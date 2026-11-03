고려대 강연 앤절린 무리미르와, 아프리카 여성 교육의 사회적 영향력 강조

캠페드 인터내셔널 CEO 앤절린 무리미르와가 고려대에서 아프리카 여성 교육이 빈곤 탈출과 평화 구축의 핵심임을 설명하며 정책적 협력의 필요성을 강조했다.

3일 고려대학교 서울캠퍼스에서 진행된 강연에서 앤절린 무리미르와 캠페드 인터내셔널 최고경영자(CEO)는 아프리카 여성 교육 의 중요성을 강력히 주장했다. 그는 교육을 받지 못한 소녀들이 성인이 된 후에도 사회의 주요 의사결정 과정에서 배제될 수 있다고 경고했다.

교육 배제가 초래하는 사회적 소외 구조

무리미르와 CEO는 "교육에서 배제된 아이는 자신이 중요하지 않은 존재이며 어디에도 속하지 못한다는 메시지를 받아들인다"고 설명했다. 이는 단순한 학업 부진을 넘어 심리적 상처로 남으며, 개인의 자존감과 사회적 참여 의지를 근본적으로 훼손한다.

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그는 교육을 개인의 삶을 바꾸는 수단으로만 보지 않고, 빈곤과 성 불평등의 악순환을 끊으며 평화를 확산하는 토대로 정의했다. 특히 농촌 지역 여학생들이 마주한 열악한 현실을 소개하며, 취약한 환경에 있는 아프리카 농촌 여학생 중 최대 95%가 고등학교 교육을 마치지 못하는 점을 지적했다.

교육을 가로막는 장벽으로는 빈곤뿐만 아니라 학교까지 먼 거리를 이동해야 하는 통학 여건, 가사 및 돌봄 노동, 각종 용품 부족 등이 꼽혔다. 이러한 구조적 문제들은 소녀들의 학업 지속을 어렵게 만드는 주요 원인이다.

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통합 지원 체계와 지역사회 주도 모델

1993년 짐바브웨 농촌 지역 여학생 32명의 중등교육 지원으로 출발한 캠페드는 현재 가나, 말라위, 탄자니아, 잠비아, 케냐 등 주변 5개국으로 활동 범위를 넓혔다. 지난해까지 약 930만 명의 아동 교육을 지원해온 이 단체는 단순한 교육비 지원을 넘어 통합적 지원 체계를 구축해왔다.

캠페드는 학생들에게 교복, 공책, 생리용품 등을 제공하며 안전과 복지를 살핀다. 또한 조혼 문제 등 사회적 이슈에도 대응하며 지역사회와 협력하는 모델을 유지하고 있다. 무리미르와 CEO 자신도 가정 형편 때문에 중등교육을 이어가기 어려웠으나, 캠페드의 지원으로 학업을 마칠 수 있었다.

이러한 경험은 그가 "구조를 바꾸지 않고서는 삶을 변화시킬 수 없다"는 신념으로 연결되었다. 그는 졸업장 하나를 쥐여 준 뒤 모든 것이 여전히 불리하게 작용하는 세상으로 돌려보내는 것은 진정한 지원이 아니라고 강조했다.

수상과 함께 한 지속 가능한 성과 전망

무리미르와 CEO는 지난 2일 제18회 서울평화상을 캠페드 인터내셔널과 공동 수상했다. 이 같은 인정은 그의 교육 지원 모델이 국제적으로 인정받고 있음을 보여준다. 그는 교육 지원의 지속적인 효과를 위해서는 당사자와 지역사회의 참여가 필수적이라고 밝혔다.

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그는 '우리 없이 우리에 관한 일을 결정하지 말라'는 원칙을 언급하며, 교육 당사자와 지역사회가 지원 사업의 주체가 되어야 한다고 말했다. 교육을 마친 여성들이 후배 세대의 학업을 돕고 지역사회의 지도자로 성장하는 선순환 구조가 캠페드 모델의 핵심이다.

캠페드의 지원으로 교육받은 여성들의 네트워크인 '캠페드 어소시에이션'은 현재 35만 5000명의 회원을 두고 있다. 이들은 자신이 받은 교육 기회를 다음 세대에 돌려주고 있으며, 회원의 41%가 교육 시스템과 지역사회에서 지도자 역할을 맡고 있다.

강연에 앞서 진행된 인터뷰에서 무리미르와 CEO는 정부와의 협력 필요성도 강조했다. 그는 정책 우선순위를 논의할 때 여성 교육이 캠페드뿐만 아니라 정부에도 이익이 되는 '윈윈' 전략임을 강조하며, 정책적 지지의 확대를 요청했다.