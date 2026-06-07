고금리 속 빚투 확산…신용대출 3일 만에 1조원 증가, 주담대 금리 2022년 고점 수준

기준금리 인상 expectation에 시장금리가 급등하며 주택담보대출 금리가 2022년 고점 수준까지 올랐음에도 코스피 8천선 돌파로 빚투 수요가 폭증, 신용대출이 단 3영업일 만에 약 1조원 증가했습니다. 금융당국은 빚투 관리 방안 마련에 고심 중이며 단일종목 레버리지 ETF와 공모주 청약 등 과열 요인에 대한 단속을 강화하고 있습니다.

한국은행 기준금리 인상이 예상되는 7~8월을 앞두고 시장금리가 급등하면서 주택담보대출 금리 가 최고 연 7.3%까지 치솟아 2022년 인플레이션으로 인한 고금리 시절의 수준에 다시 도달했습니다.

이러한 고금리 환경 속에서도 코스피가 8천 선을 넘어서자 빚내서 투자하는 이른바 '빚투' 현상이 더욱 가열되었고, 은행권의 신용대출은 불과 3영업일 만에 약 1조 원이 증가하는 등 급격한 확대세를 보이고 있습니다. 금융당국은 이러한 빚투 확산을 관리하기 위한 방안을 모색 중입니다. 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 5월 말 개인 신용대출 잔액은 총 104조 9천억 원으로 전월 말 대비 2조 1천억 원 증가했습니다. 특히 이달 들어 증가 속도가 더 빨라져 6월 4일 기준 5대 은행 신용대출 잔액은 전월 대비 9,894억 원 늘어 단 3영업일 만에 1조 원 증가에 근접했습니다.

금융권 관계자는 "코스피 8천 선 돌파 후 직장인들을 중심으로 마이너스통장(신용한도대출) 활용이 적극화되고 있는 것으로 보인다"고 분석했습니다. 전체 금융권 신용대출 잔액은 작년 11월 이후 처음으로 증가세로 전환한 것으로 추정됩니다. 동시에 대출금리는 시장금리 상승을 반영해 빠르게 오르고 있습니다. 5대 은행의 6월 5일 기준 주택담보대출 혼합형 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.39~7.33%로, 한 달 전(5월 8일 연 4.40~7.00%)과 비교하면 금리 상단이 0.33%포인트 상승했고, 작년 말(12월 31일 연 3.93~6.23%)과 비교하면 상단은 1.10%포인트, 하단은 0.46%포인트 각각 올랐습니다.

이는 2022년 10월 말(7.33%) 고점 수준까지 회복한 것입니다. 주담대 지표금리인 은행채 5년물 금리는 5월 8일 4.019%에서 6월 5일 4.413%로 한 달 만에 약 0.4%포인트 급등했고, 신용대출 금리(1등급·1년 만기)도 연 4.31~5.93%로 상단이 6% 돌파를 앞두고 있습니다. 금융당국 관계자는 "신용대출 금리 부담이 이미 큰 상황에서 규제를 일률적으로 강화하면 부작용이 있을 수 있어 신중히 접근해야 한다"며 빚투에 대한 직접적인 규제보다는 과열 요인을 단속하는 방향을 유지하고 있습니다.

실제로 금융위원회는 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF의 과열 조짐을 이유로 금융투자업계 관계자들을 소집해 점검 회의를 열었고, 금융감독원은 스페이스엑스 공모주 청약을 판매한 미래에셋증권에 대해 불완전판매 및 허위·과장광고 여부를 조사하기 위한 점검에 착수했습니다





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