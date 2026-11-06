고령 환자 심장 이식 연령 제한 완화 근거 마련…KOTRY 연구결과 공개

국립보건연구원과 한국장기이식연구단은 고령자의 심장 이식 생존율이 젊은층과 유사함을 입증한 연구 결과를 공개하며 장기 배분 기준 변경의 타당성을 제시했다.

질병관리청 국립보건연구원 과 한국장기이식연구단 (KOTRY)은 최근 세브란스병원 에서 기자회견을 갖고, 고령 장기 이식 환자의 생체 적합성과 생존율을 향상시키기 위한 핵심 연구 성과를 공개했다.

두 기관은 기증자가 절대적으로 부족하는 현시점에서 연령을 유일한 기준으로 이식 우선순위를 낮추는 것이 과연 적절하며, 데이터에 기반한 새로운 배분 기준이 필요하다는 점을 강조했다.

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고령 심장 환자 생존율, 젊은층과 유사한 사실 확인

양재석 연세대 의대 교수는 6일 기자간담회에서 과거에는 외국 자료를 참고할 수밖에 없었으나, 외국과 우리나라의 기증자 및 환자 특성이 달라 단순 적용에 어려움이 있었음을 지적했다.

양 교수는 2015년부터 2020년까지 심장 이식을 받은 환자 628명의 데이터를 분석한 결과, 65세 이상이라도 이식 당시 걸을 수 있는 상태라면 젊은 환자와 생존율에서 큰 차이가 없음을 발견했다.

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이러한 과학적 근거를 통해 나이라는 단일 요소만으로 이식 순서를 결정하는 것은 논리적 근거가 부족하다고 판단했으며, 이는 장기 배분 기준을 재고하는 데 직접적으로 활용될 예정이다.

KOTRY 코호트 사업의 장기 추적 관찰 체계와 역할

국립장기조직혈액관리원 통계에 따르면 신장 이식은 2000년 663건에서 작년 1천861건으로 2.8배 증가했으며, 간 이식은 같은 기간 272건에서 1천301건으로 4.8배 늘어났다.

그러나 고령화로 인한 이식 수요 증대에 비해 기증자 수는 감소해 장기 부족이 심화되었으며, 하루 평균 약 8.5명이 이식을 받지 못한 채 사망하는 절박한 상황이다.

이를 해결하기 위해 보건연구원은 한국장기이식연구단(KOTRY)과 함께 2014년부터 국가 장기이식 코호트 사업을 추진해 왔으며, 이는 단발성 기록이 아닌 이식 후 수년간 환자를 지속적으로 추적 관찰하는 체계다.

양재석 교수는 이러한 지속적 추적 관찰을 통해 이식된 장기의 장기 유지 기간과 언제 어떤 합병증이 발생하는지 정확히 파악할 수 있다고 설명하며, 이러한 데이터가 한국인 환자를 분석하는 근간이 된다고 강조했다.

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아시아 공동 연구 및 인공지능 기반 품질 관리 전망

국가 장기이식 코호트 사업의 범위는 국내를 넘어 아시아 국가로의 확장을 모색하고 있으며, 2019년부터 작년까지 총 3천664명의 아시아 신장이식 환자 자료를 레지스트리에 등록했다.

한국장기이식연구단은 향후 보건연구원과 협력하여 이식 환자 맞춤형 예후 예측 연구를 본격화할 계획이며, 인공지능을 활용한 데이터 품질 관리와 임상정보, 유전체 데이터의 연계 작업도 이어갈 방침이다.

남재환 국립보건연구원장은 연구 성과가 실제 환자 진료와 보건의료 정책에 어떻게 기여할 수 있는지가 가장 중요하다고 말하며, 국내외 연구 협력을 확대해 생존율과 삶의 질을 높이는 데 집중하겠다고 밝혔다.

국립보건연구원과 한국장기이식연구단은 이러한 학술적 성과를 바탕으로 우리나라 장기 이식 연구의 위상을 강화하고, 보다 공정한 장기 배분 정책을 수립하는 데 지속적으로 이바지할 것으로 기대된다.