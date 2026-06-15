고령 자영업자 대출액 20%↑... 전 연령대 유일 채무불이행자 증가

금리 상승기 진입과 내수 부진이 장기화하면서 고령 자영업자의 채무불이행 대출 규모가 급증하고 있다. 60대 이상 개인사업자는 대출 잔액과 채무불이행자 수가 전 연령대에서 유일하게 증가했으며, 특히 채무불이행 대출액은 19.5%나 늘어난 것으로 나타났다. 전문가들은 K자형 양극화와 금리 상승이 더해지면 차주 부담이 커질 수 있다고 경고하고, 정부는 재기 지원과 사회안전망을 결합한 종합 대책을 촉구했다.

고금리와 내수 부진 이 장기화하면서 빚을 갚지 못하는 자영업자의 대출 규모가 빠르게 늘고 있다. 특히 60대 이상 고령 자영업자 는 전 연령대 가운데 유일하게 채무불이행 자 수가 증가한 것으로 나타났다. 15일 나이스평가정보가 국회 정무위원회 소속 이인영 더불어민주당 의원실에 제출한 '개인사업자 채무불이행 자 현황'에 따르면 올해 4월 말 기준 개인사업자 332만9143명의 금융기관 대출 잔액은 1138조9729억원으로 지난해 말보다 0.5%(5조8252억원) 증가했다.

같은 기간 금융기관 대출을 3개월 이상 연체한 채무불이행자는 16만920명으로 지난해 말보다 5.1%(8655명) 감소했다. 그러나 이들이 보유한 대출액은 37조8021억원으로 7.7%(2조7178억원) 늘었다. 지난해 11월 말(38조511억원) 이후 5개월 만에 가장 큰 규모다. 금리 상승과 내수 침체가 영향을 미친 것으로 분석된다.

금융투자협회에 따르면 3년 만기 국고채 금리는 지난해 말 연 2.953%에서 지난 8일 연 3.940%까지 상승했다. 내수 지표도 부진했다. 국가통계포털(KOSIS)의 4월 산업활동동향에 따르면 소매판매액지수는 전월 대비 3.6% 감소해 2024년 2월 이후 가장 큰 폭으로 줄었고, 서비스업 생산도 1.0% 감소하며 2022년 2월 이후 가장 큰 감소폭을 기록했다. 특히 고령 자영업자의 재무 건전성 악화가 두드러졌다. 4월 말 기준 60대 이상 개인사업자의 금융기관 대출 잔액은 406조7544억원으로 지난해 말보다 2.5%(9조8655억원) 증가했다.

다른 연령대의 대출 잔액이 모두 감소한 것과 대조적이다. 채무불이행자 수도 3만8739명에서 3만8999명으로 0.7% 늘어 전 연령대 중 유일하게 증가했다. 이들의 대출 잔액 역시 9조9291억원에서 11조8645억원으로 19.5% 급증해 가장 높은 증가율을 기록했다. 전문가들은 고령층의 경우 생계형 창업 비중이 높고 부동산 임대업 등에 집중돼 있어 경기 둔화와 부동산 시장 변화에 취약하다고 지적한다.

최중기 나이스신용평가 금융SF평가본부장은 '반도체 등 일부 업종만 호조를 보이는 K자형 양극화가 나타나는 상황에서 향후 금리 상승까지 겹치면 차주들의 부담이 더욱 커질 수 있다'고 말했다. 이인영 의원은 '고령 자영업자의 채무불이행 증가는 우리 경제의 취약성을 보여주는 신호'라며 '단순 금융 지원을 넘어 재기 지원과 사회안전망을 결합한 종합 대책이 필요하다'고 밝혔다





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고령 자영업자 채무불이행 대출액 증가 금리 상승 내수 부진

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