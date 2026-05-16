고독의 흔적을 지우는 이의 기록: 유품정리사가 마주한 삶과 죽음의 이면

유품정리사 김새별 작가가 마주한 다양한 고독사의 현장을 통해 현대인의 외로움과 상실의 아픔, 그리고 남겨진 이들의 슬픔과 삶의 소중함을 성찰합니다.

삶의 가장 마지막 순간을 정리하는 유품정리사 라는 직업은 단순히 물건을 치우는 일이 아니라 한 사람의 생애가 남긴 마지막 흔적을 마주하는 일입니다. 김새별 작가는 수많은 죽음의 현장을 방문하며 그들이 왜 그토록 쓸쓸한 결말을 맞이해야 했는지에 대해 깊은 질문을 던집니다.

어느 날 전해 들은 지인의 안타까운 소식은 베테랑 유품정리사인 그에게도 큰 충격으로 다가왔습니다. 가정을 가진 중년 남성이 사경을 헤매고 있다는 소식에 그는 자신의 모습이 투영되는 듯한 먹먹함을 느꼈습니다. 사랑하는 이를 잃은 이들이 겪는 슬픔은 그 깊이를 가늠할 수 없을 만큼 무겁고 아프기에, 곁에서 위로의 말을 건네는 것조차 조심스럽고 어려운 일입니다. 아내가 친구에게 건넨 억지로라도 먹고 자야 한다는 투박한 말 한마디가 사실은 산 사람이 할 수 있는 유일하고도 가장 절실한 위로였음을 그는 깨닫게 됩니다.

그는 최근 한 젊은 여성의 유품 정리를 의뢰받았습니다. 의뢰인인 이모는 조카의 죽음으로 인해 큰 충격을 받은 상태였습니다. 현장에 도착해 마주한 공간은 일반적인 원룸과는 달랐습니다. 외관부터 고급스러운 건물이었고 내부에는 최신식 주방 가구와 아기자기하게 꾸며진 소품들이 가득했습니다.

경제적으로는 충분한 여유가 느껴지는 세련된 공간이었지만 그 화려함 뒤에는 지독한 고독이 숨어 있었습니다. 사진 속의 젊고 아름다웠던 여성은 왜 그토록 좋은 환경 속에서도 홀로 죽음을 맞이해야 했을까요. 정리 과정에서 발견된 화장실 환풍기 속의 흔적들은 그녀가 마지막까지 붙잡으려 했던 삶에 대한 집념 혹은 말하지 못한 고통을 암시하며 보는 이로 하여금 소름 돋는 슬픔을 느끼게 합니다. 겉으로 보이는 부유함이 내면의 빈곤과 외로움을 채워줄 수 없다는 사실을 다시 한번 확인시켜주는 비극적인 현장이었습니다.

이외에도 유품정리사가 마주하는 죽음의 풍경은 다양하고 참혹합니다. 27세에 아들을 낳고 아들이 똑같이 27세가 되던 해에 세상을 떠난 어느 어머니의 기록은 삶의 아이러니와 슬픔을 동시에 보여줍니다. 또한 한국을 여행지로 택했지만 결국 낯선 땅에서 스스로 생을 마감한 독일 청년의 유품 속에는 소주 두 병과 택시비 영수증이라는 의문의 흔적만이 남아 있었습니다. 공유숙박 시설에서 벌어진 두 사람의 동반 죽음이나, 전처가 운영하는 건물의 지하 주차장에서 비참하게 생을 마감한 남자의 이야기는 현대 사회의 관계 단절이 얼마나 심각한지를 적나라하게 드러냅니다.

고시원에서 연기 속에 발견된 20살 소녀, 구더기를 치우며 아들의 죽음을 받아들여야 했던 아버지, 이혼 후 고독사한 아버지의 소식을 들은 딸들의 고백까지, 그가 마주한 모든 현장은 저마다의 사연과 아픔을 간직하고 있었습니다. 유품정리사는 죽은 자의 물건을 정리하며 살아있는 자들에게 말을 겁니다. 우리가 무심코 지나치는 타인의 삶 뒤에는 이토록 처절한 외로움과 말 못 할 고통이 숨어 있을 수 있다는 사실을 경고합니다. 누군가에게는 그저 치워야 할 쓰레기와 폐기물로 보일지 모르지만, 유품정리사에게 그것은 고인이 세상에 남긴 마지막 메시지이자 삶의 기록입니다.

죽음은 누구에게나 공평하게 찾아오지만 그 과정에서 느끼는 고독의 무게는 모두 다릅니다. 화려한 오피스텔에서든, 좁고 어두운 고시원에서든, 혹은 차가운 지하 주차장에서든 인간이 갈구하는 것은 결국 누군가의 온기와 진심 어린 관심이라는 점을 그는 역설합니다. 상실의 아픔을 겪는 이들에게 필요한 것은 화려한 수식어의 위로가 아니라 함께 울어줄 수 있는 마음과 억지로라도 살아내라는 생존의 독려일지도 모릅니다. 결국 유품정리라는 행위는 단순히 공간을 비우는 것이 아니라 고인의 삶을 긍정하고 그들이 세상에 존재했음을 기억하는 숭고한 과정입니다.

김새별 작가는 기록을 통해 우리에게 묻습니다. 당신은 지금 곁에 있는 사람을 얼마나 사랑하고 있느냐고, 그리고 우리는 서로에게 어떤 존재가 되어야 하는가에 대해 생각하게 합니다. 쓸쓸한 결말을 맞이한 이들의 흔적을 지우며 그는 역설적으로 삶의 소중함을 발견합니다. 죽음이 가까이 있을 때 비로소 삶이 더욱 선명해지듯, 그가 마주한 수많은 죽음의 기록들은 오늘을 살아가는 우리에게 관계의 회복과 사랑의 실천이라는 무거운 숙제를 남깁니다.

우리는 모두 언젠가 떠나게 되며, 그때 우리 곁에 남겨질 것은 우리가 가졌던 물질적 풍요가 아니라 우리가 나누었던 마음의 흔적들일 것입니다





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