고디 하우 국제대교 개통 전격 연기... 미-캐나다 무역 갈등의 상징적 충돌

미국 디트로이트와 캐나다 윈저를 잇는 핵심 물류 거점인 고디 하우 국제대교의 개통이 하루 전 전격 연기되었습니다. 이는 트럼프 행정부의 소유권 요구와 무역 압박, USMCA 갱신 불확실성 등 북미 무역 전쟁의 전조로 해석되며 양국의 경제적 긴장감이 고조되고 있습니다.

미국 미시간주 디트로이트와 캐나다 온타리오주 윈저를 연결하여 북미 대륙의 물류 흐름을 획기적으로 개선할 것으로 기대를 모았던 고디 하우 국제대교 의 개통 일정이 개통식을 단 하루 앞두고 전격 연기되는 초유의 사태가 발생했다.

이번 결정은 단순한 행정적 착오나 기술적 결함으로 인한 것이 아니라, 미국과 캐나다 양국 정부 사이에 해결되지 않은 고도의 정치적, 경제적 쟁점이 남아 있음을 시사하고 있어 국제 사회의 이목이 쏠리고 있다. 캐나다 연방정부 소유의 공기업인 윈저-디트로이트 교량 관리국은 지난 11일 공식 성명을 통해 캐나다와 미국 양국이 현재 남아 있는 미해결 사안들을 원만하게 처리하기 위해 필요한 추가적인 시간이 필요하다는 점에 합의했으며, 이에 따라 예정되었던 개통식을 연기하기로 했다고 발표했다.

관리국 측은 고디 하우 국제대교가 양국의 경제적 연결성을 강화하는 필수적인 고리가 될 것임을 강조하며, 구체적인 개통 날짜를 확정하기 위해 양측이 협력적으로 논의하고 있다는 원론적인 입장을 밝혔으나, 정작 가장 중요한 연기 사유와 향후 재개통 일정에 대해서는 구체적인 언급을 피하며 모호한 태도를 보였다. 당초 계획대로라면 12일에 성대한 개통식이 열릴 예정이었으며, 이미 주요 정관계 인사들에게 초청장까지 모두 발송된 상태였기에 이번 연기 결정은 더욱 충격적으로 받아들여지고 있다.

고디 하우 국제대교는 지난 2012년 양국 간의 전략적 협정에 따라 추진된 대규모 프로젝트로, 캐나다 정부가 전체 건설 비용을 우선적으로 전액 지급하고 향후 발생하는 통행료 수입을 통해 이를 회수하는 독특한 방식으로 미시간주와 합의하여 2018년부터 본격적인 착공에 들어갔다. 총 건설 비용만 약 64억 달러, 한화로 약 7조 2,000억 원에 달하는 이 거대 인프라는 북미 양국 교역량의 약 4분의 1이 오가는 핵심 물류 통로로서의 전략적 가치를 지닌다.

특히 이 다리는 캐나다 출신의 전설적인 하키 선수이자 NHL 디트로이트 레드윙스의 상징과도 같은 인물인 고디 하우의 이름을 따서 명명되었으며, 건설과 관리는 윈저-디트로이트 교량 관리국이 맡되 다리 자체의 소유권은 캐나다와 미시간주가 공동으로 보유하는 구조로 설계되었다. 하지만 이러한 원만한 합의 구조는 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성과 그의 강경한 보호무역주의 기조가 맞물리면서 심각한 갈등의 불씨가 되었다.

트럼프 전 대통령은 올해 2월부터 과거 오바마 행정부가 캐나다 측에 지나친 특혜를 제공했다고 주장하며, 대교 소유권의 최소 절반 이상을 미국 연방정부에 양도해야 한다는 파격적인 요구를 내놓았다. 그는 만약 미국 정부의 통상 요구에 응하지 않을 경우 다리의 개통 자체를 차단하겠다고 위협하며 캐나다 정부를 강하게 압박해 왔다. 여기에 더해 현재 유일한 통로 역할을 하고 있는 민간 교량인 앰배서더 브리지의 미국인 소유주 가문 역시 새로운 다리의 등장이 자신들의 독점적 권한을 침해한다고 주장하며 트럼프 행정부에 개통 저지를 위한 전방위적인 로비를 벌여온 것으로 알려졌다.

