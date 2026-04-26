고금리와 경기 부진으로 13년 만에 최대 경매 신청 건수 기록…부동산 시장 악화 지속

올해 1분기 법원 신규 경매 신청 건수가 3만541건으로 13년 만에 최대치를 기록하며 고금리와 경기 부진의 여파가 부동산 시장 경매 증가로 이어지고 있다. 주거시설, 상업·업무시설, 공업시설 등 모든 부동산 유형에서 경매 물건이 급증하며 법원도 대응을 강화하고 있다.

지난 1~3월 법원 신규 경매 신청 건수가 3만541건으로 집계되며 13년 만에 최대치를 기록했다. 이는 고금리 와 경기 부진 , 대출 규제 등 부동산 시장 악화의 여파로 분석된다. 27일 법원 경매 정보 통계와 법무법인 명도에 따르면, 올해 1분기 경매 신청 건수는 2013년 1분기 이후 동기 기준 최대치로 기록됐다.

경매 신청 건수는 채권자들이 담보물건의 처분을 요청한 신규 물건 수를 의미하며, 2023년 한 해에만 10만1145건으로 2014년 이후 처음으로 10만 건을 돌파했다. 2024년에는 11만9312건, 지난해에는 12만1261건으로 글로벌 금융위기 이후 16년 만에 최대치를 기록했다. 코로나 사태 이후 경기 회복이 더딘 가운데 2021년~2022년 가파른 금리 인상이 경매 물건 증가로 이어진 것으로 보인다. 부동산 전 유형에서 경매 물건 증가세가 두드러지는데, 주거시설의 경우 2021년 4만8280건에서 2023년 10만8742건으로 2배 이상 증가했다.

올해 4월 말까지 주거시설 경매 진행 건수는 4만2195건으로 전년 대비 1만 건 이상 늘어났다. 비아파트 시장도 고금리와 대출 규제의 영향으로 4월 경매 진행 건수가 1만2426건을 기록하며 19년 4개월 만에 최대치를 기록했다. 상업·업무시설 경매도 급증해 2023년 7만92건으로 전년 대비 43% 증가했으며, 올해 4월에도 8252건을 기록해 역대 최대치를 기록했다. 상가의 낙찰률이 10~20% 수준에 머무르면서 입찰이 진행될수록 경매 물건이 누적되고 있다.

산업 경기 지표도 악화되어 공장 등 공업시설 경매 건수는 이달 1천222건으로 역대 최대치를 기록했다. 전국 법원들은 경매 물건 증가에 대응하기 위해 올해 법원 경매계를 413개로 늘려 지난해보다 100개 이상 증가시켰다





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