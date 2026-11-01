고려주술사 염승익의 다라니 만다라, 불교미술과 주술치유의 연결고리

고려 주술사 염승익의 다라니 만다라 제작 배경과 불교미술사적 의의를 분석한다. 임영애 교수의 연구를 통해 주술과 의례, 대중 신앙이 어떻게 결합했는지 살펴본다.

최근 경북 구미 대둔사에 있는 국가지정 보물인 건칠아미타여래 좌상의 몸체 속에서 발견된 복장유물 중 하나로, '보협인다라니·만다라'가 주목받고 있습니다. 이 유물은 8개의 잎 무늬가 37존의 만다라 무늬와 결합한 독특한 도상을 지니고 있으며, 원 둘레에는 1295년이라는 연대와 염승익 의 이름이 적혀 있어 그가 해당 도상의 제작 및 배포에 관여했음을 보여주는 중요한 증거입니다. 국가유산청이 제공한 자료에 따르면, 이 유물은 고려 후기 주술사 염승익 의 활동과 불교미술 의 관계를 이해하는 핵심 단서가 되고 있습니다.

염승익과 무속인 건진법사의 역사적 연대기

최근 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사와 무속인 건진법사의 이권 청탁 의혹이舆论의 중심에 서면서, 주술을 통해 정치 권력에 접근하고 영향력을 행사한 사례에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 현대의 사건은 과거 역사는에서도 찾아볼 수 있는데, 대표적인 인물이 13세기 고려 후기 충렬왕의 병을 주술로 고쳤다는 영험을 내세워 조정의 재상 자리까지 올랐던 염승익입니다. 염승익은 생몰년도가 정확히 명시되지는 않았으나, 1302년에 사망한 것으로 전해지며 고려왕조의 역사서인 '고려사'에 그의 활동 기록이 남아 있습니다.

Also read “넷플릭스, 그 돈 다 내고 보면 어떡해”…아는 사람만 안다는 ‘반값 할인’

고려사에 따르면 염승익은 명문가의 출신으로, 젊은 시절 심각한 병에 걸렸으나 승려들의 신비스런 주문을 외운 덕분에 치유되면서 푸닥거리로 병마를 물리치는 주술사를 직업으로 삼게 되었습니다. 이후 그는 왕실에 접근하여 충렬왕과 원나라 쿠빌라이 칸의 딸인 제국대장공주 앞에서 건강과 장수를 비는 불교 주문을 염송하며 환심을 샀습니다. 특히 손바닥을 뚫고 줄을 꿰는 고행을 벌이는 등 주술을 통해 정치적 입지를 다졌으며, 이는 그가 확고한 정치적 자산이자 출세 수단으로 주술을 활용했음을 시사합니다.

임영애 교수의 불교미술 및 의학사 연구 성과

이러한 맥락에서 불교미술사학자이자 동국대학교 문화유산학과 임영애 교수의 최근 연구는 중요한 의미를 갖습니다. 임 교수는 2024년 12월과 2025년 6월 학술지 '의사학'과 '불교학연구'에 각각 '고려 후기 염승익의 보협인다라니·만다라 제작과 주술 치유', '염승익 발원 불교미술과 예념미타도량참법'이라는 두 편의 논문을 발표했습니다. 이 논문들은 염승익을 단순한 기이한 주술사나 무속인으로 취급하는 것을 넘어, 그가 만든 1292년 주술 도상 부적인 '보협인다라니·만다라'와 불가의 참회 의식인 '예념미타도량참법'을 심층 분석합니다.

Advertisement

임 교수는 이를 통해 염승익이 치유와 구복의 욕망을 반영한 불교미술 형식을 새롭게 창조하여 유행시킨 과정과 이에 얽힌 종교사적 맥락을 밝혀냈습니다. 염승익은 재기가 번뜩이는 불교주술 디자이너로 평가될 만큼, 당대 고려인들 사이에서 보이면 병이 낫는다는 믿음이 퍼져 있던 경전 '보협인경'의 말미에 있는 범자 주술문 '보협인다라니'를 추출했습니다. 그는 여기에 다른 벽사 진언들을 덧붙이고 우주 질서를 상징하는 원형 그림인 '만다라'를 결합시켜, 새롭고 강렬한 신종 부적 이미지를 만들어냈습니다.