이는 공공의 이익보다 특정 권력자와 자본가의 이해관계가 국가 간 인프라 구축이라는 거대 프로젝트의 발목을 잡고 있는 형국이다. 최근 민주당 소속인 그레첸 휘트머 미시간 주지사와 수지 와일스 백악관 비서실장이 회동을 가지면서 갈등이 어느 정도 봉합된 것처럼 보였고, 실제로 개통식 초청장까지 발송되며 순항하는 분위기였으나 결국 최종 단계에서 제동이 걸린 것이다. 현지 언론들과 경제 분석가들은 이번 개통 연기가 단순한 일정 조율의 문제가 아니라, 트럼프 대통령의 재집권 이후 더욱 노골화되고 있는 미-캐나다 간 무역 전쟁의 서막이자 연장선상에 있다고 분석하고 있다.

실제로 트럼프 대통령은 최근 캐나다를 향해 고율의 신규 관세 부과를 공공연하게 위협하고 있으며, 지난 수년간 북미 경제 체제의 근간이 되었던 미-멕시코-캐나다 무역협정(USMCA)의 갱신 여부를 불투명하게 만들며 캐나다를 외교적으로 고립시키고 경제적 양보를 끌어내려는 전략을 구사하고 있다. 결국 고디 하우 국제대교의 개통 지연은 단순한 다리 하나가 놓이지 못한 사건이 아니라, 미국 우선주의라는 거대한 정치적 파고가 북미의 오랜 경제 파트너십을 어떻게 흔들고 있는지를 보여주는 상징적인 사건이다.

물류 정체로 인한 경제적 손실은 물론, 양국 간의 신뢰 훼손이라는 무형의 피해가 누적되고 있는 상황에서, 캐나다 정부가 미국의 무리한 소유권 요구와 통상 압박에 어떻게 대응할지가 향후 북미 무역 질서의 향방을 결정짓는 중요한 분수령이 될 전망이다. 글로벌 공급망의 안정성이 무엇보다 중요한 시점에 벌어지는 이러한 인프라 갈등은 결국 북미 지역을 넘어 전 세계 물류 체계에도 잠재적인 불안 요소로 작용할 가능성이 크며, 양국 정부가 정치적 계산을 넘어 실질적인 경제 협력의 가치를 우선시하는 결단을 내릴 수 있을지 귀추가 주목된다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

고디 하우 국제대교 미캐나다 무역전쟁 트럼프 행정부 북미 물류망 USMCA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

트럼프, 관세 두고 오락가락...“캐나다·멕시코 25% 관세 한달 유예”자동차 이어 USMCA 적용 품목까지 관세 유예 적용 확대 트럼프 “멕시코만 유예” 밝혔다가 캐나다도 포함

Read more »

“한미FTA, 미국 국가 안보에 위협”...작심한 트럼프, 전면 재개정할 수도USMCA 적용 차량은 일단 무관세 유지 “100% 영구적” 유예 가능성도 차단 상호 관세 관련해선 “매우 관대할 것” 의약품·목재 등 품목관세 부과 재확인

Read more »

[단독] “한국기업이 더 큰일 났어요”…트럼프가 때린 멕시코 관세, 유탄 맞은 국내 車·가전긴급 대응책 마련 발등의 불 “美·멕시코·加 무역협정 따라 현지공장 관세 0%였는데 USMCA 무력화되나” 불안 최악상황 대비한 대책 분주 기아 몬테레이 공장도 영향권 기업 83% “관세 대책 없다”

Read more »

트럼프, 관세 앞에 친구 없다…EU·멕시코에도 ‘30% 폭탄’트럼프 대통령은 앞서 핵심 동맹인 유럽연합(EU)과 미국·캐나다·멕시코 무역협정(USMCA)이 체결된 멕시코에 나란히 30%의 상호관세를 부과한다는 서한을 발송했다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS)에 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령을 수취인으로 한 서한을 공개하고 다음달 1일부터 각각 30%의 관세를 부과하겠다고 통보했다. 트럼프 대통령은 지난 4월 마약 반입을 이유로 캐나다와 멕시코산 제품에 25%의 관세를 책정했다가 USMCA 적용 품목은 관세를 면제했다.

Read more »

트럼프-카니 갈등 격화: USMCA 재검토, 관세 부과 경고, 그리고 다보스 연설 논란카니 캐나다 총리가 USMCA 재검토 및 자유무역협정 체결 시 관세 부과를 경고한 트럼프 미국 대통령과의 갈등이 심화되고 있습니다. 카니 총리는 다보스 연설 관련 논란에 대해 입장을 밝히고, 일각에서는 그의 강경 기조가 국내 정치적 요인과 관련 있다는 분석이 제기됩니다.

Read more »

16년짜리 약속도 휴지조각...트럼프 “멕시코·캐나다와 협정, 탈퇴 고려 중”미국·멕시코·캐나다 협정 ‘USMCA’ 사적 자리에서 참모들에 탈퇴여부 검토 협정 재검토 앞두고 불확실성 증폭

Read more »