파킨슨병 환자가 늘고 있습니다. 파킨슨병 은 뇌의 도파민 신경세포가 서서히 감소하면서 나타나는데, 알츠하이머병 다음으로 흔한 퇴행성 뇌 질환입니다. 주로 60세 이후에 발생하며, 아직까지 완치할 수 있는 치료법은 없지만, 조기에 발견하여 치료하고 관리하면 병의 진행 속도를 늦추고 일상생활에 큰 지장 없이 살아갈 수 있습니다. 특히 고령화 사회로 접어들면서 파킨슨병 환자는 꾸준히 증가하는 추세이며, 따라서 조기 진단 과 적절한 관리가 더욱 중요해지고 있습니다.\실제 국내에서도 인구 고령화 가 가속하면서 환자가 많이 늘고 있습니다.

건강보험심사평가원에 따르면, 국내 파킨슨병 환자는 2020년 12만5927명에서 2024년 14만3441명으로 5년 새 13.9% 증가했습니다. 이는 파킨슨병이 단순한 질병이 아닌, 사회적 문제로까지 인식될 수 있음을 보여줍니다. 파킨슨병은 현재까지 완치할 치료제가 없기 때문에 빨리 발견하는 게 좋습니다. 조기에 발견해 치료·관리한다면 병의 진행 속도를 막고 일상생활에 큰 지장 없이 살아갈 수 있기 때문입니다. 다만 초기 증상을 노화로 보기 쉬워 진단이 늦어지는 경우가 많습니다. 이 때문에 고령자 본인은 물론 주위에서 손 떨림이나 보행 행태 변화 등을 주의 깊게 보는 게 중요합니다. 파킨슨병의 초기 증상은 다양하게 나타날 수 있는데, 손이나 발의 떨림, 몸의 뻣뻣함, 걸음걸이의 변화 등이 대표적입니다. 안정적으로 가만히 있을 때 손이나 발이 떨리거나, 몸의 움직임이 유난히 느려진다거나, 걸을 때 발을 끌거나 보폭이 좁아져 종종걸음을 한다면 한 번쯤 파킨슨병을 의심해야 합니다. 주위 사람이 보기에 표정이 전에 비해 크게 굳어지고, 스스로 단추를 잠그는 게 힘들어지는 것도 파킨슨병의 전조 증상일 수 있습니다. 변비도 많은 파킨슨병 환자가 겪는 증상이므로 쉽게 넘겨서는 안 됩니다. 잠꼬대가 갑자기 심해지지는 않았는지도 살펴야 합니다.\파킨슨병은 다양한 증상들을 동반하며, 그 증상들이 개인에 따라 다르게 나타날 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 초기 증상으로는 손 떨림 외에도, 보행 장애, 경직, 자세 불안정 등이 나타날 수 있습니다. 또한, 우울증, 불안, 인지 기능 저하 등 비운동 증상도 나타날 수 있어, 환자의 삶의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있습니다. 잠꼬대가 갑자기 심해지는 렘수면행동장애는 파킨슨병의 중요한 전조 증상 중 하나로, 렘수면 동안 근육 마비가 제대로 일어나지 않아 잠꼬대, 소리지름, 팔다리 휘두르기 등의 증상을 보입니다. 렘수면행동장애가 나타난 환자를 10년간 추적한 결과 약 40∼60%가 파킨슨병을 포함한 신경퇴행성 질환으로 진행했다는 보고가 있습니다. 따라서 렘수면행동장애가 있는 경우, 파킨슨병 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 이에 전문가들은 파킨슨병을 의심할 만한 증상이 느껴지거나 주위에서 지적을 받을 경우 병원 진료를 받는 것이 좋다고 조언했습니다. 파킨슨병은 조기에 발견하고 꾸준히 치료 및 관리하는 것이 중요하며, 전문의와의 상담을 통해 적절한 치료 계획을 세우는 것이 필요합니다. 환자뿐만 아니라 가족들의 이해와 지지도 중요하며, 환자의 삶의 질을 향상시키기 위한 노력 또한 필요합니다





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파킨슨병 고령화 노인성 뇌 질환 조기 진단 증상

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