1292년 판본의 디자인 혁신과 대중적 확산

염승익이 창안한 이 부적 디자인의 화면 중앙에는 8개 꽃잎들로 둘러싸인 '만다라' 도상이 자리 잡고 있으며, 그 안에는 생명의 탄생을 상징하는 불보살들이 복잡한 형상 대신 간략한 범자 명칭들로 채워져 있습니다. 8개 꽃잎들의 바깥 둘레에는 고려인들이 염송했던 '보협inda라니'의 범자 주술문이 4줄로 구성되어 겹겹이 감싸고 있어, 질병 치료, 장수, 극락왕생이라는 인간의 염원을 압축한 상징물로 당대의 신앙예술 양식을 대중적 편의에 맞게 혁신한 것으로 평가됩니다. 이러한 '다라니·만다라'는 1292년 첫 판본이 나온 후 고려판 '대박 굿즈'라 불리며 선풍을 일으키고 사찰과 불자들 사이에 널리 퍼졌습니다.

기존의 다라니 주술신앙은 거대 불탑을 세우거나 두꺼운 경전 전체를 탑에 봉안해야 하는 경제적 부담이 컸으나, 염승익의 방식은 경전 문구와 만다라의 핵심만 둥근 원 그림 안에 모아 압축시켜 작은 크기로 대량 인쇄할 수 있었습니다. 이는 휴대용 주술 용구로 활용하거나 불상 몸체 안에 넣는 복장예물로 안성맞춤이었으며, 염승익은 국가기관을 동원해 목판에 새기고 대량 인쇄하여 각지의 절과 지인들에게 배포했습니다. 목판 가장자리에는 제작자와 장소, 시기 등을 명시하고 자신의 이름을 새겨 신뢰도를 높였습니다.

복장유물에서 확인되는 조선시대까지 이어진 신앙의 연속성

1292년 판본은 당대 불교 주술부적의 표준으로 확립되어 사찰은 물론 유력 가문의 불사에도 널리 쓰이며 전승되었습니다. 경북 구미 대둔사 건칠아미타여래상과 충남 청양 장곡사 금동약사여래상 같은 고려 후기 주요 불상의 몸체 속 복장물을 최근 조사한 결과, 이 판본이 수십 장씩 들어간 것으로 확인되어 연구자들의 주목을 받고 있습니다. 이는 염승익의 부적 디자인이 단순한 고려 시대의 현상이 아님을 보여줍니다.

Advertisement

조선왕조의 숭유억불 정책 속에서도 이 부적 판본은 뿌리 깊은 구복 왕생 신앙에 힘입어 조선 후기까지 불상 복장품으로 명맥을 이어나갔습니다. 1466년 세조가 발원한 강원도 평창 상원사 목조문수동자좌상 내부에서 발견된 비단 저고리에도 1292년 판본의 다라니·만다라 문양이 찍혀 있어, 왕실조차 주술적 권위를 인정하고 사용했음을 알 수 있습니다. 이는 이미지의 호소력이 뛰어났음을 증명하는 자료입니다.

염승익은 병 치유, 장생, 극락왕생이라는 다양한 인간의 갈망을 하나의 부적 상징물로 합쳐 주술신앙의 새로운 표현 방식을 창출한 '크리에이터'로 평가됩니다. 그는 주술로 얻은 권력을 남용하여 백성의 토지를 빼앗거나 지방 향리를 동원해 호화 저택을 짓는 등 국정을 농단한 권신 조인규와 사돈 관계를 맺는 등 후대 사관들의 지탄을 받았습니다. 또한 개경 남계원의 칠층 석탑 수리 시 자신의 발원문을 왕의 발원문 양식과 똑같이 만들어 넣기도 했습니다.

그러나 불교미술사적 측면에서 염승익은 고려 사회에 널리 퍼졌던 다라니 신앙과 당대 사람들의 '힐링' 욕망을 간파하여 특기할 만한 종교예술의 새 형식을 만들어낸 인물입니다. 현재 서울 경복궁 경내에 있던 남계원 칠층 석탑은 일제강점기 용산 국립중앙박물관 정원으로 옮겨져 있으며, 그 터에는 임영애 교수의 연구가 염승익의 다면성을 조명하는 중요한 사례로 자리 잡고 있습니다. 그는 문제적이면서도 역사 유산의 다면성을 보여주는 인물로 남아 있습니다.